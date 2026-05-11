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Cines Callao celebra su centenario acogiendo el mayor evento de belleza de la temporada
Cines Callao celebra su centenario acogiendo el mayor evento de belleza de la temporada

Por Redacción - 22 Junio 2026

El arte de la alta peluquería conquista Madrid de la mano de las estrellas La madrileña plaza del Callao se ha vestido de gala para albergar un hito sin precedentes en el sector de la estética y el cuidado capilar en España. Color WOW, la firma estadounidense que ha revolucionado el mercado internacional bajo el paraguas del Grupo L’Oréal, ha elegido el emblemático espacio de Callao City Lights para desplegar una propuesta que fusiona la maestría técnica con el magnetismo de Hollywood. El eje central de este despliegue ha sido la esperada intervención de su director creativo, Chris Appleton, un nombre estrechamente vinculado a las melenas más icónicas de la cultura popular contemporánea, responsable de los estilismos de figuras de la talla de Kim Kardashian, Jennifer López, Christina Aguilera y Nicole Kidman. Ante una audiencia compuesta por cerca de trescientos profesionales y especialistas del sector, la marca no solo ha presentado sus credenciales en territorio nacional, sino que ha inaugurado de forma oficial su primera tienda efímera en el país, consolidando su posicionamiento dentro del segmento premium.

La organización del encuentro ha corrido a cargo de la agencia Somos Experiences, que ha diseñado una estrategia integral orientada a maximizar el impacto visual y la repercusión de la marca en el tejido urbano de la capital. La mítica Sala 1 de los Cines Callao abandonó por unas horas su configuración tradicional para transformarse en un salón de belleza de altas prestaciones arquitectónicas y operativas. Sobre el escenario, Appleton ha compartido de manera minuciosa las metodologías y secretos profesionales que definen su cotizado trabajo en las pasarelas y alfombras rojas internacionales. El estilista británico ha basado su demostración en las propiedades de las fórmulas más reconocidas de la firma, herramientas que se han convertido en fenómenos culturales gracias a su viralidad y efectividad contrastada. Entre los productos empleados ha destacado el tratamiento impermeable para el cabello Dream Coat, diseñado para combatir el encrespamiento mediante una tecnología de polímeros termoactivos, así como el voluminizador de efecto inmediato Xtra Large Bombshell Volumizer y el suero de acabado brillante Pop y Lock High Gloss Finish, pieza clave para la ejecución de peinados con efecto húmedo de alta durabilidad.

La experiencia ha trascendido los límites del propio auditorio gracias a una ambiciosa planificación de contenidos digitales pensada para la amplificación en redes sociales. En una segunda fase de la jornada, la especialista María Roberts, que ejerce como embajadora de la firma en Ibiza, ha protagonizado una sesión de producción enfocada en la plataforma TikTok, donde ha ilustrado los beneficios y el modo de aplicación del acondicionador sin aclarado Money Mist. Los asistentes han dispuesto de un circuito interactivo que incluía un espacio de fotografía de diseño exclusivo, puestos de diagnóstico y prueba de producto en tiempo real, un fotomatón convencional y una plataforma giratoria de vídeo equipada con tecnología de captura en trescientos sesenta grados. Esta vertiente lúdica y conectada ha tenido su reflejo directo en la vía pública donde, en coordinación con la agencia Publicis, una cuenta atrás en las monumentales pantallas exteriores del edificio ha dado paso a la proyección de las imágenes de campaña de la marca, captando la atención de los miles de transeúntes que recorrían el centro de la ciudad en ese momento.

El marco elegido para esta celebración posee un significado especial, dado que los Cines Callao conmemoran precisamente este año su centenario institucional. El edificio, un referente absoluto de la arquitectura de estilo art déco en España, ha sabido conjugar su indudable valor histórico con las exigencias tecnológicas de la producción de eventos contemporáneos. La infraestructura se sometió a una profunda reforma estructural que introdujo un sistema avanzado de proyección cartográfica inmersiva en su sala principal, cuya versatilidad permite la retirada completa de las butacas para habilitar superficies diáfanas aptas para albergar a cuatrocientas personas en modalidades de recepción. Tras la finalización de la actividad formativa, los invitados se han trasladado a la terraza superior, bautizada como El Cielo de Callao, un espacio inaugurado recientemente que funciona como mirador urbano y que ha servido como escenario para el cóctel de clausura. La gestión publicitaria y de eventos del recinto, capitaneada por Callao City Lights, lidera además el denominado Circuito Gran Vía, una red de quince pantallas digitales de gran formato distribuidas entre los teatros Coliseum, Lope de Vega y Rialto, que articula la comunicación comercial en uno de los ejes peatonales y turísticos de mayor tránsito en toda Europa.

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