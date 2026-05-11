La celebración del Día de las Redes Sociales, hoy 30 de junio, tiene este año un matiz de consolidación empresarial e influencia cultural gracias al reconocimiento otorgado a la plataforma Planes Brutales. El proyecto, capitaneado por Alejandro Fernández y Gonzalo Barreno, ha alcanzado la distinción de figurar en la prestigiosa lista Forbes Business Pride Leaders 2026. Esta selección, que se publica por segundo año consecutivo, congrega a un selecto grupo de empresarios, creadores, intérpretes y directivos que ejercen un impacto real y transformador en la sociedad actual. La mención de la revista no es un hecho aislado, sino el reflejo de un fenómeno que ha transformado la manera en que el público consume ocio y descubre las tendencias urbanas dentro del territorio nacional.

Detrás del éxito de este canal se esconde una trayectoria sólida de más de una década dedicada al marketing, la comunicación digital y la gestión de comunidades virtuales. Los creadores de Planes Brutales han sabido descodificar los algoritmos y, sobre todo, las motivaciones de la audiencia para convertirse en prescriptores fundamentales. Actualmente, el proyecto cuenta con el respaldo de una comunidad que supera los 700.000 seguidores en Instagram y rebasa los 200.000 en TikTok, logrando que sus contenidos audiovisuales acumulen más de 16 millones de visualizaciones. Estas cifras se traducen de forma directa en el sector servicios, ya que cada establecimiento hostilero o espacio cultural que recomiendan experimenta un incremento inmediato de visitantes, consolidando su credibilidad como el activo más valioso de su marca.

El nacimiento de esta iniciativa, sin embargo, se aleja de los despachos tradicionales y las planificaciones minuciosas, encontrando su raíz en la complementariedad de sus fundadores. Gonzalo Barreno aportó al proyecto una visión forjada en los escenarios y en una rutina de viajes continuos por toda la geografía española, desarrollando una capacidad innata para detectar la esencia de cada localidad y exprimir sus mejores opciones en tiempo récord. Por su parte, Alejandro Fernández trasladó su ambición y creatividad hacia la capital, especializándose en la narrativa publicitaria basada en la honestidad y en la creación de relatos capaces de conectar emocionalmente con el público. La unión de ambos perfiles dio vida inicialmente a la firma de comunicación The Brutal Agency, una agencia orientada a la obtención de resultados tangibles que sentó las bases operativas de lo que vendría después.

La génesis de la cuenta que hoy lidera las recomendaciones de ocio en España surgió de un gesto cotidiano y espontáneo. Sin reuniones previas ni estrategias de posicionamiento complejas, decidieron registrar el usuario común en las principales plataformas de vídeo y publicar una recomendación sobre un restaurante local que consideraban de alta calidad. La respuesta del público fue inmediata y masiva, provocando que el establecimiento pasara de una actividad moderada al lleno absoluto en apenas unas horas debido a la rápida viralización del metraje. Aquel suceso transformó la libreta de notas personal de los fundadores en una guía de referencia que hoy trasciende las fronteras españolas, recibiendo solicitudes constantes de su comunidad para expandir sus itinerarios a destinos internacionales como Oporto, Londres, Atenas, París o Japón.