Losers Café la campaña de Oatly en Ciudad de México orientada a los derrotados del fútbol

La marca sueca Oatly ha decidido romper con el discurso publicitario tradicional que glorifica únicamente la victoria para poner el foco en la realidad estadística de la mayoría de los aficionados al fútbol. Coincidiendo con la cita futbolística internacional que congrega a cuarenta y ocho selecciones nacionales, la firma de bebidas de avena ha transformado temporalmente un conocido establecimiento de la Ciudad de México en un refugio para la decepción deportiva. El espacio, bautizado como Losers Café, opera bajo una premisa tan inusual como atractiva para el consumidor local, si el equipo al que apoyas resulta derrotado sobre el terreno de juego, el consuelo llega a la mañana siguiente en forma de bebida gratuita por cuenta de la compañía. Esta activación publicitaria busca conectar de manera empática y humorística con el sentimiento de frustración que inevitablemente experimentarán los seguidores de casi todos los combinados participantes.

La propuesta, que se extiende durante más de un mes en el espacio habitual de Compay Café, se aleja deliberadamente de los mensajes aspiracionales que suelen inundar los grandes torneos deportivos. Al izar cada mañana las banderas de las selecciones que han quedado eliminadas o han perdido sus encuentros el día anterior, el establecimiento asume su rol de espacio de tregua emocional. El interiorismo y la ambientación han sido modificados por completo para reflejar esta temática, incorporando elementos que subrayan la mala fortuna deportiva pero desde una perspectiva comunitaria y reconfortante. Además de la oferta gastronómica, los asistentes tienen la opción de adquirir artículos de edición limitada diseñados específicamente para recordar estos tropiezos, transformando el mal trago del resultado en un objeto de colección de carácter satírico.

La conceptualización del menú refleja este mismo espíritu con bebidas que integran la gama de productos de avena de la compañía combinándolos con ingredientes arraigados en el paladar mexicano. Entre las opciones disponibles destaca una preparación que mezcla la versión barismo de la bebida vegetal con el dulzor característico del piloncillo, así como una alternativa de chocolate y dulce de leche ideada para actuar como un bálsamo reconfortante tras los noventa minutos de partido. Para quienes buscan sabores más complejos o refrescantes ante la caída de su equipo, la carta incorpora una receta helada que fusiona las notas del té matcha con el toque cítrico del limón. Los seguidores de las escuadras que logren la victoria también pueden acceder al recinto y consumir estas especialidades, aunque bajo una regla estricta de equidad comercial que les obliga a abonar la totalidad del importe de sus consumiciones.

La elección de la capital mexicana como sede exclusiva para esta campaña responde tanto al crecimiento comercial que la empresa de Malmö ha registrado en el país durante el último año como a la sintonía cultural detectada con el consumidor local. Los responsables creativos e institucionales de la firma señalan que el sentido del humor del público mexicano, caracterizado por la capacidad de relativizar la adversidad y reírse de los propios infortunios, encaja a la perfección con la filosofía corporativa de una marca que suele esquivar la solemnidad en su comunicación. El proyecto no solo funciona como un canal de gratitud hacia el mercado mexicano por la recepción de su portafolio de productos ricos en fibra y nutrientes, sino que también valida la idea de que el fracaso deportivo es la norma estadística y la victoria, una excepción que solo corresponde a un único grupo al final del torneo.