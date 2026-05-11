ISDIN recibe un León de Bronce en Cannes Lions por su campaña de fotoprotección infantil

El Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions ha distinguido al laboratorio ISDIN con un León de Bronce por su campaña de concienciación infantil denominada UV Tattoo to Learn. Este galardón sitúa a la firma española en la vanguardia de la comunicación en salud, reconociendo una iniciativa que utiliza el diseño y la tecnología para transformar la fotoprotección en una actividad lúdica y comprensible para las familias. Desarrollado en colaboración con las agencias Havas Play y Arena, el proyecto demuestra cómo las ideas originales pueden convertirse en herramientas eficaces para modificar hábitos cotidianos y educar a las generaciones más jóvenes en la prevención del cáncer de piel. La propuesta destaca por abordar un problema de salud pública global desde una perspectiva amable, huyendo de los mensajes alarmistas para centrarse en el aprendizaje participativo dentro del núcleo familiar.

El núcleo de la campaña se basa en una calcomanía temporal impresa con una tinta fotosensible especial que reacciona de forma directa a la radiación ultravioleta. Inspirado en la conocida narrativa del cuento de los tres cerditos, el tatuaje revela la figura del lobo feroz cuando la piel del niño recibe el impacto de los rayos solares sin protección. En el momento en que se aplica correctamente el fotoprotector sobre el adhesivo, la imagen de la amenaza se desvanece de inmediato, permitiendo que los más pequeños comprendan visualmente el efecto de la barrera protectora. Esta dinámica interactiva no solo elimina las tensiones habituales que suelen afrontar los padres durante la temporada estival, sino que introduce un componente educativo que ayuda a interiorizar rutinas saludables desde la infancia profunda.

La implicación profesional y la expansión internacional del proyecto

La efectividad de esta acción de concienciación social se ha visto respaldada por una red de distribución que integra a los profesionales de la salud en España. Los farmacéuticos y dermatólogos han desempeñado un papel fundamental como prescriptores del proyecto en los puntos de venta y en las consultas, aportando el rigor científico necesario para transmitir el valor real de la fotoprotección. La respuesta de los usuarios ante esta propuesta superó las previsiones iniciales del laboratorio, logrando agotar la tirada inicial de quinientos mil tatuajes en un plazo inferior a un mes y generando una corriente de recomendación espontánea en plataformas digitales y medios informativos. El éxito de la iniciativa radica en su capacidad para conectar con las preocupaciones reales de la sociedad a través de canales de confianza tradicionales.

A raíz de la excelente recepción obtenida en su lanzamiento original a mediados del año pasado, la estrategia de la compañía se ha expandido de forma notable durante el presente ejercicio. ISDIN ha multiplicado la producción de estos elementos educativos superando la cifra de un millón de unidades distribuidas y ha renovado el diseño visual de los tatuajes mediante una colaboración con los personajes de animación conocidos como los Minions. Esta renovación asegura el interés del público infantil mientras la campaña se introduce en mercados internacionales como Portugal y Andorra, consolidando la presencia de la marca en el ámbito europeo. El León de Bronce obtenido en la costa francesa se suma a otros reconocimientos previos como el Oro en Innovación en Medios de los Internationalist Awards, validando una trayectoria donde la investigación se orienta al beneficio colectivo.

Un compromiso corporativo con la sostenibilidad y la ciencia

La distinción obtenida en Cannes Lions refleja una trayectoria empresarial que el laboratorio ha desarrollado durante más de medio siglo en el sector de la dermatología. Para la organización, el desarrollo de fórmulas avanzadas y texturas que faciliten el cumplimiento diario de la fotoprotección se complementa con la inversión en programas educativos orientados a reducir la incidencia de las patologías cutáneas. Con presencia en más de sesenta y cinco países y un equipo humano que supera los mil ochocientos profesionales, la multinacional ha integrado los criterios de responsabilidad social y ambiental en la gestión cotidiana de sus operaciones globales.

Este enfoque de gestión integral ha permitido a la empresa convertirse en el primer laboratorio de origen español en recibir la certificación BCorp, un sello que acredita a las organizaciones que cumplen con altos estándares de impacto social y transparencia. Asimismo, la compañía mantiene calificaciones de excelencia por parte de organismos de control ambiental como el Carbon Disclosure Project, lo que sitúa su modelo productivo entre los más respetuosos con los recursos naturales a nivel global. Los reconocimientos institucionales y las certificaciones de calidad laboral confirman que la innovación orientada al cuidado de las personas y del entorno constituye un eje estratégico para el desarrollo futuro de la corporación.