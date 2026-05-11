Noticia Retail

Innovación y valor de marca en los lineales españoles con el nuevo lanzamiento de Milka Choco Croissant
Innovación y valor de marca en los lineales españoles con el nuevo lanzamiento de Milka Choco Croissant

Por Redacción - 16 Junio 2026

Las estrategias de marketing en el mercado de la alimentación han encontrado en el reconocimiento de marca y los formatos tradicionales la herramienta perfecta para hacer crecer la marca de forma sólida. En este contexto, Mondelēz International ha decidido dar un paso al frente en el sector de la bollería en España mediante la introducción de su nueva propuesta, Milka Choco Croissant. Esta iniciativa no solo representa la ampliación del catálogo de una de las firmas de chocolate más reconocidas por el público, sino que también busca capitalizar el arraigo de un producto clásico del desayuno y la merienda. Al fusionar la masa de la bollería con el sabor característico de sus tabletas, la compañía intenta conectar con un consumidor que demanda productos que aporten una experiencia gratificante y predecible en sus momentos de descanso.

La elección del croissant como vehículo para esta expansión no es casual, sino que responde a un análisis detallado de los hábitos de compra dentro de la Península Ibérica. Según los registros de mercado proporcionados por las principales consultoras del sector, los croissants son el segundo segmento con mayor volumen de ventas e importancia dentro de su categoría. Al introducir un elemento tan identitario como el chocolate con leche de la vaca morada en una estructura de masa hojaldrada y esponjosa, la firma persigue aportar valor añadido y diferenciación en los lineales de los supermercados.

Esta renovación de la oferta de Milka, responde de igual manera a las transformaciones socioculturales reflejadas en los análisis globales de tendencias de consumo que la corporación realiza anualmente. Los indicadores más recientes muestran que una abrumadora mayoría de la población, que alcanza el ochenta y siete por ciento de los encuestados, vincula directamente la gratificación gastronómica con una percepción más amable y lúdica de la cotidianidad. Asimismo, el acto de realizar una pausa para consumir un alimento ligero entre horas es valorado por casi ocho de cada diez personas como uno de los momentos de bienestar más accesibles de la jornada. Estos datos demuestran que el factor sensorial y la búsqueda de texturas complejas guían las decisiones de compra de un porcentaje muy elevado de clientes, quienes priorizan productos que estimulen los sentidos durante las pausas diarias.

La intención detrás de este lanzamiento es la de transformar un hábito cotidiano en una experiencia superior, adaptando el chocolate a un formato de consumo que no requiere preparación y que encaja en la rutina de las familias. La corporación, que cerró el pasado ejercicio con una facturación neta global cercana a los treinta y ocho mil quinientos millones de dólares, busca así consolidar su posición de liderazgo en el ámbito de la alimentación dulce. Mediante la combinación del conocimiento técnico en el procesamiento del cacao y la adaptación a los gustos locales del mercado español, la multinacional reafirma su infraestructura comercial y su capacidad para generar novedades que dinamicen los puntos de venta tradicionales.

Contenidos relacionados
El boom de la marca blanca en España y por qué los consumidores ya no vuelven atrás
Cómo la IA acelera la formación en retail y servicios de cara al verano
Alibaba presenta su nueva plataforma de agentes de IA para automatizar el comercio electrónico global para pymes y pequeñas empresas
Más Leídos
Sí, hay empresas de marketing comercializando servicios supuestamente basados en la escucha activa en tiempo real a través de dispositivos inteligentes
El nuevo posicionamiento de marca se enfoca en la optimización para los motores de inteligencia artificial
Cómo Mahou San Miguel y María Pombo transforman el marketing de influencia con Yuzz
El gran problema de la IA no es de tecnológico: es de atención
El Audio Digital alcanza al 82% de los internautas y consolida su papel en las estrategias publicitarias
La nueva ley de IA en España obligará a las empresas a replantear su gobierno del dato y sus arquitecturas de inteligencia artificial
El 65% de los españoles se siente más conectado con las marcas durante el Mundial
Bad Bunny conquista España: cuando un artista deja de vender música para convertirse en un fenómeno cultural, económico y publicitario
Cómo mejorar el Share of model voice y la autoridad de marca en la era del GEO y la inteligencia artificial
El posicionamiento SEO y GEO actual ante el nuevo ciclo de decisión del consumidor
Estrategias de GEO y SEO en 2026 para dominar el posicionamiento en España
Del SEO al algoritmo de la confianza: La inteligencia artificial se consolida como el principal mediador entre marcas y consumidores
más contenidos
Continua Leyendo...
Lady Moustache, la agencia que reivindica el poder del marketing para transformar los territorios rurales
Estrategia de Instagram en 2026 y por qué guardar publicaciones es más valioso que el me gusta
Innovación y valor de marca en los lineales españoles con el nuevo lanzamiento de Milka Choco Croissant
Lay´s reune a David Villa y los creadores digitales más influyentes para celebrar el inicio de la Copa Mundial de la FIFA
Contenidos Patrocinados
Un gran triunfo entre los más pequeños: cómo el comerciante de juguetes Bambule entusiasma a los niños de toda Europa con los mercados en línea Kaufland
Cómo conseguir trabajo en marketing en 2026: lo que buscan realmente las empresas españolas
Top 52: Mejores Agencias de Marketing Digital de España 2026 según los usuarios de Google
El nuevo algoritmo de Instagram: por qué guardar vale más que dar “me gusta”
ADS
Promocionados
La entrevista ya no empieza en la sala: empieza en tu pantalla
Por qué una página web sólida transforma a las empresas emergentes en marcas en las que vale la pena invertir
Elegir un MBA en España: una decisión de inversión, no solo de formación
Por qué cada vez más pymes trabajan con Apple: guía para integrar su ecosistema en tu empresa