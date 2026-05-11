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Lay´s reune a David Villa y los creadores digitales más influyentes para celebrar el inicio de la Copa Mundial de la FIFA
Lay´s reune a David Villa y los creadores digitales más influyentes para celebrar el inicio de la Copa Mundial de la FIFA

Por Redacción - 16 Junio 2026

El Palacio de Vistalegre de Madrid se ha transformado en el epicentro absoluto de la pasión futbolística nacional gracias a una iniciativa sin precedentes que ha congregado a cerca de cinco mil aficionados. La cita, diseñada para celebrar el esperado debut de la selección española frente al combinado de Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA, ha logrado fusionar el fervor del deporte rey con las nuevas narrativas del entretenimiento digital. A través de una propuesta que ha superado las tres horas de duración, los asistentes no solo presenciaron el encuentro en pantallas gigantes, sino que se sumergieron en una experiencia colectiva que redefine los formatos tradicionales de visualización deportiva fuera de los estadios, consolidando la comunión entre el público y el espectáculo.

La velada ha contado con David Villa, el histórico delantero asturiano y máximo goleador de la selección española, quien ha ejercido como anfitrión para guiar las emociones de una grada entregada. La presencia del legendario futbolista no ha sido el único gran atractivo para las nuevas generaciones de seguidores, ya que el evento ha reunido en un mismo espacio a algunos de los creadores de contenido más influyentes de la actualidad, entre los que destacaron nombres como DjMariio, Noe9977, Ubietoo, Nil Ojeda y Javi Hoyos. Esta alianza estratégica entre las glorias del fútbol tradicional y las figuras más destacadas del ecosistema digital ha permitido conectar con audiencias diversas, creando un puente generacional unificado por la misma emoción del torneo.

Uno de los elementos más comentados de la jornada ha sido la instalación del sofá más largo jamás construido en España, una colosal estructura desde la cual cerca de trescientos aficionados tuvieron el privilegio de vivir los noventa minutos de juego codo con codo junto a Villa y a los creadores digitales. Esta disposición buscaba plasmar de forma física y monumental la cercanía, la complicidad y el espíritu festivo que habitualmente se vive en el ámbito doméstico, pero amplificado a una escala comunitaria. La tensión de los compases iniciales, el análisis de las jugadas y la posterior celebración de los tantos se experimentaron con una intensidad compartida que dejó una estampa memorable en el recinto madrileño.

La interactividad ha sido la tónica dominante a lo largo de todo el acontecimiento, manteniendo la atención de los miles de fans tanto en la previa como durante los tiempos de descanso. En el intermedio del partido, el creador de contenido Nil Ojeda protagonizó uno de los momentos más dinámicos de la tarde al lanzar un balón hacia la grada, otorgando a uno de los asistentes un lote completo de prendas pertenecientes a la colección exclusiva Lay’s x Adidas, que incluye complementos muy codiciados como mochilas y camisetas conmemorativas. La energía de la cita se prolongó hasta el pitido final, momento en el cual David Villa volvió a tomar el escenario principal para chutar de forma simbólica cuatro balones hacia el público, cerrando con este gesto una velada repleta de sorteos, música y sorpresas.

Esta macroactividad se integra de forma directa en el despliegue global de la campaña publicitaria titulada con el lema de que el juego requiere de su acompañamiento esencial (NO LAY´S NO GAME), reforzando la vinculación de la compañía de patatas fritas como socio oficial de la Copa Mundial de la FIFA. Coincidiendo con este hito, se ha anunciado la distribución en el mercado español de una serie de ediciones limitadas que abarcan patatas y otros aperitivos salados, cuyos perfiles aromáticos y de sabor rinden homenaje directo a la riqueza culinaria de países con gran tradición balompédica como Argentina, México, Portugal, Reino Unido y la propia gastronomía local. De este modo, la acción no solo se limita al plano del entretenimiento presencial, sino que se traslada a los hogares de los consumidores a través de una experiencia sensorial vinculada al torneo más importante del año.

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