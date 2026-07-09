Es Puro Marketing 46 - Ainhara Rubio, Digital & Social Media Manager Springfield

En este episodio de #EsPuroMarketing, Santiago Hernández entrevista a Ainhara Rubio, Digital & Social Media Manager de Springfield, sobre las estrategias de comunicación que definen el sector del retail y la evolución del entorno omnicanal.

Repasamos la trayectoria de Ainhara dentro del Grupo Tendam, desde sus inicios en fidelización y la creatividad en tienda, hasta su liderazgo actual en la estrategia digital, la gestión de comunidades en redes sociales y la coordinación de equipos internos y externos.

Hablamos también sobre el lanzamiento de High Spirits, una marca que nació de la colaboración con influencers y que hoy funciona como un laboratorio de innovación. Profundizando en la adaptación a formatos de vídeos cortos, el equilibrio entre amplificación y coherencia de marca en el influencer marketing y la necesidad de rodearse de talento joven para anticipar tendencias.

Una charla imprescindible para entender cómo la autenticidad, la flexibilidad y el análisis de datos siguen liderando el marketing de moda.