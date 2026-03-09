Las marcas de coches Omoda y Jaecoo lideran la satisfacción de los concesionarios españoles en 2026

La industria automotriz en España ha sido testigo de un fenómeno sin precedentes durante la celebración del reciente Congreso Faconauto 2026, donde las estructuras tradicionales de valoración han dado paso a una nueva jerarquía de confianza y eficiencia. En el marco de este encuentro sectorial, el estudio VCON 2025, desarrollado minuciosamente por la consultora PwC España en colaboración con la patronal de concesionarios, ha revelado que la alianza Omoda y Jaecoo se ha alzado con el primer puesto como la marca mejor valorada por las redes de distribución nacionales. Con una calificación de 9,9 sobre 10, esta firma perteneciente al Grupo Chery ha logrado una hazaña casi perfecta, consolidando su presencia en un mercado que, apenas dos años atrás, le resultaba totalmente ajeno.

Este reconocimiento no es fruto de la casualidad, sino de una estrategia de implantación que ha priorizado la relación humana y profesional con el empresario local. Los 625 concesionarios consultados, pertenecientes a 22 marcas distintas, han destacado la capacidad de Omoda y Jaecoo para ofrecer un modelo de negocio rentable y transparente. La irrupción de la firma china no solo ha desplazado a insignias históricas, sino que ha establecido un nuevo estándar en la comunicación entre el fabricante y su red de ventas. Francesco Colonnese, vicepresidente de la marca en España, recibió el galardón en un momento de especial relevancia, subrayando que el éxito reside en entender las necesidades específicas del mercado español y en la rapidez de respuesta ante los desafíos operativos.

Tras la hegemonía de Omoda y Jaecoo, el podio de este año se completa con Ebro, que ha obtenido una destacada puntuación de 9,6, y Renault, que mantiene su solidez con un 9,5. La presencia de Ebro en la segunda posición es especialmente significativa, pues refleja la buena acogida de los proyectos de reindustrialización y la confianza de los distribuidores en las propuestas que combinan herencia local con tecnología avanzada. Por su parte, Renault demuestra que la veteranía y la capacidad de adaptación siguen siendo activos valiosos en un escenario donde la competencia se ha intensificado drásticamente. En el cuarto puesto se sitúa Dacia, seguida de Seat, lo que dibuja una fotografía del sector donde la relación calidad precio y la facilidad de gestión son los factores que más gratifican al concesionario.

El análisis de competitividad realizado por PwC también arroja luz sobre el optimismo que respira el sector. Un 48% de los empresarios encuestados confía en que el valor de su negocio aumentará durante los próximos doce meses, una cifra que supera con creces el 38% registrado en el ejercicio anterior. Esta percepción de crecimiento se produce a pesar de las incertidumbres tecnológicas que todavía rodean a la movilidad eléctrica. De hecho, el informe señala una prudencia notable respecto a la transición energética; solo un 26% de los profesionales cree que la demanda de vehículos eléctricos será predominante en un horizonte de cinco años, mientras que una amplia mayoría apuesta por la convivencia de los modelos de combustión e híbridos enchufables.

Más allá de los rankings de satisfacción, el estudio VCON 2025 identifica barreras estructurales que preocupan a los propietarios de los puntos de venta. Factores como el absentismo laboral y la dificultad para encontrar personal cualificado se han convertido en obstáculos críticos que restan competitividad a la operativa diaria. A esto se suman las tensiones internacionales y la política de aranceles, elementos que, aunque externos, condicionan la planificación a largo plazo de las redes de distribución. En este sentido, la capacidad de marcas como Omoda y Jaecoo para navegar estas aguas con una estructura ágil y un soporte posventa eficiente ha sido determinante para ganarse el favor de sus socios estratégicos en la península.

La evolución del mercado español hacia un modelo más diverso también queda patente en la progresión de firmas tradicionales como Volkswagen, que ha mejorado su valoración de forma notable pasando de un 6,4 a un 7,9 en apenas un año. No obstante, el protagonismo absoluto de las nuevas marcas asiáticas y sus alianzas locales marca el inicio de una era distinta en la automoción. Los concesionarios ya no solo buscan productos con buena salida comercial, sino socios que garanticen la sostenibilidad de sus inversiones y que demuestren un compromiso real con el canal de distribución físico, un aspecto donde las firmas del Grupo Chery han demostrado ser, por el momento, imbatibles en la percepción de sus distribuidores.