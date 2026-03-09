España laboratorio de pruebas: La polémica de la publicidad en Smart TV de Hisense marca un antes y un después

La firma Hisense se ha convertido en el centro de todas las miradas tras la implementación de un sistema que obliga a los usuarios a visualizar anuncios publicitarios antes de acceder a funciones básicas, como la sintonización de canales de la televisión digital terrestre. Esta decisión, que inicialmente se manifestó como una actualización de software silenciosa, ha generado una ola de indignación entre los propietarios de estos dispositivos, quienes consideran que la adquisición de un producto de hardware no debería llevar implícita la aceptación de interrupciones comerciales no deseadas en su uso diario.

La compañía ha tratado de calmar los ánimos mediante un comunicado oficial en el que describe este suceso como una prueba temporal realizada dentro de un laboratorio de mercado.

Según la explicación corporativa, la intención era medir la viabilidad de nuevos modelos de ingresos que permitan mantener precios de venta más bajos en un mercado donde los márgenes de beneficio por la venta de dispositivos físicos son cada vez más estrechos. Sin embargo, para el consumidor que ha desembolsado una cantidad considerable por su equipo, la percepción es radicalmente distinta, sintiéndose parte de un experimento de monetización forzada que degrada la experiencia de usuario y vulnera la fluidez con la que se espera interactuar con la tecnología actual.

Desde una perspectiva técnica, el despliegue de estos anuncios se ha gestionado a través de la plataforma VIDAA, el sistema operativo que impulsa a estos televisores. La controversia ha escalado rápidamente a foros especializados y redes sociales, donde se debate sobre los límites éticos de las marcas al modificar el funcionamiento de un producto tras la compra. Expertos en privacidad y derechos del consumidor señalan que este tipo de prácticas podrían entrar en conflicto con las normativas europeas si no existe un consentimiento explícito y transparente. La sensación de que el televisor ya no es solo una ventana al entretenimiento, sino un terminal publicitario controlado remotamente, marca un hito preocupante en la relación entre los fabricantes y sus clientes.

A pesar de que Hisense ha asegurado que la prueba ya ha finalizado y que los anuncios no serán una característica permanente para todos sus modelos en España, el precedente ya está asentado. Esta situación pone de manifiesto una tendencia creciente en el sector tecnológico: el hardware se vende como un servicio que el fabricante puede alterar a su antojo mediante actualizaciones de firmware. Mientras la tecnología MiniLED y la inteligencia artificial en el procesamiento de imagen siguen avanzando hacia límites de fidelidad visual asombrosos, como se vio en el pasado CES, el software se está convirtiendo en el caballo de Troya para una economía de la atención que no parece dispuesta a dejar ningún rincón del hogar libre de impactos publicitarios.