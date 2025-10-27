Es Puromarketing 27 - Eduard Quintana, CEO y fundador de Traycco

En este episodio de #EsPuroMarketing, Santiago Hernández conversa con Eduard Quintana, CEO y fundador de Traycco, una compañía líder en distribución, geomarketing y activación en punto de venta con presencia en España, Portugal y otros mercados europeos.Eduard cuenta cómo, con solo 17 años, empezó repartiendo folletos sin imaginar que aquella oportunidad acabaría convirtiéndose en una empresa con 63 almacenes, más de 80 partners y capacidad para ejecutar campañas en cualquier punto de la península. Explica también cómo Traycco ha transformado un sector tradicional como el buzoneo, combinando tecnología, datos y trazabilidad en tiempo real para optimizar cada acción.Hablamos de su rol en ELMA, de cómo trabajan campañas multinacionales, de la evolución del retail media físico, de los errores más comunes de las marcas y de por qué segmentar, medir y ejecutar con precisión es más importante que nunca. Además, Eduard comparte aprendizajes sobre liderazgo, equipo y emprendimiento, incluyendo proyectos anteriores y lo que le enseñaron.Un episodio inspirador sobre cómo convertir un inicio casual en una empresa referente gracias a la visión, la innovación y una gran capacidad para decir “sí” a todo.