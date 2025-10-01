Es Puromarketing 26 - Andrea Barbero Gómez, Responsable de Marketing de BlaBlaCar España y Portugal

En este episodio de #EsPuroMarketing, Santiago Hernández conversa con Andrea Barbero Gómez, Responsable de Marketing de BlaBlaCar para España y Portugal, una marca líder en movilidad compartida y economía colaborativa.Durante la entrevista, Andrea repasa su trayectoria profesional, desde sus inicios en prácticas en agencias y en el Atlético de Madrid, pasando por experiencias en Bosch, Lifting Group y TEAM LEWIS, hasta asumir el liderazgo del marketing en BlaBlaCar. Comparte aprendizajes sobre cómo pasar de roles tradicionales a entornos digitales y dinámicos, la importancia de construir comunidad, generar confianza y equilibrar crecimiento y engagement en una empresa con un propósito claro.Hablamos también de la propuesta de valor de BlaBlaCar, las diferencias entre los mercados español y portugués, la gestión de la estacionalidad y la oferta-demanda, y cómo la sostenibilidad, la innovación y la comunicación auténtica con los usuarios guían su estrategia de marketing. Andrea explica cómo utilizan los datos, la analítica y las redes sociales para mantenerse relevantes, fomentar la participación y construir campañas efectivas, así como la importancia de alianzas estratégicas y la creatividad en un ecosistema competitivo.Un episodio imprescindible para quienes quieran entender cómo se lidera el marketing en una marca consolidada que combina comunidad, sostenibilidad y digitalización, y hacia dónde se dirige el futuro de la movilidad compartida y el marketing en la era digital.