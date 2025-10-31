Nota de prensa Eventos

Rafa Nadal comparte su visión de resiliencia con líderes empresariales en VTEX Connect Europe
Por Redacción - 18 Noviembre 2025

“Para lograr un gran éxito, ‘cómodo’ nunca es la palabra ideal.”: Rafa Nadal comparte su visión de resiliencia con líderes empresariales en VTEX Connect Europe

VTEX Connect Europe, un evento emblemático para la industria del comercio digital que tuvo lugar este año en Lisboa, contó con una impresionante asistencia de más de 1.800 tomadores de decisiones provenientes de más de 40 países. La conferencia, que se realizó en paralelo al popular WebSummit de la ciudad, tuvo como figura principal al legendario campeón de tenis y emprendedor Rafael Nadal. Nadal cautivó a la audiencia al compartir una profunda perspectiva, diciendo a los líderes empresariales: “Para tener un gran éxito, la palabra ‘cómodo’ no es la correcta. Si quieres éxito, debes pasar por momentos difíciles, dudas y escuchar cosas que no quieres escuchar”. Sus reflexiones ofrecieron a los líderes un poderoso marco para navegar desafíos y alcanzar un crecimiento sostenido en un mercado global cada vez más competitivo.

El éxito de VTEX Connect Europe estuvo fuertemente respaldado por su ecosistema de socios, con AWS como patrocinador principal del evento. Esta colaboración subrayó la profunda integración y el compromiso compartido de impulsar la innovación en el ámbito del comercio, reforzando aún más la dedicación de VTEX a mercados estratégicos como Alemania, Francia y Estados Unidos. “Nuestra alianza con VTEX en este evento destaca nuestro compromiso de acelerar la transformación digital de las arquitecturas tecnológicas de comercio electrónico empresarial en todo el mundo”, afirmó Luis Monteiro, Principal para Viajes y Hospitalidad en EMEA en AWS.

Destacando el impacto estratégico del evento, Santiago Naranjo, Chief Revenue Officer de VTEX, afirmó: “VTEX Connect Europe es un momento verdaderamente transformador para VTEX en Europa. Es una declaración clara de nuestro compromiso y consolida aún más nuestra presencia como la plataforma de comercio empresarial líder en la región”.

Más allá del contenido inspirador, VTEX Connect Europe marcó un momento decisivo en el impulso de VTEX en la región y en su continua inversión en innovación. Con la inteligencia artificial, la componibilidad y la eficiencia operativa dando forma a las discusiones en cada escenario, VTEX reafirmó su posición como el socio tecnológico empresarial capaz de ofrecer un impacto comercial tangible y de punta a punta.

Sobre VTEX

VTEX (NYSE: VTEX) es la suite de comercio digital elegida por CIOs y CEOs audaces de todo el mundo, que entrega resultados transformadores con una eficiencia operativa sin precedentes. Al unificar un ecosistema completo de soluciones —incluyendo B2C, B2B, Sales App, Pick and Pack, Data Pipeline, Retail Media y Security Shield—, VTEX permite que marcas y minoristas eliminen fricciones, fomenten la colaboración y crezcan más rápido.

Más que un software, VTEX es un agente de transformación, conectando de forma fluida clientes, partners y desarrolladores para generar resultados concretos. Con la confianza de 2.400 clientes B2C y B2B globales, incluyendo Carrefour, Colgate, Sony, Stanley Black & Decker y Whirlpool, VTEX impulsa 3.400 tiendas online activas en 43 países (datos del año fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2024).

