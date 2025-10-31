Las marcas que aplican Machine Marketing en sus estrategias logran hasta un 20% más de conversión

El marketing atraviesa un punto de inflexión histórico. La comunicación entre marcas y personas ya no depende únicamente de la creatividad humana, sino de un nuevo actor que media, interpreta y decide: la inteligencia artificial. El viejo internet del clic, gobernado por el tráfico web y el SEO tradicional, se diluye mientras las interacciones digitales se trasladan hacia modelos conversacionales capaces de responder de manera directa, sin necesidad de que el usuario navegue entre múltiples enlaces.

En este escenario emerge el Machine Marketing, un paradigma que redefine la eficacia publicitaria. Las marcas deben construir mensajes que cautiven a los consumidores, pero también deben ser capaces de enseñar a las máquinas a entenderlas, citarlas y recomendarlas. La relevancia ya no depende de aparecer en las primeras posiciones, sino de ser la respuesta elegida por el algoritmo.

El estudio Machine Marketing, desarrollado por LLYC, subraya la urgencia de esta transición. Sus datos son contundentes: las empresas que integran la IA en su estrategia logran mejorar hasta un 20% su tasa de conversión, mientras que más del 35% de las búsquedas globales ya reciben una respuesta directa de la IA, sin que el usuario haga clic para salir del ecosistema conversacional. En este contexto, una marca que no existe para la máquina se vuelve invisible para el consumidor. A pesar de ello, el informe revela una paradoja crítica: más del 70% del contenido digital que producen las compañías es inaprovechable para los algoritmos. No está estructurado, no es interpretable ni citable por las inteligencias artificiales. En consecuencia, enormes esfuerzos de inversión quedan fuera del radar algorítmico, desperdiciando visibilidad y oportunidades. El nuevo objetivo estratégico es claro: entrenar a la máquina para que represente la marca con precisión y autoridad.

Este cambio de modelo se acelera por la adopción masiva de experiencias conversacionales. Google, con sus AI Overviews, superó los 1.500 millones de usuarios en el primer trimestre de 2025, instaurando una lógica de respuesta directa que desplaza el flujo tradicional hacia los sitios web. Al mismo tiempo, el consumidor se apoya cada vez más en la IA: según Capgemini, esta interviene en el 60% de sus experiencias de compra. Si la máquina se convierte en la voz de referencia, la marca debe garantizar que esa voz sea fiel, coherente y confiable.

Aquí surge el concepto de citabilidad algorítmica o AEO (Algorithm Experience Optimization). No se trata solo de posicionarse, sino de asegurarse de que los modelos de lenguaje puedan comprender los datos de la marca, validarlos y reproducirlos. Esto exige una gestión meticulosa: términos homologados, consistencia entre la información pública y la interna, y contenido alineado con la forma en que los algoritmos procesan, resumen y entregan las respuestas.

Las máquinas ya escuchan, aprenden y deciden. La cuestión no es si debemos hablarles, sino qué estamos diciendo y cómo lo estamos entrenando, concluye el informe.

El Machine Marketing se sostiene en la fusión entre creatividad humana, análisis de datos masivos y tecnología avanzada.

El aprendizaje automático permite identificar patrones en tiempo real, personalizar ofertas y automatizar tareas, mientras libera a los equipos para centrarse en la estrategia y la propuesta de valor. En Latinoamérica, el 60% de los equipos de marketing ya se encuentra en fase de pilotaje con IA, según el Informe sobre el Estado de la IA en Marketing 2025.

“El marketing ya es dual por definición. Las marcas deben aprender a construir confianza tanto en el plano humano -emocionar, inspirar, conectar- como en el algorítmico -aparecer, ser citadas, ser creíbles ante las IA-. El Machine Marketing permite competir en ambos frentes y preparar a las compañías para un futuro donde la conversación con la máquina será el nuevo espacio de reputación y negocio”, asegura Jesús Moradillo, Socio y Director General de Estrategia de Marketing Solutions de LLYC en Europa.

Los efectos de esta transición son profundos: los usuarios que llegan a un sitio web a través de una respuesta mediada por IA convierten 23 veces más que los provenientes del SEO tradicional. La IA no solo filtra la información, sino que remodela la economía de la atención y define qué marca se vuelve relevante en cada interacción.

Por todo ello, es evidente que el marketing para IA no es una tendencia, sino el inicio de una nueva era. La máquina se convierte en meta-mediadora de la información global y en guardiana del acceso a las audiencias. La misión de las marcas es ahora doble: emocionar a las personas y educar a los algoritmos. La narrativa ya no solo debe ser leída; debe ser aprendida, citada y replicada por la inteligencia artificial que gobierna el paisaje digital.