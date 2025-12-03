Las tecnologías cuánticas se multiplican por cinco en la última década, aunque su adopción comercial aún no despega

Europa destaca por su vibrante comunidad de startups cuánticas, pero sigue rezagada en cuanto a financiación y escalado

Una de las mayores concentraciones de empresas con actividades puramente cuánticas se encuentra en Europa, con el Reino Unido, los Países Bajos y Francia a la cabeza.

Las tecnologías cuánticas tienen el potencial de transformar la forma en que computamos, nos comunicamos y medimos el mundo que nos rodea, con aplicaciones que abarcan desde la defensa hasta la salud. Se prevé que el mercado cuántico mundial alcance unos 93.000 millones de euros en 2035[1]. Según un nuevo estudio publicado hoy por la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el ecosistema de tecnologías cuánticas está creciendo rápidamente, con un mayor número de nuevas empresas, un incremento de la inversión y un sólido aumento de la innovación; sin embargo, se enfrenta a desafíos relacionados con el escalado y la comercialización. España ha dado pasos decisivos en los dos últimos años para fortalecer su posición en el ámbito cuántico, integrando estas tecnologías en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia.

Como parte del plan de trabajo bienal del Observatorio de Patentes y Tecnología de la OEP, el informe ofrece un análisis completo del ecosistema cuántico, analizando la actividad de patentes, las inversiones, la capacitación, la cadena de suministro y las políticas públicas. La publicación coincide con el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuánticas de Naciones Unidas (IYQ).

“Las tecnologías cuánticas tienen un enorme potencial, pero aún se encuentran en una etapa de desarrollo temprana”, afirmó el presidente de la OEP, António Campinos. “Como destacan este estudio y el informe Draghi, la UE tiene margen para aumentar su inversión en cuántica, especialmente en comparación con países líderes como Estados Unidos. Ahora se necesita financiación del sector privado para comercializar la investigación básica, y los gobiernos deberían convertir esto en una prioridad”, señala.

Según el estudio, el número de familias internacionales de patentes (IPFs, por sus siglas en inglés) en cuántica —un conjunto de solicitudes de patentes presentadas en varios países para la misma invención— se ha multiplicado por cinco en la última década. El informe identifica tres grandes subsectores: comunicación cuántica, computación cuántica (que incluye tecnologías de simulación) y sensórica cuántica. La comunicación cuántica concentró el mayor número de IPFs hasta 2022. Sin embargo, es la computación cuántica la que ha experimentado un mayor crecimiento, aumentando unas 60 veces desde 2005, y se perfila como el segmento que dominaría el ecosistema.

España impulsa una estrategia nacional

España ha registrado 67 familias internacionales de patentes (IPFs) en tecnologías cuánticas entre 2005 y 2024. El país registra el 2,7 % de empresas con actividades puramente cuánticas, según el estudio, y concentra el 0,9 % de los fondos destinados a estas empresas. De hecho, hay 36 empresas cuánticas en España, de las cuales 21 se dedican única y exclusivamente al sector cuántico.

Con el fin de robustecer el ecosistema cuántico nacional y preparar a la sociedad para los cambios que traerán estas tecnologías, en abril de este año, el Gobierno lanzó la primera Estrategia Española de Tecnologías Cuánticas, con un presupuesto estimado que asciende a 808 millones de euros, procedentes principalmente de fondos FEDER y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con un potencial de movilizar hasta 1.500 millones de euros si se suman inversiones públicas y privadas adicionales.

En línea con esta estrategia, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que crea el Centro de Comunicaciones Cuánticas (Quantum Communications Hub), destinado a agrupar a los principales actores públicos españoles en comunicaciones cuánticas y consolidar una red de investigación, desarrollo e implementación. La iniciativa prevé inversiones significativas en instituciones científicas clave, como el Instituto de Ciencias Fotónicas de Cataluña (más de 2,4 millones de euros), el Grupo de Información y Comunicaciones Cuánticas de la Universidad Politécnica de Madrid (más de 1,4 millones de euros), la Fundación Donostia International Physics Centre (930.000 euros) o el Instituto de Astrofísica de Canarias (480.000 euros).

Dimensión internacional de las tecnologías cuánticas a nivel global

Los innovadores de todo el mundo han generado alrededor de 9.740 IPFs cuánticas entre 2005 y 2024. Estados Unidos lidera el ranking, seguido de Europa, Japón, China y Corea del Sur. Dentro de Europa, los tres primeros países en número de patentes cuánticas son Alemania, Reino Unido y Francia. Europa también ha asistido la aparición de numerosas startups en esta materia, como son las francesas C12 y PASQAL, incluidas como casos de estudio en el informe, aunque muchas afrontan dificultades en financiación y escalado.

El ecosistema cuántico cuenta actualmente con más de 4.500 empresas, de las cuales menos de 1.000 (algo menos del 20%) tienen la cuántica como su actividad principal. Estas empresas suelen ser startups y dependen en gran medida de inversión inicial y de fondos públicos. Las empresas que no tienen la cuántica como su actividad principal (80%) concentran la mayoría de las patentes en este campo, son las que crean más puestos de trabajo y, además, están mejor posicionadas para comercializar estas tecnologías.

Europa alberga uno de los conglomerados más densos de empresas dedicadas única y exclusivamente a la cuántica a nivel mundial, con porcentajes cercanos al 40 % en países como el Reino Unido, los Países Bajos y Francia. Esto contrasta notablemente con Estados Unidos, donde la proporción de empresas centradas solo en cuántica es menor (20 %). En Estados Unidos existe una mayor presencia de gigantes tecnológicos, que distribuyen su actividad en múltiples campos tecnológicos, no solo en cuántica.

Los cinco principales solicitantes de patentes cuánticas entre 2005 y 2024 a nivel mundial fueron IBM, LG, Toshiba, Intel y Microsoft. Empresas europeas como IQM Quantum Computers y Robert Bosch también figuran entre los principales solicitantes en computación y sensórica, respectivamente. Cuatro de las cinco universidades líderes en patentes cuánticas son estadounidenses, encabezadas por el MIT y Harvard. El CNRS destaca como la única institución pública europea entre los 20 primeros solicitantes de patentes en este campo.

El estudio señala que la colaboración entre centros públicos de investigación, startups y grandes empresas es cada vez más importante para la innovación cuántica. El sector enfrenta también retos como la creciente concentración y dependencia de las cadenas de suministro globales para componentes críticos. Además, las empresas cuánticas deben asegurar tanto la disponibilidad de personal técnico altamente capacitado, como la integración de habilidades transversales necesarias para apoyar la comercialización.