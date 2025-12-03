Los agentes de inteligencia artificial, como ChatGPT, se están convirtiendo en un canal habitual de acceso a retailers, transformando la manera en que los consumidores descubren y compran productos.

La Generación Z está adoptando hábitos de compra más conscientes, mostrando un interés creciente por productos locales.

Las redes sociales refuerzan la presencia de las marcas, impulsan la interacción con los consumidores y facilitan el social commerce, especialmente durante campañas globales como Black Friday o Navidad.

La industria global de bienes de consumo ha trascendido las fronteras físicas para consolidar una presencia dominante en el ámbito digital, alcanzando la impresionante cifra de $1.2$ mil millones de visitantes únicos. Este dato, revelado en el informe “Consumer Goods: Movers & Shakers en el entorno digital 2025” de Comscore, subraya la profunda relevancia del comercio online en el día a día de los compradores a nivel mundial. El estudio, presentado el 15 de diciembre de 2025 en Madrid, ofrece una radiografía detallada sobre cómo se articula la interacción entre consumidores, marcas y plataformas, destacando un ecosistema cada vez más complejo e impulsado por la innovación tecnológica y los cambios generacionales en los hábitos de adquisición.

La consolidación de los gigantes digitales y el auge de la inteligencia artificial

El comercio electrónico de bienes de consumo se encuentra firmemente anclado en los marketplaces y plataformas digitales, que actúan como los principales puntos de encuentro para millones de transacciones. Los gigantes generalistas como Amazon, Flipkart, TEMU y eBay, junto con la plataforma especializada en moda low-cost Shein, se han afianzado como líderes indiscutibles del mercado global. Su capacidad para ofrecer una vastedad de productos y una logística optimizada ha redefinido las expectativas del consumidor moderno, estableciendo un estándar de conveniencia que resulta difícil de igualar para las tiendas tradicionales.

En paralelo, la irrupción de agentes de inteligencia artificial ha transformado discretamente las primeras etapas del embudo de compra. El acceso a los principales retailers a través de herramientas como ChatGPT ha experimentado un crecimiento notable, incrementándose un $181\%$ en el último año únicamente en el segmento de desktop. Esta adopción masiva posiciona a la inteligencia artificial como un canal estratégico, facilitando el descubrimiento y la navegación de productos, y simplificando la ruta de compra para un usuario que busca eficiencia y personalización.

La conciencia de la generación Z y los sectores líderes

El análisis demográfico del consumo revela una particularidad crucial en la Generación Z, la cohorte de compradores más joven y de mayor crecimiento en influencia. Estos consumidores están redefiniendo el valor en sus decisiones de compra, mostrando una inclinación creciente hacia productos locales. Este movimiento, que puede interpretarse como una búsqueda de autenticidad, sostenibilidad o un apoyo directo a la economía cercana, se manifestó con un incremento del $21\%$ en la compra de productos locales en Estados Unidos durante la temporada previa al Black Friday. Esta tendencia no es un mero capricho, sino un indicador de una conciencia de consumo más profunda que las marcas globales deben observar. En cuanto a las categorías de productos, la actividad digital está claramente dominada por Apparel (Moda) y Food/Supermarket/Grocery (Alimentación/Supermercados/Productos frescos). Ambas categorías superan los $460$ millones de visitantes únicos a nivel global, lo que evidencia su carácter esencial y la rapidez con la que han migrado sus hábitos de compra a la esfera digital. En moda, el liderazgo se reparte entre plataformas disruptivas como Shein, Myntra, AJIO y Vinted, y marcas consolidadas como Nike. En el sector de alimentación, la expansión se refleja en el alcance de empresas como McDonald’s y la india JioMart, destacadas por su crecimiento interanual.

El poder amplificador de las redes sociales y el social commerce

Las redes sociales han dejado de ser meros canales de comunicación para convertirse en verdaderas plataformas de social commerce, fundamentales para la estrategia de alcance y la notoriedad de las marcas de bienes de consumo. Su papel es vital para impulsar la interacción y el engagement con los compradores y compradores potenciales, especialmente durante los picos de demanda generados por campañas globales como el Black Friday o la temporada navideña.

Este fenómeno se magnifica a través del contenido viral y las colaboraciones estratégicas. Por ejemplo, durante el Black Friday, TikTok Shop demostró un dominio particular en los segmentos de belleza y alimentación, aprovechando su formato de vídeo corto y la integración directa de la funcionalidad de compra. La capacidad de las redes para crear momentos culturales compartidos fue palpable con el inicio de la temporada navideña, donde la tradicional aparición de Mariah Carey generó una oleada de interacciones. La colaboración entre la cantante y Sephora en este periodo icónico no solo sirvió como punto de partida estacional, sino que también capturó la atención global con $5.6$ millones de interacciones, un testimonio del impacto que tienen las campañas de contenido amplificado por medios, marcas e influencers. Este ecosistema digital, en constante evolución y marcado por la expansión de marketplaces, el crecimiento del social commerce y la consolidación de la inteligencia artificial, augura un 2026 en el que la fluidez entre el descubrimiento y la compra será la clave para el éxito en el comercio de bienes de consumo.