Trend Micro alerta del inicio de una nueva era de fraude online indetectable y estafas impulsadas por IA

Trend Micro, líder mundial en ciberseguridad, ha presentado un nuevo informe Reimagining Fraud Operations.The Rise of AI-Powered Scam Assembly Lines, que analiza cómo la inteligencia artificial generativa está transformando el fraude digital. La compañía advierte de que esta tecnología permite a los ciberdelincuentes crear operaciones delictivas más rápidas, sofisticadas y difíciles de detectar que nunca.

La proliferación del uso malicioso de deepfakes también está creciendo y ya afecta directamente a España. En este 2025, se ha detectado un incremento superior al 300% en intentos de fraude, empleando caras y voces generadas por IA, especialmente en sectores como la banca, los seguros y el comercio electrónico. España se sitúa entre los diez países europeos con mayor volumen de estafas basadas en identidades sintéticas y falsificaciones audiovisuales en procesos de contratación, apertura de cuentas y servicios online.

Según Trend Micro, la inteligencia artificial está eliminando las barreras de entrada para efectuar estafas, lo que hace que el fraude sea más fácil de ejecutar, más difícil de detectar y más sencillo de escalar. Lo que antes requería equipos especializados en diseño web, redacción publicitaria, edición gráfica o producción audiovisual, hoy puede automatizarse por completo con herramientas de bajo coste y plataformas de automatización.

El informe alerta de que estas técnicas están erosionando la confianza digital a un ritmo preocupante. La capacidad de la IA para crear productos falsificados con calidad profesional, promociones inexistentes, reseñas fraudulentas con lenguaje natural e incluso avatares sintéticos que actúan como falsos influencers permite que las redes de fraude desplieguen campañas masivas en múltiples plataformas al mismo tiempo. Gracias a la automatización, los estafadores pueden programar publicaciones, ajustar precios en tiempo real, simular interacciones con clientes y responder mensajes de forma autónoma, creando un ecosistema autosostenible de fraude que opera las 24 horas del día.

En este contexto, Trend Micro insiste en que el factor humano sigue siendo decisivo. Aunque un 84% de los consumidores temen las estafas impulsadas por IA, más de dos tercios continúan realizando compras en webs desconocidas atraídos por ofertas extremas, lo que demuestra una clara desconexión entre miedo y comportamiento real. Esta vulnerabilidad psicológica facilita que los ciberdelincuentes consigan resultados cada vez mejores con campañas automatizadas y realistas.

“El verdadero reto no es solo la tecnología, sino la velocidad y la precisión con la que está permitiendo que las estafas evolucionen”, apunta Jose de la Cruz, director técnico de Trend Micro Iberia. “Estamos entrando en una era en la que cualquiera puede crear una operación fraudulenta sofisticada desde un portátil. Proteger la confianza digital exige que empresas, administraciones y usuarios se tomen este fenómeno con la máxima seriedad”.

El informe también apunta la necesidad de reforzar los sistemas de verificación de identidad, invertir en tecnologías capaces de detectar este tipo de contenido y fomentar una educación digital continua. La compañía advierte de que la frontera entre lo real y lo generado por IA se difumina cada vez más y que las estafas impulsadas por esta tecnología es ya una amenaza activa que requiere una respuesta urgente, coordinada y basada en la protección de la confianza digital.