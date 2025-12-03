Noticia Tendencias

La inteligencia artificial agéntica y el data streaming marcarán el rumbo empresarial en 2026

Por Redacción - 17 Diciembre 2025

El panorama tecnológico de cara a 2026 refleja una transformación estructural donde las plataformas de data streaming han dejado de ser una innovación periférica para convertirse en el sistema nervioso central de las organizaciones modernas. Tras un periodo de adopción inicial marcado por la experimentación, el mercado ha alcanzado un punto de madurez donde la inmediatez en el procesamiento de información es el único camino viable para sostener la relevancia competitiva. Esta evolución no ha estado exenta de fricciones, principalmente ligadas a culturas organizativas arraigadas en modelos estáticos; sin embargo, la necesidad de responder a un entorno volátil ha forzado un cambio de mentalidad sin precedentes. La visibilidad de resultados tangibles está logrando que las empresas abandonen los procesos por lotes para abrazar flujos de trabajo que operan en el presente absoluto.

La inteligencia artificial agéntica se perfila como el gran catalizador de este cambio de paradigma. Durante el último año, el enfoque ha virado desde sistemas que simplemente ofrecían recomendaciones hacia agentes capaces de completar tareas de extremo a extremo, tales como la resolución de incidentes técnicos o la optimización de procesos de cumplimiento. Esta autonomía requiere una infraestructura de datos que proporcione contexto en tiempo real, evitando las alucinaciones o errores derivados de información desactualizada. Francisco Molero, Country Leader de Confluent en España y Portugal, ofrece una perspectiva clara sobre esta transición al señalar que “aunque la resistencia cultural no ha desaparecido, la presión competitiva está acelerando su disminución. Los resultados tangibles han desplazado el foco desde las expectativas teóricas y los equipos de datos han evolucionado en consecuencia”.

Esta evolución interna ha redefinido el papel de los especialistas dentro de la empresa. El ingeniero de datos actual ha trascendido las tareas de mantenimiento de infraestructura para convertirse en un arquitecto de valor estratégico. El éxito de estos profesionales ya no se mide por la disponibilidad de un servidor, sino por su capacidad para entregar productos de datos gobernados y reutilizables que alimenten a toda la organización de forma simultánea. En palabras de Francisco Molero, el cambio de prioridades es evidente, ya que ahora “los ingenieros de streaming dedican menos tiempo a tareas de infraestructura y se enfocan más en la gobernanza en flujo, la creación de productos de datos reutilizables y el desarrollo de analítica capaz de reducir latencias y costos”. Esta simplificación permite que el talento se concentre en la lógica de negocio, permitiendo que incluso equipos con conocimientos de SQL puedan generar un impacto inmediato en el flujo de operaciones.

De cara al futuro próximo, las proyecciones sugieren un avance centrado en la practicidad y la resiliencia.

La integración de la IA en la toma de decisiones gubernamentales y la gestión de infraestructuras críticas mediante modelos multi-cloud son tendencias que marcarán la agenda de los próximos meses. La soberanía de los datos y la capacidad de operar de forma fluida entre diferentes proveedores de nube se han convertido en imperativos de seguridad nacional y empresarial. Molero anticipa que, para 2026, las previsiones apuntan a un avance más pragmático caracterizado por una “IA agéntica basada en datos en tiempo real, un streaming consolidado como columna vertebral siempre activa y una organización de datos rediseñada para transformar señales en tiempo real en valor duradero y medible”.

El desafío final para las organizaciones radica en su capacidad para romper los silos informativos que aún persisten. La mayoría de las compañías generan un volumen masivo de señales que quedan desaprovechadas debido a transferencias lentas o transformaciones duplicadas que retrasan la acción. La apuesta por plataformas gestionadas de streaming permite externalizar la carga operativa pesada, garantizando que el conocimiento se traduzca en acciones de manera casi instantánea. Como concluye Francisco Molero, “la mayoría de las organizaciones todavía utilizan solo una pequeña parte de los datos que generan. No se trata de falta de ambición, sino de que los silos, las transferencias lentas y las transformaciones duplicadas dificultan su aprovechamiento”, señalando que el streaming es la vía predeterminada para que 2026 sea un año de avances medibles y concretos.

