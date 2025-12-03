La fusión de datos de visualización de Samsung Smart TV con señales de compra de Amazon servirán para impulsar la precisión de las campañas publicitarias

La reciente alianza anunciada por Samsung Ads, la división de publicidad avanzada de Samsung Electronics, y Amazon Publisher Cloud (APC) no es simplemente una integración tecnológica, sino un punto de inflexión estratégico. Esta colaboración, efectiva desde mediados de diciembre de 2025 en el mercado estadounidense, materializa la posibilidad de unificar, de manera segura y a escala, la profunda comprensión del comportamiento de visualización en Smart TV con las poderosas señales de navegación, streaming y, crucialmente, de compra minorista de Amazon. El resultado es un nuevo paradigma de activación de campañas que promete transformar la manera en que las marcas se comunican con audiencias de alta intención.

La construcción de la confianza a través de la tecnología clean room

El pilar fundamental de esta integración radica en la arquitectura de datos que la sustenta: Amazon Publisher Cloud (APC), una solución robusta construida sobre la tecnología de clean rooms de Amazon Web Services (AWS). Esta infraestructura es esencial para garantizar una activación publicitaria que respete los principios de privacidad desde el diseño. Lejos de fusionar bases de datos enteras, el modelo de clean room permite que los anunciantes unan de forma encriptada y anónima los segmentos propietarios de Samsung, derivados del uso de sus televisores inteligentes, con los insights de Amazon sobre el comportamiento comercial de los usuarios. Esta capa de seguridad técnica es lo que proporciona la durabilidad y la garantía de que las campañas activadas son a prueba de futuro, permitiendo a las marcas dirigirse con confianza a espectadores autenticados a través de medios direccionables.

De la pantalla al carrito el poder del conocimiento unificado

Lo verdaderamente transformador de este acuerdo reside en la calidad del conocimiento que ahora se puede generar. Samsung Ads posee una visión detallada de "lo que la gente ve", basándose en su masiva huella de Smart TV y su servicio de streaming gratuito líder, Samsung TV Plus. Al combinarse con las señales de Amazon, esta data se enriquece con el "porqué y cuándo la gente compra". La suma del comportamiento de visualización y la intención de compra crea oportunidades significativas para que los anunciantes conecten a un nivel más profundo. Ya no se trata de segmentar solo por demografía o hábitos de visionado general, sino de identificar audiencias con una alta propensión a la conversión, aquellas que han mostrado señales recientes de interés o búsqueda activa en la vasta red de comercio electrónico y contenido de Amazon. Eldad Persky, Vicepresidente Senior de Producto, Ingeniería y Desarrollo de Negocios Global de Samsung Electronics, destacó precisamente cómo esta fusión de datos permite a los anunciantes ser más efectivos al llegar a las audiencias adecuadas a escala a través de la plataforma de TV conectada de Samsung.

La medición como motor de eficiencia publicitaria

Históricamente, la televisión ha enfrentado desafíos para ofrecer una medición de resultados de ciclo cerrado (o closed-loop) que vincule directamente la exposición al anuncio con una acción tangible, como una compra. Esta integración aborda directamente esa brecha. Los anunciantes que ejecutan sus campañas en el inventario de Samsung a través de Amazon Ads ahora acceden a capacidades mejoradas de informes de post-campaña de Amazon Ads. Esto significa que cada impresión publicitaria, desplegada en una Smart TV o dispositivo móvil de Samsung, puede ser analizada en relación con resultados del mundo real, alineando la entrega del medio con los indicadores clave de rendimiento (KPI) del anunciante. La capacidad de conectar de forma transparente la exposición publicitaria a los outcomes de negocio proporciona un valor incalculable para optimizar el rendimiento y demostrar la eficiencia del gasto en medios, un imperativo para cualquier director de marketing que busque maximizar el retorno de la inversión.

Activación a escala en inventario premium

La magnitud del inventario disponible para la activación es otro factor clave. La solución permite a las marcas desbloquear y dirigirse a audiencias de alta intención a una escala sin precedentes, gracias a la vasta huella de dispositivos de televisión y móviles de Samsung en los Estados Unidos. Este acceso no solo es amplio, sino que se da sobre inventario de alta calidad y seguro para la marca, una preocupación constante en el sector digital.

Al utilizar los segmentos OTS (off-the-shelf) de Samsung Ads combinados con los insights de Amazon, los anunciantes pueden asegurar que sus mensajes se vean en un contexto premium, lo cual refuerza el impacto de la creatividad y la percepción de la marca. Esta capacidad de activación segura, medida y a gran escala, redefine lo que es posible en la televisión conectada y establece un nuevo estándar de sofisticación en la focalización de audiencias. La disponibilidad inmediata de esta nueva capacidad para todos los anunciantes que utilizan Amazon Ads en el país norteamericano marca un avance acelerado hacia un futuro de publicidad totalmente direccionable y medible.