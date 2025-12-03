Google se usa más para comprobar que para descubrir: así han sido las búsquedas durante 2025

Las búsquedas funcionales y de acceso superan a las informativas, con plataformas como correo electrónico, mapas, redes sociales y traductores concentrando decenas de millones de búsquedas mensuales, principalmente para entrar en servicios ya conocidos.

El descubrimiento cultural y el consumo de contenidos tienen un peso limitado en las búsquedas masivas, ya que música, cine, libros o eventos apenas logran una presencia sostenida entre los términos que superan el millón de consultas mensuales.

En 2025, cuando los españoles acuden a Google de forma masiva, no lo hacen para descubrir cosas nuevas, sino para comprobar cómo están las que ya forman parte de su rutina. Un análisis de Semrush, realizado sobre las búsquedas que los españoles han realizado durante el último año y que han superado la media del millón de consultas mensuales muestra que gran parte del peso de la atención se concentra en consultar “estados” que cambian a diario, como el tiempo, el fútbol o el acceso a servicios básicos, mientras que el descubrimiento de contenidos queda en un segundo plano.

“Google ha dejado de ser, para una parte de los usuarios, una puerta de acceso a contenidos para convertirse en una herramienta de verificación constante del presente”, explica Fernando Angulo, Senior Marketer Research Manager de Semrush. “Las formas de consumo de información están cambiando rápidamente con la irrupción de la inteligencia artificial, y este contexto obliga a marcas y medios a repensar su estrategia de visibilidad. Ya no basta con estar bien posicionados en los canales tradicionales, ahora también es clave diversificar la presencia entre el ecosistema clásico de búsqueda y los nuevos entornos impulsados por la IA, donde se están tomando cada vez más decisiones informativas”.

Este cambio en el papel de Google no significa que los usuarios hayan dejado de informarse, sino que la búsqueda masiva se concentra cada vez más en aquello que requiere una comprobación constante. Cuando una necesidad es recurrente y su respuesta cambia a diario, el buscador se convierte en el canal más directo para resolverla.

Es precisamente en este tipo de consultas donde se concentra el mayor volumen de búsquedas en 2025. En conjunto, las búsquedas medias relacionadas con el clima y el fútbol superan los 90 millones de consultas mensuales, una cifra que ilustra hasta qué punto estas dos dimensiones forman parte de la consulta cotidiana en Google.

El clima como información permanente y el fútbol como marcador continuo

La previsión meteorológica es el ejemplo más claro de este cambio. Términos como tiempo (24,9 millones de búsquedas mensuales), tiempo mañana (10 millones) o el tiempo (4,6 millones), junto con consultas geolocalizadas y fuentes oficiales como AEMET (1,8 millones), acumulan más de 48 millones de búsquedas al mes.

Este volumen no responde a episodios extremos ni a acontecimientos excepcionales. El clima se consulta de forma sistemática, casi ritual, como una información necesaria para organizar la jornada. En términos de uso, el tiempo se ha convertido en una información permanente, por encima incluso de la actualidad política o económica.

El fútbol, por su parte, reproduce un patrón muy similar. Las búsquedas vinculadas a clubes, competiciones y, sobre todo, a consultas de estado, como clasificaciones, posiciones, partidos o resultados, superan los 40 millones de búsquedas mensuales.

Más allá de los grandes nombres, lo relevante es la naturaleza de las consultas. El interés no se concentra en eventos concretos, sino en el seguimiento continuo. El fútbol se busca como se consulta un marcador, es decir, para comprobar cómo está el equipo hoy, cómo queda la clasificación o qué partido se juega esta jornada. El buscador funciona, en este caso, como un panel de estado deportivo.

Este patrón explica también la posición secundaria que ocupan otros ámbitos en el ranking. El ocio cultural, como música, cine, libros o eventos, apenas logra una presencia sostenida entre las búsquedas que superan el millón mensual. Y la innovación tecnológica aparece diluida entre plataformas ya consolidadas, como YouTube o Amazon, más asociadas al acceso que al descubrimiento.

“Este patrón no es exclusivo de España. Un análisis equivalente de las búsquedas más frecuentes en Estados Unidos muestra una lógica muy similar, aunque aplicada a otros ámbitos”, señala Angulo. “Allí dominan consultas como food near me, restaurants near me, el seguimiento de mercados financieros, como Dow Jones o Tesla stock, o el tracking de envíos, junto a deportes y figuras políticas. Más allá de las diferencias culturales, el comportamiento es el mismo: Google se utiliza para comprobar estados, tomar decisiones inmediatas y orientarse en tiempo real”.

La inteligencia artificial, una nueva forma de comprobación

Dentro de este contexto de búsquedas orientadas a la verificación y la resolución inmediata, las herramientas de inteligencia artificial representan una excepción significativa. Consultas como ChatGPT (20,6 millones de búsquedas mensuales) o Gemini (1,5 millones) se sitúan entre las plataformas tecnológicas que superan el umbral del millón de búsquedas mensuales en 2025.

A diferencia de otras plataformas digitales consolidadas, estas búsquedas no responden tanto al acceso a un servicio conocido como a la necesidad de obtener respuestas directas, generar contenidos o resolver tareas concretas.

Las búsquedas de 2025 dibujan así un ecosistema en el que conviven dos lógicas: la verificación constante del día a día y el uso creciente de sistemas capaces de ofrecer respuestas directas. Un escenario que anticipa una reconfiguración de los canales de acceso a la información, con implicaciones claras para marcas, medios y creadores de contenido.