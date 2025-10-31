YouTube se consolida como la opción prefererida de los aficionados al deporte en todos los grupos de edad como archivo audiovisual y centro de retransmisiones

El deporte ha trascendido hace tiempo su rol de mero espectáculo, consolidándose como una auténtica pasión que forja identidades y crea comunidades, una realidad que se ha visto profundamente amplificada por el ecosistema digital.

En España, esta conexión entre deporte y tecnología se vive con una intensidad palpable, impulsando un crecimiento constante de la audiencia digital. Esta expansión está cimentada en la ubicuidad del smartphone, la capacidad de resonancia de las redes sociales y una convergencia estratégica entre medios de comunicación, grandes marcas y los propios deportistas, un fenómeno que transforma el simple consumo de contenido en una experiencia inmersiva y participativa. Entender este estrecho vínculo es fundamental para cualquier actor que aspire a conectar de forma significativa con el aficionado español.

El más reciente informe de Comscore, "El pulso del deporte en el entorno digital, 2025", revela con claridad la magnitud de esta afición. A nivel global, los sitios de contenido deportivo atrajeron aproximadamente 668 millones de visitantes únicos en junio de 2025, alcanzando una cobertura del 37% de la población mundial online. Sin embargo, es en España donde el alcance digital de este contenido se sitúa a la vanguardia, llegando a un impresionante 77,8% de la población total, lo que se traduce en más de 30,6 millones de personas. Esta alta penetración se explica, en gran medida, por la absoluta hegemonía del dispositivo móvil, ya que el 74% de estos usuarios accede a estos contenidos de manera exclusiva a través de sus teléfonos, subrayando que la experiencia debe ser optimizada primordialmente para las pantallas de bolsillo.

Adentrándose en las preferencias de los aficionados españoles, el fútbol se alza, sin discusión, como el gigante indiscutible, capturando el interés del 78% de la audiencia digital deportiva. Aunque con una distancia considerable, le siguen los denominados Fantasy Sports, que alcanzan una penetración del 48%, y el atletismo o running, con un 38%. Sorprende, no obstante, que otras disciplinas tradicionalmente minoritarias, como la pesca, despierten un interés significativo (33%), incluso por encima de fenómenos de masas como los e-sports o el baloncesto en el contexto de esta muestra de interés digital. Este dato pone de relieve la riqueza y diversidad del paladar deportivo del internauta español, desafiando las concepciones habituales y sugiriendo nichos de alto potencial.

Las redes sociales han dejado de ser un mero apéndice para convertirse en el verdadero epicentro de la interacción deportiva, el estadio digital donde se miden las pasiones.

Su función es dual: por un lado, amplifican de manera exponencial el contenido de los medios tradicionales, y por otro, generan un engagement profundo. La necesidad de una medición que abarque todas las plataformas (cross-platform) es crucial, ya que permite a los medios y marcas obtener una visión deduplicada y centrada en el usuario, optimizando así el rendimiento de las inversiones. Por ejemplo, la audiencia total de un medio como Marca, que alcanza los 14,1 millones de individuos entre desktop y móvil, se expande en 10,9 millones de individuos adicionales gracias a su presencia en redes sociales, elevando su alcance total a 18,4 millones de personas, una cifra que demuestra la capacidad incremental de estas plataformas. En cuanto al engagement, la industria de Sports & Recreation es la principal generadora de interacciones en las redes españolas, con un notable 43% del total en junio de 2025, con el FC Barcelona, Real Madrid CF y LaLiga como líderes indiscutibles en los ránkings de compromiso.

En el mapa de las plataformas sociales, YouTube se consolida como la opción predilecta de los aficionados al deporte en todos los grupos de edad, actuando como un vasto archivo audiovisual y un centro de retransmisiones.

No obstante, las preferencias se segmentan notablemente por generación: TikTok ha capturado el segundo lugar entre los jóvenes de 18 a 24 años, mientras que Instagram domina en la franja de 25 a 34 años y Facebook mantiene su relevancia entre los mayores de 35 años. Esta división obliga a las marcas a modular su mensaje y formato según el canal y la demografía específica a la que se dirigen. Los deportistas, por su parte, se han transformado en verdaderos influencers de masas, especialmente en TikTok, donde figuras como Pedri, Williams y Ramos encabezan una lista cuyo engagement ha experimentado un asombroso incremento del 347% en el último año.

Para las marcas, el deporte constituye un vehículo de impacto inigualable.

El estudio subraya una sinergia evidente: el 94,2% de los internautas que consumieron contenido deportivo también visitaron sitios de retail, y el 83,1% hizo lo propio con entidades de servicios financieros. El deporte se convierte así en un espacio narrativo para fortalecer valores y estrechar lazos con comunidades altamente fidelizadas. Casos como el del futbolista Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, cuya influencia trascendió el ámbito deportivo para viralizar un producto de IKEA, son un testimonio del poder del cross-fandom, donde el deporte, el lifestyle y el entretenimiento convergen para construir narrativas compartidas de alcance masivo. De cara a 2026, un año cargado de grandes citas globales como los Juegos Olímpicos de Invierno, la Eurocopa Femenina, el Mundial de Fútbol masculino y la F1 Madrid, la monitorización constante y minuciosa de estas audiencias digitales no es una opción, sino una necesidad estratégica, permitiendo a los stakeholders anticiparse y comprender cómo y dónde se definen las emociones y las oportunidades de este vibrante sector.