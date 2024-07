Por qué deberías elegir Mabisy para lanzar tu Tienda Online

Nos encontramos en la era de las transacciones online, y prácticamente todo aquel que dirija un comercio debería plantearse dar el salto (si es que no lo ha hecho ya). Sin embargo, surge una complicación... ¿cómo hacerlo sin tener conocimientos de creación web? Pues muy sencillo: con Mabisy.

¿Qué es Mabisy y cómo puede ayudar a mi negocio?

Pues, en esencia, se trata de una plataforma que permite crear tiendas online. Que simplifica sobremanera un proceso que, sin ella, requiere de conocimientos específicos y avanzados en la materia. Ir a la web de Mabisy y dar de alta un servicio que te permita vender tus productos a través de internet, en cambio, resulta muy sencillo.

Costes asociados: para todos los gustos y bolsillos… e incluso gratis

En este sentido, todo va a depender del desembolso que puedas o desees hacer y de la profundidad y riqueza que desees otorgar al proceso de venta. De entrada, cabe aclarar que existe una modalidad gratuita (sin cobro de comisiones de ninguna clase) que te permitirá realizar las tareas básicas con bastante solvencia.

Disponemos de cuatro modalidades de pago que, además, ofrecen cuantiosos descuentos si el desembolso anual es realizado de una sola vez:

Básica : para hasta un millar de artículos en venta. Suma la posibilidad de editar los pedidos de forma manual o añadir métodos de pago extra, como Bizum o Paypal.

: para hasta un millar de artículos en venta. Suma la posibilidad de editar los pedidos de forma manual o añadir métodos de pago extra, como Bizum o Paypal. Premium : con cuentas de correo asociadas, códigos descuento, blog, catálogos en las principales redes sociales, listas de deseos o compras sin registro.

: con cuentas de correo asociadas, códigos descuento, blog, catálogos en las principales redes sociales, listas de deseos o compras sin registro. Profesional : permite realizar reservas, facturar desde el panel de control, iniciar sesión directamente con cuenta de Google o añadir un programa de fidelización por puntos.

: permite realizar reservas, facturar desde el panel de control, iniciar sesión directamente con cuenta de Google o añadir un programa de fidelización por puntos. Empresa: además de todo lo anterior, cuentas con un consultor especializado y un entorno de preproducción.

Funcionalidades a disposición

Casi cualquier aspecto que puedas esperar de un servicio de venta online. Esto supone que el comprador va a disponer de toda la información y comodidades. Y que el vendedor va a poder personalizar a su gusto casi cada aspecto en liza, imprimiendo un sello de marca.

La posibilidad de contar con contenido enriquecido, como imágenes en alta definición o descripciones detalladas, logra que el producto resulte más atractivo y destierra cualquier tipo de duda. Igualmente, resulta esencial facilitar el proceso de compra, contando con el soporte de los métodos de pago más comunes e incluso permitiendo verificar la identidad sin la necesidad de crear una nueva cuenta. Y que el diseño de la propia web resulte agradable y permita una navegación intuitiva. Existen, además, toda una serie de aspectos relacionados con el posicionamiento web y la fidelización del cliente que lograrán incrementar la repercusión del comercio en cuestión y, con ello, las ventas.

¿Por qué resulta indispensable contar con servicio de venta online?

Un primer aspecto (aunque irrenunciable) a considerar es el hecho de que prácticamente todos los comercios ya cuentan con presencia en la red de redes. Sustraerse de ello puede provocar, por sí mismo, que el cliente conciba este como poco cuidado o incluso en un segundo escalafón.

Lo cierto es que internet multiplica exponencialmente la cantidad de personas a las que se puede llegar. Y permite mantenerlas informadas periódicamente de las novedades e incluso interactuar con ellas. Una máxima absoluta es que quien no conoce tu producto no lo puede comprar. Y es mucho más cómodo y sencillo hojear un catálogo a través de un teléfono o una tablet que desplazarse hasta la tienda. ¿Por qué limitarse a quienes pasan por el barrio si puedes aspirar a vender a cualquier persona del mundo?

Un aspecto esencial de tu negocio, en manos de profesionales.

Otro aspecto fundamental es que vas a contar con el apoyo de personas especializadas en ámbitos que no tienes porqué dominar. Tal vez seas realmente bueno en lo que haces, pero seguramente no domines todos los entresijos de la venta. Quizá no sepas lo que es el posicionamiento SEO o te líes a la hora de generar un catálogo en las mejores condiciones. Para este tipo de aspectos nacieron todas esas empresas que sirven de apoyo, siendo este tipo de plataformas una más de ellas.

Un posible ahorro de costes y esfuerzo.

Contar con un servicio de venta web disponible las veinticuatro horas del día va a permitir que tu establecimiento (en caso de tenerlo) no tenga porqué permanecer operativo y consumiendo recursos durante largos periodos de tiempo. Va permitir flexibilizar tu jornada laboral y mejorar tu solvencia económica.

Por último, la automatización de ciertas tareas permitirá dedicar más tiempo a mejorar la propia calidad del producto o del servicio.

Mejora tu competitividad con una gestión adecuada del comercio web.

Siendo innumerables las ventajas, este es un proceso que no cuenta con inconvenientes. Si aún no has probado, quizá deberías empezar por las tareas más básicas. Una vez que aumenten tus ingresos y la satisfacción de tus clientes, verás como quieres profundizar más y más en el proceso. ¡Adaptarse o morir!