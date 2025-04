IMAGINA mantiene su liderazgo en redes sociales y consolida su expansión en Madrid

IMAGINA, la agencia especializada en redes sociales y líder en TikTok e Instagram, celebra su crecimiento en Madrid, consolidando su presencia en la capital de España con nuevos proyectos y un equipo fortalecido. Como parte de esta expansión, la agencia ha incorporado a Esperanza Álvarez como responsable de la oficina en Madrid, un paso estratégico para seguir ofreciendo soluciones innovadoras a marcas e instituciones en un entorno digital en constante evolución.

Dani Casanovas, CEO de IMAGINA, destaca la importancia de este crecimiento para la agencia: "Madrid es una ciudad donde queremos estar presentes con nuestro valor añadido de ser la agencia independiente líder en redes sociales”. Además, resalta el papel clave que desempeñará la nueva incorporación: "Esperanza encaja perfectamente en nuestros valores y filosofía, y su experiencia nos aporta un know-how impresionante en redes sociales y comunicación institucional para prestar el mejor servicio".

Dani Casanovas, CEO de IMAGINA

Por su parte, Esperanza asume este nuevo reto con entusiasmo: "Mi principal objetivo es liderar la expansión de IMAGINA en Madrid, enfocándome en el desarrollo de nuevas cuentas, la consolidación de las relaciones con clientes actuales y el fortalecimiento del equipo. IMAGINA en Madrid ya ha desarrollado proyectos de comunicación digital y redes sociales, entre otros para Hispasat, la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) o la empresa líder en bisutería Mira-Mira.”

“A nivel personal, me gustaría fomentar una cultura de innovación y excelencia, situando la ESG en el centro de nuestra estrategia, donde se priorice el trabajo en equipo, la buena gobernanza y la sostenibilidad", señala Esperanza sobre su rol en la agencia.

Esperanza Álvarez, responsable de la oficina de IMAGINA en Madrid

IMAGINA se ha posicionado como un referente en social media desde su fundación en 2015, apostando por acompañar a instituciones, empresas y organizaciones en su desarrollo en redes sociales. "IMAGINA se diferencia con un posicionamiento core en social media. Somos pioneros desde hace 10 años y queremos ser el partner que acompañe instituciones, empresas y organizaciones en su desarrollo en redes sociales para conectar mejor con sus públicos", afirma Casanovas.

Sobre los retos que afronta en la capital, Esperanza comenta: "Madrid es un mercado cambiante, pero creo que con un equipo tan talentoso, creativo y diverso como el de IMAGINA, podremos superarlos y continuar ofreciendo un servicio excepcional. Nuestros resultados, especialmente en campañas en TikTok, nos avalan".

IMAGINA está llevando nuevos canales como TikTok o Instagram a sectores tradicionalmente analógicos, impulsando una transformación digital en el ecosistema empresarial y gubernamental de la capital.

"Lo que más me atrajo de IMAGINA es su enfoque disruptivo y creativo en todo lo que hace. Me encanta cómo la agencia no tiene miedo de explorar nuevas formas de hacer las cosas, lo que se alinea perfectamente con mi visión del sector: evolución constante, combinando la parte analítica con estar en contacto con las nuevas tendencias", concluye Esperanza.

Con esta nueva etapa en Madrid, IMAGINA refuerza su compromiso con la innovación y la excelencia, preparándose para afrontar nuevos desafíos con una visión fresca y audaz.