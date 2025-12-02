Nota de prensa Agencias

Havas acelera su crecimiento en Australia y Nueva Zelanda con la adquisición de la agencia de medios independiente Kaimera
La incorporación estratégica amplía la escala y las capacidades de Havas Media Network, refuerza la estrategia de Converged.AI y abre nuevas oportunidades para los clientes.
Havas acelera su crecimiento en Australia y Nueva Zelanda con la adquisición de la agencia de medios independiente Kaimera

Por Redacción - 9 Diciembre 2025

Havas anuncia la adquisición de Kaimera, una galardonada agencia de medios independiente, reconocida por su experiencia en simplificar las complejidades del sector mediático y ofrecer soluciones personalizadas e impactantes. Esta estrategia refuerza la presencia de Havas Media Network en Australia y Nueva Zelanda, aumentando su escala y sus capacidades especializadas, a la vez que acelera la implementación de Converged.AI, el sistema operativo y la estrategia de Havas, basado en IA y datos, para todo el grupo. Kaimera se unirá a la organización bajo el nombre de Havas Media Network y operará como "Kaimera, una empresa de Havas".

Fundada en 2016, Kaimera se ha convertido en una agencia con más de 50 empleados, con oficinas en Sídney y Melbourne y equipo en Auckland. Conocida por crear soluciones sencillas y personalizadas que ofrecen resultados medibles, Kaimera aporta una amplia experiencia y una sólida reputación que reforzará el dinámico y ambicioso plan de negocios de Havas en Australia y Nueva Zelanda, centrado en el crecimiento, la inversión empresarial y la excelencia para sus clientes. Entre sus clientes se incluyen Nando's, Scape, IMB Bank, Afterpay y BritBox.

Al integrar la experiencia y la cultura emprendedora de Kaimera en Havas Media Network, esta adquisición refuerza la capacidad de Havas para integrar creatividad, medios y tecnología en una potente oferta. El equipo directivo de Kaimera, liderado por sus fundadores Nick Behr y Trent McMillan, reportará a James Wright, CEO del Grupo Havas ANZ, y permanecerá inicialmente en sus oficinas actuales de Surry Hills, Sídney, y South Melbourne, Melbourne. Con la incorporación de Kaimera al grupo, Havas ANZ aumenta su plantilla a más de 450 empleados a nivel local.

El acuerdo llega en un momento emocionante para Havas Group ANZ tras la reciente introducción de su nuevo y audaz posicionamiento: Deliberately Different. Esta plataforma estratégica refuerza su oferta integrada única: un conjunto de agencias que combina la agilidad y el espíritu emprendedor de una agencia independiente con el respaldo y los recursos de una red global.

Yannick Bolloré , presidente y director ejecutivo de Havas: «Me complace dar la bienvenida a Nick Behr, Trent McMillan y al talentoso equipo de Kaimera a la familia Havas. Este acuerdo refuerza nuestro compromiso con los mercados de Australia y Nueva Zelanda y nuestra confianza en la oportunidad que ofrecen allí con James y su equipo directivo. Tenemos ambiciones muy claras en todo el Grupo, y la incorporación de la experiencia y la sólida reputación de Kaimera fortalecerá aún más nuestra red y acelerará la implementación de nuestra estrategia Converged.AI, garantizando así la excelencia para nuestros clientes».

James Wright , director ejecutivo del Grupo Havas ANZ: «La adquisición de Kaimera es una clara declaración de nuestra ambición en Australia y Nueva Zelanda. Como parte de nuestro nuevo plan de negocios para ANZ y nuestro posicionamiento de ser 'deliberadamente diferentes', nos centramos en el crecimiento y la inversión empresarial en la región. Para lograrlo, queremos incorporar el mejor talento y recursos para generar resultados más sólidos y significativos para nuestros clientes. Creemos que la cultura, la trayectoria y las capacidades especializadas de Kaimera son el complemento perfecto para nuestro Grupo. Damos la bienvenida a Nick, Trent y su equipo».

Nick Behr, CEO y fundador de Kaimera: «Necesitamos mantenernos enfocados en el futuro para nuestros clientes y nuestra gente, y Havas es el socio perfecto para este nuevo capítulo. El grupo tiene una visión clara y bases sólidas para el futuro. Unirnos a Havas nos da acceso a mayor inversión, escala, recursos, herramientas y tecnología, especialmente en IA, a la vez que nos permite mantenernos fieles a nuestra cultura y enfoque. Juntos, podemos generar un crecimiento aún más significativo para las marcas en Australia, Nueva Zelanda y más allá. Estamos entusiasmados de comenzar este nuevo capítulo con James y el equipo de Havas».

