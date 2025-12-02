Havas acelera su crecimiento en Australia y Nueva Zelanda con la adquisición de la agencia de medios independiente Kaimera

Havas anuncia la adquisición de Kaimera, una galardonada agencia de medios independiente, reconocida por su experiencia en simplificar las complejidades del sector mediático y ofrecer soluciones personalizadas e impactantes. Esta estrategia refuerza la presencia de Havas Media Network en Australia y Nueva Zelanda, aumentando su escala y sus capacidades especializadas, a la vez que acelera la implementación de Converged.AI, el sistema operativo y la estrategia de Havas, basado en IA y datos, para todo el grupo. Kaimera se unirá a la organización bajo el nombre de Havas Media Network y operará como "Kaimera, una empresa de Havas".

Fundada en 2016, Kaimera se ha convertido en una agencia con más de 50 empleados, con oficinas en Sídney y Melbourne y equipo en Auckland. Conocida por crear soluciones sencillas y personalizadas que ofrecen resultados medibles, Kaimera aporta una amplia experiencia y una sólida reputación que reforzará el dinámico y ambicioso plan de negocios de Havas en Australia y Nueva Zelanda, centrado en el crecimiento, la inversión empresarial y la excelencia para sus clientes. Entre sus clientes se incluyen Nando's, Scape, IMB Bank, Afterpay y BritBox.

Al integrar la experiencia y la cultura emprendedora de Kaimera en Havas Media Network, esta adquisición refuerza la capacidad de Havas para integrar creatividad, medios y tecnología en una potente oferta. El equipo directivo de Kaimera, liderado por sus fundadores Nick Behr y Trent McMillan, reportará a James Wright, CEO del Grupo Havas ANZ, y permanecerá inicialmente en sus oficinas actuales de Surry Hills, Sídney, y South Melbourne, Melbourne. Con la incorporación de Kaimera al grupo, Havas ANZ aumenta su plantilla a más de 450 empleados a nivel local.

El acuerdo llega en un momento emocionante para Havas Group ANZ tras la reciente introducción de su nuevo y audaz posicionamiento: Deliberately Different. Esta plataforma estratégica refuerza su oferta integrada única: un conjunto de agencias que combina la agilidad y el espíritu emprendedor de una agencia independiente con el respaldo y los recursos de una red global.

Yannick Bolloré , presidente y director ejecutivo de Havas: «Me complace dar la bienvenida a Nick Behr, Trent McMillan y al talentoso equipo de Kaimera a la familia Havas. Este acuerdo refuerza nuestro compromiso con los mercados de Australia y Nueva Zelanda y nuestra confianza en la oportunidad que ofrecen allí con James y su equipo directivo. Tenemos ambiciones muy claras en todo el Grupo, y la incorporación de la experiencia y la sólida reputación de Kaimera fortalecerá aún más nuestra red y acelerará la implementación de nuestra estrategia Converged.AI, garantizando así la excelencia para nuestros clientes».

James Wright , director ejecutivo del Grupo Havas ANZ: «La adquisición de Kaimera es una clara declaración de nuestra ambición en Australia y Nueva Zelanda. Como parte de nuestro nuevo plan de negocios para ANZ y nuestro posicionamiento de ser 'deliberadamente diferentes', nos centramos en el crecimiento y la inversión empresarial en la región. Para lograrlo, queremos incorporar el mejor talento y recursos para generar resultados más sólidos y significativos para nuestros clientes. Creemos que la cultura, la trayectoria y las capacidades especializadas de Kaimera son el complemento perfecto para nuestro Grupo. Damos la bienvenida a Nick, Trent y su equipo».

Nick Behr, CEO y fundador de Kaimera: «Necesitamos mantenernos enfocados en el futuro para nuestros clientes y nuestra gente, y Havas es el socio perfecto para este nuevo capítulo. El grupo tiene una visión clara y bases sólidas para el futuro. Unirnos a Havas nos da acceso a mayor inversión, escala, recursos, herramientas y tecnología, especialmente en IA, a la vez que nos permite mantenernos fieles a nuestra cultura y enfoque. Juntos, podemos generar un crecimiento aún más significativo para las marcas en Australia, Nueva Zelanda y más allá. Estamos entusiasmados de comenzar este nuevo capítulo con James y el equipo de Havas».