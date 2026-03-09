Nota de prensa Negocios y Empresas

Imagina Digital se alía con Torre Mapfre para impulsar su nueva estrategia digital

Por Redacción - 16 Marzo 2026

La agencia de Barcelona asume la gestión de las redes sociales del emblemático edificio, apostando por una comunicación más humana, contenidos de proximidad y una imagen renovada.

La agencia de comunicación y marketing Imagina Digital incorpora a Torre Mapfre como nuevo cliente de su porfolio. A partir de este acuerdo, la agencia pasa a liderar la estrategia digital y la gestión integral de las redes sociales de uno de los edificios más reconocidos de Barcelona.

El principal objetivo de esta nueva etapa es transformar el estilo comunicativo de la Torre Mapfre, para alejarlo de un tono estrictamente corporativo y evolucionar hacia una comunicación más humana y accesible.

Para llevar a cabo esta humanización de la marca, el equipo de Imagina Digital se encarga tanto de la monitorización como de la planificación y creación de contenidos in situ. La agencia se desplaza regularmente a las instalaciones para cubrir eventos y generar contenido tanto de vídeo como de fotografía, dando voz a las personas que dan vida al edificio a través de entrevistas a trabajadores, cobertura de clases y actividades diarias del personal.

Rebranding visual y análisis de mercado

El cambio de rumbo estratégico viene acompañado de un análisis profundo del sector. Imagina Digital ha elaborado un benchmark completo de la competencia que ha permitido definir las oportunidades de posicionamiento en el territorio de Torre Mapfre, aplicando estos conocimientos directamente a la estrategia de redes sociales.

Además, para dar coherencia a esta nueva narrativa visual, se ha trabajado en un ligero rebranding en el entorno digital que incluye nuevas tipografías y estilos gráficos diseñados para modernizar la marca y conectar de manera más auténtica con su comunidad de usuarios.

Con esta alianza, Imagina Digital consolida su capacidad para gestionar la comunicación digital de grandes cuentas corporativas, aportando creatividad, proximidad y una visión estratégica adaptada a las nuevas tendencias del mercado.

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