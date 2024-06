El nuevo logotipo de Spotify y los cambios de los que pocos podrán darse cuenta

En los últimos días ha sido noticia el hecho de que el FC Barcelona no haya podido presentar oficialmente su primera equipación para la temporada 2024/2025. A diferencia del año pasado, cuando la presentación tuvo lugar el 15 de junio, este año aún no hay una fecha confirmada y parece poco probable que ocurra durante este mes. El club se encuentra en proceso de cerrar un nuevo acuerdo con Nike, pero uno de los motivos del retraso radica en el cambio de tipografía del logotipo de Spotify, el patrocinador del Barça desde julio de 2022. Nike produjo las camisetas con la antigua tipografía del logotipo de Spotify meses atrás, en lugar de utilizar la nueva tipografía que fue anunciada recientemente. Aunque comercialmente Spotify aún no ha implementado este cambio tipográfico, la nueva tipografía está disponible en el press center de la compañía y fue anunciada oficialmente a finales de mayo.

¿Pero qué sabemos del nuevo logotipo de Spotify?

El nuevo logo de Spotify, que representa un hito significativo en la evolución de la marca. Este cambio incluye la introducción de la tipografía personalizada a la que han bautizado como Spotify Mix, desarrollada en colaboración con el estudio tipográfico alemán Dinamo Typefaces, con sede en Berlín. La nueva tipografía ha sido diseñada para reflejar la diversidad del contenido de audio de Spotify y será utilizará en todas las aplicaciones de Spotify, en las experiencias de escritorio, y en los materiales de marca y marketing, marcando una renovación integral de su identidad visual.

Un nuevo logotipo con sutiles cambios en su tipografía

Aunque los cambios en la tipografía del logotipo de Spotify tienen el propósito de actualizar y modernizar la imagen de la marca, así como de asegurarse de que refleje efectivamente la evolución y los valores actuales de la plataforma, son tan sutiles que la mayoría de las personas podrán notarlos fácilmente. De hecho, las similitudes entre ambos logos son mínimas aparentemente a ojos de los profanos del diseño.

La creación de Spotify Mix se basa en conceptos de remezcla, ofreciendo una tipografía variable con una amplia gama de anchos y pesos, así como una rica variedad de caracteres alternativos. Este enfoque permite una flexibilidad tipográfica extrema, adecuada tanto para diseños estáticos como para gráficos animados. La fuente fusiona elementos de tipos de letra geométricos, grotescos y humanistas, combinando movimientos nítidos de trazos humanistas con curvas suaves propias de las letras grotescas. Un detalle destacado del diseño es el espacio del mostrador en forma de almendra presente en letras como 'p', 'd' y 'g', simbolizando la transmisión y expansión de ondas de audio. Además, Spotify Mix incluye tres conjuntos distintos de cifras numéricas, brindando a los diseñadores una mayor libertad creativa.

Thomas Huygen, director de marketing de Spotify, recientemente expresó su entusiasmo por la nueva tipografía: "Con Spotify Mix, ahora tenemos un tipo de letra personalizado que captura nuestra identidad como curadores del remix definitivo, abarcando todos los géneros, culturas y artistas". Para Dinamo, esta colaboración con Spotify representó un desafío creativo significativo. "Estamos increíblemente orgullosos del resultado de esta asociación especial y estamos ansiosos por seguir su viaje", declararon. Con la implementación gradual de Spotify Mix, se espera que la nueva tipografía encapsule de manera brillante la identidad y los valores de la marca, reforzando su posición como la plataforma de transmisión de audio más popular del mundo.