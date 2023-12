Elon Musk en negociaciones para comprar Xvideos y convertirlo en el rival de Youtube sin publicidad

[Esta fue nuestra noticia ficticia para el día de los inocentes]

En una jugada que ha dejado a todos boquiabiertos, Elon Musk, el excéntrico fundador de Tesla y ahora propietario de Twitter (rebautizado como X), ha anunciado su intención de adquirir Xvideos por la modesta suma de 5.390 millones de dólares. Musk, conocido por sus ambiciosos proyectos y excentricidades, planea transformar el popular sitio de contenido para adultos en una alternativa directa a Youtube.

En una declaración que ha dejado a muchos con la boca abierta, Musk explicó: "Quiero invertir en Xvideos porque creo en el potencial de su nombre, encaja con cómo denominamos otros negocios como SpaceX, xAI,... todo lo que lleva una X es una compra obligada". Sin embargo, algunos informes sugieren que el verdadero motivo podría ser su obsesión con las letras "X" y su deseo de crear su propio imperio de empresas con ese distintivo.

Esta sorprendente oferta llega después de la adquisición reciente de Twitter y deja a muchos preguntándose si Musk está tratando de monopolizar todo lo que tenga una "X". Cuando se le preguntó sobre sus planes para Xvideos, Musk dijo: "Xvideos tiene un potencial extraordinario, y mi oferta será la mejor. No habrá más ofertas. ¡Es un trato X-traordinario que no puedes rechazar!".

Musk, conocido por sus excentricidades y declaraciones extravagantes, también lanzó una amenaza velada: “Tengo la financiación necesaria. Puedo hacerlo si es posible. Pero si no se acepta mi oferta, tendré que comprar Facebook.”

Por su parte, Xvideos ha emitido un comunicado confirmando la oferta y aseguró que su consejo de administración la revisará "cuidadosamente" para tomar una decisión "en el mejor interés de la compañía y de todos sus accionistas". Sin embargo, las fuentes indican que algunos directivos de Xvideos están preocupados por la posible influencia de Musk en la plataforma.

Además según fuentes cercanas, Musk planea cambiar el nombre de Xvideos a "Xtube" y, aunque ha asegurado que no borrará los famosos videos de "Jordi el Niño Polla", se espera que introduzca algunos cambios significativos. En particular, se especula sobre una relajación de las políticas de moderación de contenido, siguiendo la reciente propuesta de Musk de crear una plataforma de contenidos con menos restricciones.

Además, en una declaración que ha dejado a la industria publicitaria boquiabierta, Elon Musk, expresó con su característico estilo directo que, en caso de que la compra se concrete, Xvideos se convertirá en un oasis publicitario. Musk afirmó: "La publicidad es una puta mierda y los anunciantes me tienen hasta las pelotas. Así que, si todo va como planeo, Xvideos será un refugio libre de anuncios molestos. Los usuarios merecen disfrutar del contenido sin interrupciones absurdas que intentan venderles cosas que no necesitan. Tenemos que encontrar alternativas a YouTube. No puede ser que veamos más anuncios que contenido y que la mayoría de los anuncios no importen un cojón a los usuarios", afirmó el magnate tecnológico.

¿Estamos ante una revolución en la forma en que consumimos contenido digital, o es simplemente otro capítulo de la excéntrica travesía de Musk en el mundo empresarial? Solo el tiempo dirá cómo esta inusual propuesta afectará el panorama digital y la experiencia de los usuarios en Xvideos.