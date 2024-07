Alphabet supera las expectativas en el segundo trimestre gracias a la nube y la publicidad

Alphabet Inc., la compañía matriz de Google, ha sorprendido gratamente a los analistas con sus ingresos del segundo trimestre, impulsados por una creciente demanda en sus servicios de computación en la nube y la sólida performance de su motor de búsqueda. Las ventas, descontando los pagos a socios, alcanzaron los 71.360 millones de dólares, superando la proyección de 70.700 millones de dólares prevista por los analistas de Bloomberg. En términos de ganancias, Alphabet reportó un beneficio neto de 1,89 dólares por acción, superando la estimación de Wall Street de 1,84 dólares por acción.

Uno de los factores clave en este desempeño ha sido la capacidad de Google para mantenerse a la vanguardia en el campo de la inteligencia artificial. A pesar de la competencia feroz de empresas como OpenAI y Microsoft, Google ha integrado la IA en una amplia gama de productos, desde Gmail hasta Google Docs, aunque con resultados mixtos. Esta estrategia refleja su intención de mantener su dominio en la búsqueda web tradicional y adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas.

La computación en la nube también ha sido un motor de crecimiento significativo. Google Cloud reportó ingresos de 1.170 millones de dólares, superando la estimación de 982 millones de dólares. Aunque Google Cloud sigue detrás de Amazon y Microsoft en cuota de mercado, ha logrado atraer a numerosas startups de inteligencia artificial, consolidándose como una de las unidades con mayor potencial de crecimiento para Alphabet.

En cuanto a la publicidad, los ingresos por búsqueda ascendieron a 48.500 millones de dólares, por encima de la proyección de 47.600 millones de dólares. Sin embargo, YouTube, otro pilar del negocio de Alphabet, informó ingresos de 8.660 millones de dólares, quedando por debajo de las expectativas de 8.950 millones de dólares, evidenciando su vulnerabilidad ante las fluctuaciones del mercado publicitario digital. Por otro lado, las "otras apuestas" de Alphabet, que incluyen proyectos ambiciosos como Verily y Waymo, generaron 365 millones de dólares en ingresos pero registraron una pérdida operativa de 1,130 millones de dólares, superando la proyección de una pérdida de 1.070 millones de dólares. La empresa ha intensificado sus esfuerzos para que estas unidades operen de manera más autónoma y eficiente.

Alphabet finalizó el trimestre con 100.700 millones de dólares en efectivo, una disminución respecto a los 108.000 millones reportados en el primer trimestre. A pesar de mostrar interés en adquirir empresas como HubSpot Inc. y Wiz Inc. para fortalecer sus ofertas de ciberseguridad y nube, los acuerdos no prosperaron.

Ruth Porat, directora de inversiones de Alphabet, destacó la importancia de la IA en su estrategia de crecimiento. "Los clientes están recurriendo a nosotros mientras desarrollan sus capacidades", señaló en una llamada con los medios. Además, mencionó que Alphabet sigue buscando oportunidades para diversificar su cartera. Finalmente, Alphabet está a punto de recibir a Anat Ashkenazi, una experimentada ejecutiva de Eli Lilly & Co., quien se unirá como directora financiera a finales de mes. Porat, por su parte, seguirá como presidente y directora de inversiones, enfocándose más en las "otras apuestas" de la empresa.

Las acciones de Alphabet experimentaron una subida del 1% en las operaciones posteriores al cierre del mercado, acumulando una ganancia del 30% en lo que va del año. Este sólido desempeño refleja la confianza de los inversores en la capacidad de la compañía para adaptarse y prosperar en un entorno tecnológico en constante cambio.