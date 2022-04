Los retos de la transformación digital de Retail y las nuevas oportunidades de negocio, a debate en eRetail Congress 2022

El eCommerce ha sido el gran protagonista del sector retail durante los dos últimos años. Actualmente, nos encontramos con un consumidor más informado y exigente que impulsa a las marcas a mejorar y personalizar sus ofertas ofreciendo así una mejor experiencia de cliente. El consumidor omnicanal espera de las marcas experiencias personalizadas y solo las compañías que conozcan a sus clientes y respondan con el mejor uso de la tecnología y el enfoque estratégico correcto mantendrán su relevancia, fidelizarán a sus usuarios y ganarán mercado.

La personalización ayuda al cliente a descubrir contenido específico que se adapta a sus necesidades y esto implica que la experiencia se centra en el consumidor y no en la empresa. En este contexto, las herramientas digitales son indispensables para lograr un buyer journey ágil, transparente y ajustado a las expectativas del cliente. Con este propósito, es fundamental que la estrategia omnicanal logre alinear todos los canales y convertirlos en puntos de contacto que generen los datos necesarios para mejorar en tiempo real la propuesta de valor de las marcas y con ésta, la propia experiencia del cliente.

Cómo brindar una personalización real y ofrecer una experiencia multicanal que se ajuste a las necesidades del usuario, afrontar la reinvención de la última milla o implementar correctamente soluciones de marketing omnicanal serán algunos de los temas que se abordarán en la mesa de debate 'Retos de la transformación digital de Retail y nuevas oportunidades de negocio del sector' que organiza Dir&Ge en eRetail Congress, el encuentro profesional de referencia sobre experiencia de cliente que se celebrará el 27 de abril en Madrid y se retransmitirá también en streaming.

La mesa de debate patrocinada por SAP contará con la participación de Federico Iglesias, CMO de PcComponentes; Lola López, Directora de Marketing e Innovación de El Ganso; Rogelio Chung Loo, eCommerce Manager de The Lego Group; Caroline Arrú, CMO & CCustO de IskayPet; Diego Revilla, Ecommerce and Marketing Automation Manager de Multiópticas; Ramón Ortiz, Head of Customer Data Solutions (Spain & Portugal) de SAP y estará moderada por David Tomás, General Manager y Cofundador de Cyberclick.

Incorporar tecnología para entender mejor las necesidades del usuario y ofrecer canales más dinámicos de comunicación son objetivos determinantes para una gestión efectiva centrada en el cliente. Para mejorar la visión del consumidor, las compañías apuestan por recopilar y analizar de manera inteligente una mayor cantidad de datos del cliente y mejorar el flujo de información dentro de la cadena.

Datos, personalización y predicción

Además de dos mesas de debate, eRetail Congress ofrece a lo largo de la jornada ponencias, casos de éxito y la participación de profesionales destacados de marcas de referencia como Aena, ManoMano, Casa del Libro o Tendam, entre otras, que compartirán sus experiencias y best practices para impulsar la competitividad de los retailers utilizando los datos, la personalización y la predicción como ventajas competitivas para transformar el viaje de compra del consumidor.