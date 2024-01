¿Es la creación de contenido con Inteligencia Artificial una tendencia pasada?

Si crees que este titular refleja absolutamente todo lo contrario a lo que está pasando en relación a la creación de contenido con Inteligencia artificial, se debe a que aún te encuentras en el momento de encandilamiento con ChatGPT o cualquiera de las diversas herramientas de IA.

Sin embargo, si eres de los que estás por encima del bien y del mal respecto a la generación de contenidos con IA, coincidirás con la siguiente cita de David Boronat, Executive President de Multiplica, en la que afirma: “La tecnología empezará a desaparecer en los próximos años. Y no es que vaya a desaparecer. Todo lo contrario. Pero, sí vamos a empezar a dejarla de ver porque se irá haciendo invisible”.

Y es que, esta reflexión bien se puede aplicar a lo que debería estar ocurriendo en los departamentos de contenidos actualmente. Básicamente, la IA debería ser invisible dentro de nuestros procesos de creación de textos e imágenes hasta que… ¡boom! dentro de unos años vuelva a ser visible debido al surgimiento de asistentes virtuales (llámalo X) especialistas en la creación de contenidos.

Pero para esto último, aún queda mucho. Por lo que, vamos a darle un twist -como si estuviéramos en Tiktok- a las preguntas que nos hacemos actualmente, porque: “Cómo crear contenido con ChatGPT” se va quedando obsoleta. Tenemos que plantearnos otras muchas:

¿Sabemos crear correctamente contenido con ChatGPT?

¿Mi contenido realizado con IA se diferencia de los miles de artículos que se publican cada día con IA?

¿Un contenido generado con IA es lo suficientemente entretenido para mantener al usuario enganchado?

¿Hemos introducido la IA eficazmente en nuestros departamentos de contenidos?

¿Existe formación de calidad que abarque las diferentes herramientas de IA?

¿Y ofertas de trabajo para este tipo de rol? ¿Hay en el mercado laboral perfiles expertos en la creación de contenido con ChatGPT y resto de herramientas?

En resumen, evolucionemos del deslumbramiento inicial, a la implementación de las herramientas de IA de manera adecuada, como hemos realizado en el pasado con otras muchas aplicaciones.

Centrándonos en:

Capacitación para el equipo de Content Creator

Contratación de perfiles expertos en el manejo de herramientas de IA

Integración de la IA en todos los procesos del departamento

Seguimiento de las últimas tendencias y actualizaciones

No olvidemos que, hasta que en OpenAI se pongan de acuerdo sobre el enfoque que le dan al uso de la IA, tendremos que marcar nosotros el tempo de la aplicación de la Inteligencia Artificial en nuestras pequeñas parcelas de actuación.

Y en este punto, creo importante centrarnos en las preguntas más tácticas en relación a la creación de contenido con IA que -obviamente- se quedarán obsoletas en unos años, pero a día de hoy, son las que hay que hacerse. Muchas veces preferimos anticipar el futuro, en vez de vivir el presente.

¿De qué manera nos está ayudando ChatGTP en la creación de contenidos?

Generación de ideas de contenidos

Redacción de textos completos

Identificación y utilización de palabras clave relevantes para mejorar la visibilidad del contenido en los motores de búsqueda

Correcciones gramaticales para mejorar la calidad del contenido

Personalización de mensajes para adaptarse a audiencias específicas

Traducción de contenidos a diferentes idiomas

¿En qué, actualmente, no nos puede ayudar ChatGPT en la creación de contenido?

Crear textos puramente creativos y originales

Confirmar la veracidad de la información

Entender las emociones humanas, no posee empatía para poder crear contenido personalizado que vaya directo al corazón

Creación de contenido sobre la actualidad

Ausencia de conocimiento especializado en áreas altamente especializadas

Dificultad para lidiar con instrucciones ambiguas, generando respuestas que no cumplen completamente con las expectativas

El Impacto de la Inteligencia Artificial en el empleo de los Content Creators

Ahora, permíteme desviar el tema levemente a un debate -algo trillado- que surge siempre que aparece una nueva tecnología: el miedo a los despidos en los departamentos de contenidos.

Hace poco leí una declaración de Nina Shick, una crack mundial en Inteligencia artificial Generativa, en la que pronosticaba que: “en tres años el 90% de los contenidos online estarán generados con esta tecnología” y que estábamos en el último momento de la historia de Internet en el que la mayoría de los contenidos no tienen una capa de la IA en su creación.

Al mismo tiempo, recuerdo la pregunta que me hizo mi madre:

- A ver, nena: ¿tú a qué te vas a dedicar ahora porque con eso del “gipity” te vas a quedar sin trabajo.

Antes de responder, hice lo de siempre desde hace un tiempo, preguntar a ChatGPT:

Soy creadora de contenido, ¿ChatGPT me quitará el trabajo?

Esta fue su respuesta: La tecnología como ChatGPT puede ser una herramienta complementaria para creadores de contenido, pero no necesariamente sustituirá por completo el trabajo humano. ChatGPT y tecnologías similares son herramientas poderosas para generar texto de manera eficiente y ayudar en tareas creativas, pero aún tienen limitaciones.

Ciertamente, una respuesta muy “polite”. Ésta fue la mía:

- Mamá, ¿tú te acuerdas cuando dijeron que los periodistas se quedarían sin trabajo porque los periódicos y las televisiones desaparecerían, pero surgieron los periódicos digitales y las plataformas streaming? Los comunicadores y periodistas pasaron en su mayoría a ser Communities manager, SEOs, traffickers e, incluso, creadores de contenidos especializados en las diferentes plataformas. Pues, seguramente, con la IA ocurrirá lo mismo.

Cuando aparecen nuevas tecnologías nos vamos a lo “catastrófico”, la pérdida del empleo. Que no necesariamente puede ser algo negativo… sigue leyendo y descubrirás por qué. Así fue con Internet, Google, Facebook, etc. y realmente estas tecnologías/plataformas no han hecho más que “redefinir” el rol de los Content Creators.

Duplicidad de contenido y especialización

Con el boom de las IA generativas se ha producido una explosión en la producción del contenido, pero mucho de este duplicado. Lo que ha hecho que el copy tenga que evolucionar y especializarse en la creación de contenido que sea realmente útil para el humano, de ahí el nuevo término que se usa en SEO; pasamos de “Search Engine Optimization” a “Search EXPERIENCE Optimization”. Tanto ha sido el problema de la duplicidad de contenido que Google se ha actualizado para detectarlo y posicionar los que de verdad son útiles y relevantes.

Reducción de costes vs valor añadido

Debido al auge de esta tecnología, el fee por un artículo escrito por un redactor profesional ha ido reduciéndose. Como consecuencia, muchos copys actualmente ofrecen contenidos más completos y profundos para seguir dando valor al precio de sus servicios.

Pero, ¿toda esta transformación del rol de copy es suficiente? y de nuevo, otro interrogante.

¿Es comparable la IA al nacimiento de Internet o al resto de tecnología actuales?

Si bien existen diversas teorías, en términos generales parece que no, que nos encontramos ante una revolución tecnológica disruptiva, que no solo transformará nuestra concepción del trabajo, sino también nuestra forma de vivir la vida.

De nuevo Shick, nos hace una buena comparativa para que podamos comprender el impacto de esta tecnología: “Netflix tardó 3 años y medio en alcanzar el millón de usuarios, Facebook 10 meses, Instagram 75 días; ChatGPT solo cinco días”.

Y puedo entender que tras leer lo anterior, sumado a la siguiente declaración de Elon Musk: “Llegará un punto en el futuro en que no hará falta ningún trabajo. Podrás tener un trabajo si quieres tenerlo por satisfacción personal” cierres el ordenador y pienses “ni tan mal, a vivir”:

Sin embargo, creo que es muy importante definir cuándo será “ese futuro”. Soy bastante escéptica con que esta revolución ocurra mañana, pero me quedo tranquila pensando que si sucediese, sería un buen mood de vida, toda una revolución de cómo tenemos planteada nuestra forma de vivir y, la verdad, me encantaría poder disfrutar de ella. Sin embargo, creo que no será mi generación la que diga: “Todo esto antes eran oficinas”.