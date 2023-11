La importancia de los datos como activo estratégico en el marketing digital

Los Tag Manager permiten a los especialistas en marketing introducir un código en su sitio web sin la ayuda de un desarrollador. Al mismo tiempo, esos tag manager no cuentan con una protección para evitar que el nuevo código entre en conflicto con otros contenidos u objetos. No recibirá alertas cuando los tags no se carguen, funcionen mal, causen errores y conflictos o ralentice sus páginas.