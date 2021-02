El marketing estratégico centrado en el ser humano

El marketing 4.0 está centrado en el ser humano para generar atracción a la marca. Las empresas frecuentemente ignoran la faceta humana que se manifiesta en la era digital. Es importante entender el rol de los consumidores en todo el ecosistema digital, ellos construyen comunidades para fortalecer su posición. Las compañías deben adaptarse a esta nueva realidad y crear marcas que se comporten como las personas: accesibles y atractivas. A la hora de desarrollar una estrategia de comunicación es fundamental que sean auténticas y sinceras, que reconozcan sus errores y dejen de ser perfectas.

Las empresas deben llegar a los potenciales clientes como amigos y formando parte de la vida de los consumidores. A su vez, el marketing debe estar centrado en el ser humano como factor principal para generar atracción de marca en una época, donde la diferenciación juega un papel clave en cualquier estrategia de comunicación.

¿Qué es la antropología digital?

La antropología digital se centra en el nexo entre la humanidad y la tecnología digital. Investiga cómo el ser humano interactúa con las interfaces digitales, cómo se comporta en un contexto tecnológico y cómo utiliza las tecnología para interactuar con sus pares. Muchas empresas están empleando varios métodos para investigar el comportamiento del consumidor en las redes sociales, por ejemplo.

La escucha social es uno de los métodos que utilizan las compañías para evaluar una estrategia de contenido. Claramente es una herramienta útil para identificar a los potenciales clientes como también para identificar quejas o valoraciones negativas que puedan generar una crisis de marca. Para conseguir información de los usuarios generalmente las empresas utilizan métodos tradicionales como: entrevistas personales, encuestas telefónicas, encuestas por redes sociales, etc. El problema es que en algunos casos no se puede sacar una conclusión correcta ya que los consumidores a veces no cuentan lo que piensan. Inclusive con el Focus Group se suelen escapar datos o dinámicas sociales entre los consumidores que se manifiestan de manera natural en sus comunidades.

La Netnografía es un método que se centra en las conductas humanas en las comunidades online. Estudia las mencionadas conductas mediante una discreta inmersión en dichas comunidades. La diferencia entre Netnografía y la escucha social es que la primera requiere que los expertos realmente se impliquen de forma activa en esas comunidades online.

El profesional experto se une a la comunidad, se involucra en las relaciones, participa en las conversaciones y desarrolla empatía con los demás miembros. Este método resulta una nueva forma de conexión de persona a persona dentro de un proceso de investigación de mercado. Las comunidades online son una gran fuente de información para las empresas y un excelente método de estudio para descubrir el comportamiento del consumidor.

Investigación empática

Es un método centrado en el ser humano, que generalmente se popularizó por las agencias de marketing. Generalmente suele conllevar la observación participativa y la inmersión en el contexto de las comunidades de consumidores para desvelar las necesidades latentes del consumidor. En el proceso de investigación este método suele requerir de diferentes profesionales como: psicólogos, antropólogos, diseñadores de productos, ingenieros y Licenciados en marketing. Todos tienen que introducirse en las comunidades de consumidores y observar sus frustraciones y comportamientos más llamativos. Parte de este proceso requiere que cada miembro del equipo se fije en diferentes conductas de los consumidores y posteriormente con analizar sus ideas y exponerlas a través de brainstorming. La idea es con este tipo de método es por ejemplo, desarrollar nuevos productos, nuevas experiencias para los consumidores o nuevas campañas publicitarias.

¿Cómo crear las seis cualidades de una marca centrada en el ser humano?

El marketing estratégico centrado en el ser humano se caracteriza por entender la dimensión humana de los consumidores a través de la antropología digital.

Buena presencia física

Una persona con buena presencia física suele ejercer una influencia en los demás. Las marcas para influir en sus consumidores tienen que contar con un atractivo físico que las haga únicas. Por ejemplo contratar una influencer que pueda transmitir los mismos valores que tenga la empresa. La presencia física en las marcas se puede transmitir a través de un buen diseño del producto y cuidando siempre la experiencia del consumidor.

Nivel intelectual

Las marcas con un nivel intelectual alto son innovadoras, que marcan tendencia, que son capaces de solucionar de manera eficaz los problemas de los consumidores, ejercen una influencia notable sobre el resto. Una de las marcas que ejerce esta cualidad de forma notable es Apple, innovando en todos sus productos, marcando tendencias y siendo una de las empresas líderes en tecnología.

Sociabilidad

Las marcas/empresas necesitan socializar, establecer una relación duradera con sus consumidores y fundamentalmente transmitir tanto conocimiento como sentimiento en los medios de comunicación adecuados.

Hoy las redes sociales son un gran canal para socializar y poder transmitir sentimientos. Pero para esto se necesita elaborar un plan de marketing, desarrollar una estrategia de comunicación y una estrategia de contenidos. Las redes sociales democratizaron la publicidad, hoy en día desde una empresa multinacional hasta una empresa pequeña o un emprendedor pueden competir de igual a igual en las redes sociales como: Facebook, Instagram, LinkedIn, Whatsapp, etc.

Inteligencia emocional

Para las marcas es fundamental poder conectar emocionalmente con sus consumidores y de esta manera ejercer una gran influencia. Poder transmitir emociones, con mensajes inspiradores hacen que las empresas conecten de forma rápida con sus seguidores.

Ética

Consiste en tener valores. Las empresas que su comunicación se basa en la ética suele ser un rasgo fundamental de diferenciación. Cumplir con una promesa aunque el cliente no esté pendiente, genera una buena imagen, admiración en algunos casos y se pueden ejercer una gran influencia. Muchas empresas adoptaron programas de sustentabilidad, demostrando una gran preocupación por el medio ambiente. De esta manera las empresas logran humanizarse y generar conciencia dentro la sociedad.

Personalidad

Las empresas con personalidad fuerte saben exactamente lo que representan, cuál es su razón de ser, no les da miedo reconocer sus defectos y asumen toda la responsabilidad de sus actos.