ATRESMEDIA adquiere una participación estratégica en la empresa de performance marketing PlayFilm

ATRESMEDIA sigue avanzando en su estrategia de liderar el nuevo contexto publicitario digital en España, invirtiendo en la start up tecnológica PlayFilm. Para ello, ha llevado a cabo una inversión estratégica en Playfilm con el objetivo de ser el socio de referencia de la compañía, así como ampliar su oferta publicitaria añadiendo en exclusiva a su portfolio el formato digital de PlayFilm, un innovador formato que mezcla vídeo interactivo e inteligencia artificial y que está revolucionando la publicidad digital.

ATRESMEDIA es la compañía líder dentro del sector de la publicidad tradicional y la inversión estratégica en PlayFilm le permite tomar una posición de diferenciación y ventaja competitiva en el mercado de la publicidad digital y más concretamente dentro del sector conocido como Performance Marketing.

PlayFilm es la única compañía en España propietaria de una tecnología que ha sido desarrollada ad-hoc para conectar la publicidad digital de los grandes anunciantes directamente con sus ventas. En palabras de Raquel Valero, cofundadora y CEO de PlayFilm, “nuestro objetivo es que nuestros anunciantes consigan más clientes con sus campañas de publicidad digital. Esto lo hacemos a través de una tecnología automatizada de captación y procesamiento de datos que genera impactos en los principales medios digitales y los convierte en ventas, y además lo hacemos dentro de los marcos regulatorios y haciendo el uso más ético de los datos de los usuarios”.

La propuesta de valor de PlayFilm para sus clientes es diferencial ya que no monetiza con los modelos tradicionales del sector publicitario, es decir, ni por impactos ni a través de ningún tipo de fee por servicios, sino que lo realiza 100% a resultados definidos con cada cliente; es decir PlayFilm acompaña a su cliente en sus objetivos y trata de maximizar los resultados de sus campañas aportando el máximo valor para cada uno de sus clientes. Raquel Valero destaca: “lo hacemos muy fácil, nosotros nos encargamos de todo y les garantizamos a nuestros anunciantes un 30% más de ventas de las que están consiguiendo con su mejor campaña actual, y además solo pagan por esas ventas adicionales; es decir por los resultados alcanzados acordados con cada cliente. Si no hay resultados nos pueden parar la campaña cuando quieran, pero como los resultados llegan, lo que ocurre es que cada vez nos dan más presupuesto.

A día de hoy, ya representamos más de un 10% de todas las ventas generadas en canal digital de algunos de los anunciantes más importantes en España, Italia, México y Portugal”.

Desde 2018, PlayFilm viene creciendo a doble digito consiguiendo en 2023 más de 4 millones de euros de facturación y siendo rentable. La compañía opera principalmente en España, pero están abriendo mercado en países como Portugal, Italia, México y USA, y aportando valor en sectores como el de las Telecomunicaciones, Energía, Formación, Seguros, Salud y Automoción; y cuentan con clientes de la talla del Grupo MásMóvil, Sanitas, Ford, Planeta, DKV, Alain Afflelou, ADT, El Corte Inglés, Mercadona o MasterD, entre otros.

La unión de ambas compañías conecta la tecnología más disruptiva del momento con el líder consolidado de la publicidad en España. Según explica Rafael Navarro cofundador de PlayFilm y responsable de desarrollo de negocio, “nuestra solución está preparada para entrar en escala y ATRESMEDIA es nuestra palanca de crecimiento. Nosotros no somos una agencia, somos un socio tecnológico que tiene que pasar procesos de integración en sistemas y validaciones de compliance, y lógicamente a las grandes empresas no les es fácil confiar este tipo de procesos a empresas pequeñas. Unirnos a una marca tan consolidada en el mercado como la de ATRESMEDIA nos dota de la credibilidad necesaria para que los grandes anunciantes terminen confiando en nuestra solución y de esta forma agilizar definitivamente nuestros procesos comerciales. No en vano nos estamos uniendo a una de las compañías más confiables del mundo según Newsweek”.

“Para ATRESMEDIA está inversión supone reforzar su estrategia de diversificación de ingresos y negocios, entrando en un segmento, performance marketing, que tendrá un fuerte crecimiento en próximos años puesto que las empresas están focalizadas cada vez más en conversión. Esta entrada refuerza el portfolio de productos de publicidad del grupo de comunicación líder en España, ATRESMEDIA, que es capaz de ofrecer todas las soluciones de marketing, branding y comunicación que cualquier cliente necesite. Esta unión se produce en un momento crucial de la evolución de PlayFilm en el que se espera que su negocio escale en los próximos años. PLAYFILM encaja con la búsqueda e inversión en empresas con componente tecnológico y en la que sus fundadores están plenamente involucrados en la gestión de la empresa”, señala Víctor Martínez-Monge, Director de Estrategia, Innovación y Desarrollo Corporativo de ATRESMEDIA.

A través de esta inversión corporativa, ATRESMEDIA se convierte en el primer socio industrial estratégico de PlayFilm, por detrás de sus dos fundadores con el objetivo de acompañar a la compañía en la siguiente etapa de evolución y crecimiento tanto a nivel nacional como internacional en los próximos años y aportar todo el conocimiento y expertise de ATRESMEDIA en el sector de la publicidad. Con esta operación corporativa, ATRESMEDIA se convierte en el nuevo lead investor de la compañía PlayFilm recogiendo el testigo de Angels Capital, el vehículo inversor de Juan Roig, fundador de Mercadona. Por su lado, Angels Capital reduce su participación en la compañía, pero permanece en ella reafirmando su confianza en el proyecto, y vende sus acciones en una operación que le permite multiplicar el valor por el que invirtió. Sin duda, una operación en la que ganan las tres partes y que pone en valor la apuesta que está haciendo Juan Roig por la creación de empresas en la ciudad de Valencia.