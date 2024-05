Noelia Sierra ('De líder a referente'): "Si te haces LinkedIn sólo para buscar trabajo, ya vas tarde"

Hacerse un perfil de LinkedIn porque buscas trabajo es un error, y Noelia Sierra tiene argumentos para convencerte. Durante casi cinco años gestionó y contrató equipos en el departamento de Soluciones de Talento de la plataforma. Allí extrajo muchas experiencias que ahora presenta en De líder a referente como una guía para que los líderes y empresas de todo tipo, puedan explotar todas las posibilidades que tiene esta herramienta laboral. Combatir miedos, ser activos y, sobre todo, auténticos, parecen ser las claves.

¿Qué te inspiró a escribir 'De líder a referente'? ¿Tiene que ver con lo aprendido en tus 5 años en LinkedIn?

Durante mis casi 5 años en LinkedIn tenía que viajar mucho a España porque la mayoría de mis clientes estaban aquí, eran principalmente directores/as de departamentos de recursos humanos en pymes o responsables de empresas de selección. Todos ellos estaban invirtiendo en herramientas de pago de LinkedIn y estaban encantados con los resultados.

Sin embargo, me di cuenta de algo, todos ellos tenían el mismo problema, el miedo a exponerse.La excusa “yo no soy activo en LinkedIn porque no me hace falta, no busco trabajo” ¡error!

Cuando les explicaba que ellos eran clave para que sus empleados fueran embajadores de sus empresas en esta plataforma, y que sus perfiles eran los más mirados cuando alguien decidía hacer negocios con sus empresas o invertir en ellas, lo entendían. Pero seguían sin saber cómo gestionar sus perfiles personales en LinkedIn.

Es así como decido escribir una guía práctica que les ayudase a quitarse ese miedo a exponerse en la red de profesionales más grande del mundo, que sin duda les dará resultados.

El libro va dirigido a cualquier profesional que quiera saber más acerca del uso de LinkedIn y sus ventajas. Todos lideramos nuestras vidas, de ahí el título De Líder a Referente, porque la idea es que con esta guía llegues a convertirte en un referente en tu sector.

Noelia Sierra en una de las presentaciones firmando su libro

¿Qué tres razones darías a un líder para empezar o mejorar en LinkedIn?

Conocer a tu audiencia (a quién quieres hablarle), saber cuál es tu objetivo (qué quieres alcanzar), y ser auténtico/a; no pretendas ser alguien que no eres porque se nota. Si no llevas corbata a la oficina, no te la pongas en LinkedIn.

Hablas de las ventajas (tanto para empresas como profesionales), de ser activo en LinkedIn, pero ¿qué implica exactamente ‘ser activo’ en LinkedIn para unos y otros, y qué beneficios reporta o qué oportunidades se pierden de no serlo?

Ser activo es usar la herramienta de manera regular, si es a diario mejor. No se trata de estar horas navegando por la plataforma, sino que el tiempo que inviertas lo hagas de manera smart (inteligente). Conecta con personas que sumen, sé selectivo/a, interactúa con su contenido, aporta valor con tu conocimiento y ya verás que pronto llegarán los resultados.

Puedes empezar por tener la app en el móvil y usarla en esos ratitos que inviertes en otras redes de entretenimiento y que no hacen nada por tu negocio. El hecho de no ser activo hace que, a pesar de tener un perfil en LinkedIn, las personas que podrían interesante (futuros clientes/ empleados) no te conozcan y elijan a tu competencia.

Además las oportunidades surgen de muchas maneras, tanto económicas como en forma de colaboraciones con personas que comparten tus mismos intereses. Puede ser para dar una charla, escribir un artículo, ser entrevistado en un podcast, etc. Definitivamente, si no estás en LinkedIn estás perdiendo oportunidades muy interesantes.

¿Qué diferencia un referente de un líder?

Un líder es aquella persona que tiene la capacidad de influir y guiar a otras personas hacía una meta o un propósito común. Sin embargo, un referente es alguien que es admirado o tomado como ejemplo por sus cualidades, habilidades o logros, pero no necesariamente tiene que guiar a otros.

Todos en esta vida tenemos personas referentes, a las que admiramos por diferentes motivos y que incluso hemos podido llamar mentores. Con esta guía lo que pretendo es que esos líderes se conviertan en esos referentes tan necesarios en todos los sectores, y que sean el ejemplo para las aspiraciones de muchas otras personas.

¿Entonces hay líderes con “miedo a exponerse” en LinkedIn? Desde tu perspectiva, ¿cómo ha cambiado la percepción y uso de la plataforma en España en los últimos años?

Hoy en día somos más de 17 millones de usuarios en España y más de 2 millones la usamos a diario. Y probablemente ese número se haya incrementado mientras respondo a tu pregunta. La tendencia es que cada vez hay más interés sobre esta herramienta, aunque todavía muchas personas la asocian solo con la búsqueda de empleo, y eso es una equivocación.

Si buscas trabajo y te haces un perfil de LinkedIn simplemente por ese motivo, ya vas tarde. En LinkedIn es importante trabajar tu marca, tu reputación para ser más visible y que sean las empresas quienes te encuentren a ti, pero eso no se consigue con hacerse solo un perfil.

¿Puedes compartir algún ejemplo de un líder que haya logrado convertirse en un referente y cómo lo hizo? Un caso práctico o una anécdota ayudaría a entender mejor tu perspectiva.

Hay una persona en nuestro país que hace un gran trabajo en esta plataforma, Rafael Juan. Es el CEO de Vicky Foods, y en mi opinión es todo un referente de liderazgo. Rafael es muy activo en la plataforma, pero lo más importante es que su contenido es auténtico. Combina ese lado personal con el laboral y siempre lo acompaña con imágenes donde se le puede ver a él, lo que hace que confiemos más en lo que nos relata. Sus publicaciones cuentan con una gran participación y eso le ha llevado a que LinkedIn lo haya coronado como uno de los Top Voice de nuestro país.

Noelia Sierra durante una de sus conferencias y presentaciones

¿Qué es y cuáles son las claves para convertirse en un ‘LinkedIn Top Voice’?

La base está en compartir contenido de valor de manera regular que sea de interés para tu comunidad y genere participación. Cuando todos estos astros se alinean, el algoritmo de LinkedIn te premia, y llegas a más gente con esos intereses. Se trata de mantener una presencia activa en la plataforma para aumentar tu visibilidad y consolidar tu reputación como líder de opinión.

Además, LinkedIn te da la oportunidad de convertirte Top Voice en tu sector, participando en lo que denominan ‘artículos colaborativos’. La clave, de nuevo, es aportar valor con tu contenido de manera regular y generar participación.

Con ocho personas contratadas cada minuto en LinkedIn, ¿qué estrategias recomendarías a las pequeñas y medianas empresas para aprovechar al máximo esta plataforma en la atracción de talento?

Es importante contar con una estrategia de marca empleadora. Identificar los valores, la cultura y las ventajas que ofrece la empresa como empleador. Y todo eso transmitirlo a través de su página de empresa mostrando la cultura, logros y oportunidades que ofrece. Para llegar a más gente lo ideal es que los empleados se conviertan en embajadores de marca, y eso se consigue cuando existen unos valores y una cultura con la que se identifican.

De esta forma podrán compartir contenido relevante, testimonios de empleados, eventos y cualquier contenido que muestre la experiencia de trabajar en la empresa. Así como interactuar con la comunidad, participar en grupos relevantes, responder a comentarios y mensajes, y conectar con profesionales que puedan estar interesados en trabajar para tu empresa.

También podrán utilizar los espacios para publicar empleos en LinkedIn con unas descripciones que llamen la atención y sean atractivas para aquellos perfiles a los que queremos atraer. Mi consejo es que tu equipo de recursos humanos y de marketing se unan y trabajen juntos esta estrategia, y así todo será más fácil y fluido.

¿Cualquiera puede convertirse en un referente, o es necesario tener ciertas características innatas?

Todos contamos con una serie de conocimientos y habilidades, experiencia y logros en un área específica donde podemos destacar. Pero es importante mencionar que para convertirse en referente no basta con esos conocimientos y habilidades; será muy importante la manera en la que los comunicamos.

La comunicación debe ser efectiva y debemos construir una reputación sólida a través de la consistencia y la autenticidad de las palabras que transmitimos. La respuesta a tu pregunta entonces es que SÍ, todos podemos convertirnos en referentes haciendo lo que menciono anteriormente.

¿Cómo pueden las empresas fomentar la formación de referentes dentro de sus equipos? Danos algún consejo práctico para que las organizaciones puedan apoyar a sus líderes en este proceso.

¡Claro que sí! Una excelente pregunta. Para que una empresa pueda cultivar referentes dentro de sus equipos, hay algunas estrategias prácticas que pueden implementarse. Primero, destaquemos la importancia del reconocimiento y la visibilidad. Es crucial que los empleados que demuestran habilidades excepcionales sean destacados públicamente, como hicimos en LinkedIn con premios trimestrales que celebraban a quienes encarnaban nuestra cultura y valores de manera excepcional. Además, es fundamental ofrecer un plan de carrera claro que promueva el desarrollo profesional de los equipos, junto con mentorías que los guíen en su crecimiento. En este sentido, fomentar un ambiente colaborativo es esencial. En LinkedIn, por ejemplo, nuestros encuentros de equipo eran espacios donde compartíamos experiencias, realizábamos sesiones de brainstorming y nos apoyábamos mutuamente, lo que fortalecía el sentido de pertenencia y mejoraba los resultados.

El empoderamiento también juega un papel clave. Al brindar autonomía y apoyo a los empleados para liderar proyectos, tomar decisiones y compartir su experiencia con otros, se fomenta un ambiente donde la innovación y el crecimiento son posibles. En LinkedIn, muchas de las mejoras provienen de las sugerencias y aportes de empleados y usuarios, lo que refleja la importancia de escuchar a quienes están en la primera línea. Por último, pero no menos importante, la comunicación interna efectiva es fundamental. Establecer canales donde los empleados puedan compartir logros, ideas y convertirse en mentores de otros colegas fortalece la cultura de aprendizaje y crecimiento. En LinkedIn, la promoción de una cultura de coaching fue clave. Capacitamos a los líderes de equipo y luego extendimos esta práctica al resto del equipo, lo que resultó en un aumento significativo en la productividad.

Mirando al futuro, ¿cómo ves la evolución de LinkedIn y qué nuevas tendencias crees que surgirán en la plataforma?

En mi opinión, y por lo que ya estoy viendo en versiones beta que están lanzando, la Inteligencia Artificial jugará un papel importante en los avances dentro de la plataforma. Ya estamos viendo en cuentas premium cómo nos sugiere mensajes para mandar a reclutadores, o responder in mails en automático cuando conectamos con alguien.

Creo además que el contenido multimedia (videos, fotos, etc.) seguirá jugando un papel importante. De hecho han anunciado hace poco la implementación de vídeos cortos como los que vemos en TikTok, a través de los cuales podremos vender nuestros servicios, vendernos en entrevistas, etc.

No olvidemos que detrás de LinkedIn está Microsoft y todos sabemos que son punteros en la tecnología más innovadora. La verdad que me hace mucha ilusión ver qué nos depara el futuro en LinkedIn, seguro que será muy interesante cómo evoluciona todo en los próximos años.