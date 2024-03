Lidl se convierte en patrocinador oficial de la UEFA EURO 2024

La compañía, a través de su aplicación Lidl Plus, creará el Lidl Kids Team, dos equipos formados por 11 niños y niñas, que podrán acompañar a nuestros jugadores en la entrada al campo y disfrutar de uno de los momentos más emocionantes del partido.

Mediante los distintos patrocinios deportivos, Lidl promueve hábitos de vida saludable destacando una alimentación donde la fruta y la verdura fresca son protagonistas.

Lidl refuerza su apuesta por el deporte y por la alimentación saludable y se convierte en patrocinador oficial de la UEFA EURO 2024, un evento que reúne los mejores equipos nacionales de Europa, que tendrá lugar en Alemania durante los meses de junio y julio. A través de esta colaboración, la compañía se vincula a uno de los mayores eventos deportivos a nivel mundial.

Más allá del patrocinio de la competición y de la fase clasificatoria, la compañía creará el Lidl Kids Team, dos equipos formados por 11 niños y niñas que podrán acompañar a nuestros jugadores en la entrada al campo disfrutando así de uno de los momentos más emocionantes del partido. Los integrantes de cada equipo se escogerán de forma aleatoria de entre todos los participantes de un sorteo, que se realizará a través de la aplicación Lidl Plus. Este grupo estará formado por 22 niños y niñas que viajarán acompañados de un progenitor así como de dos personas de la compañía. Además de esta acción la compañía ofrecerá la posibilidad de ganar entradas para asistir a los partidos de la UEFA Euro 2024. De esta manera, Lidl no solo está al lado de las familias en su día a día fomentado hábitos de vida saludable a través de sus productos con la mejor relación calidad-precio, si no también, a la hora de promover una práctica de deporte accesible como puede ser el fútbol.

Lidl demuestra a través del patrocinio de la UEFA EURO 2024 la dedicación y su compromiso con el deporte, la excelencia deportiva, y una forma de vida saludable, valores promovidos por Lidl a través de sus esfuerzos por ofrecer productos frescos, como la fruta y la verdura.

“En Lidl, nos enorgullece anunciar este patrocinio como un paso más en nuestro compromiso de promover un estilo de vida activo y una alimentación saludable a través del consumo de nuestros productos, en concreto, de la fruta y verdura fresca. Esta colaboración no solo refuerza nuestra convicción de que una alimentación sana refuerza el bienestar de las personas, sino que también, nos permite participar en este evento tan importante mediante la formación del Lidl Kids Team. A través de este patrocinio, buscamos que las familias disfruten de una alimentación saludable mientras se divierten con su deporte favorito”, explica Carlos González-Vilardell, Director General Comercial y Compras (CCO) de Lidl.

Deporte y hábitos de vida saludable

La colaboración de Lidl y la UEFA EURO 2024 está centrada en la concienciación de la importancia de realizar ejercicio físico de forma habitual y en llevar una nutrición consciente para contribuir así a mejorar la salud y el bienestar general. Por ello, Lidl, como parte de su responsabilidad social y mediante los diferentes patrocinios deportivos, promueve hábitos sanos y activos a través de su gran surtido de frutas y verduras frescas con la mejor relación calidad-precio, y donde la compañía prioriza siempre la calidad, el origen y la sostenibilidad de sus productos.

Asimismo, Lidl promueve y fomenta una colaboración justa, transparente y fundamentada en la confianza, rechazando cualquier forma de discriminación. La equidad, la igualdad de oportunidades y la inclusión son los principales valores que guiarán las actividades de Lidl a lo largo del patrocinio con la UEFA EURO 2024.