Hace 18 años, se creó un hito en la historia: tres exempleados de PayPal fundaron YouTube y revolucionaron el mundo. La plataforma ofreció nuevas formas de comunicarse con el público e impulsó el surgimiento de millones de carreras digitales en la economía de los creadores.

Actualmente, YouTube es hogar de más de 51 millones de creadores en todo el mundo, y aquellos más dedicados y apasionados reciben una remuneración justa por su trabajo en la plataforma. ¿Eres uno de ellos? Ya sea que estés empezando o tengas experiencia, las siguientes lecciones te ayudarán a progresar en YouTube en cada etapa.

La paciencia es una virtud: Hacer crecer un canal de YouTube requiere esfuerzo, diligencia y dedicación. Es probable que no veas resultados significativos hasta un año después, cuando tu contenido tenga una presencia sólida en la plataforma y empiece a tener éxito. Por lo tanto, mantén la paciencia, evalúa cuidadosamente tus habilidades y elige temas de contenido que realmente te interesen cubrir a largo plazo.

La consistencia es esencial: Mantener un sistema de trabajo consistente es clave para tener un canal exitoso en YouTube. Aunque tener un equipo de alta calidad es importante, en las primeras etapas es más crucial ser constante en la publicación de contenido y mantener una consistencia en la creación de material. Comienza con lo que tienes y mejora a medida que vayas avanzando.

La calidad del audio importa mucho: Por lo tanto, es fundamental obtener un buen micrófono. Si es necesario, utiliza programas especializados para mejorar la calidad de la grabación, como Enhance Speech.Una mala miniatura puede socavar un buen vídeo: Esta es la primera impresión visual que el espectador tendrá antes de decidir ver el video, por lo que debes prestar atención al diseño de la miniatura y probar diferentes opciones para encontrar la que mejor funcione.

El procesamiento de vídeos por lotes ahorra tiempo y mejora el rendimiento: Es mejor escribir 5 guiones a la vez, luego grabar 5 videos y editarlos todos juntos, en lugar de hacerlo uno por uno de manera secuencial.

Es difícil hacer todo el trabajo solo: Delega tareas y enfócate en lo que haces mejor. Si eres bueno en la escritura de guiones, pero no tienes habilidades para actuar o la edición te lleva mucho tiempo, considera subcontratar esta parte del trabajo. Con el tiempo, puedes necesitar contratar miembros permanentes del equipo. A medida que tu canal crezca, pueden surgir preguntas relacionadas con la plataforma; para eso, existen socios especializados de YouTube que están listos para moderar regularmente tu contenido, resolver problemas con el canal y brindar recomendaciones útiles. Muchos de los creadores de AIR consideran que acercarse a estas empresas y contratar un equipo profesional es uno de los secretos del éxito.

La tecnología moderna también puede ser una gran ayuda: Vivimos en una era de avances tecnológicos, y ahora podemos confiar en la inteligencia artificial para realizar tareas importantes. ChatGPT, por ejemplo, puede escribir un buen borrador del guión de su video, lo que lo hace más fácil de finalizar que escribir desde cero. Además, Midjourney puede generar una miniatura visual para cualquier guión, lo que requerirá significativamente menos tiempo y esfuerzo que el trabajo manual de un guionista y diseñador.

La cantidad de suscriptores no es un indicador determinante del éxito: En su lugar, es importante enfocarse en la cantidad de visualizaciones, el nivel de confianza y el compromiso de tu audiencia. Es posible tener 3 millones de suscriptores y aún así ganar solo $1000. Por otro lado, un youtuber con solo 50 mil suscriptores puede ganar mucho más.Sin embargo, el tiempo de reproducción sigue siendo el indicador clave para los vídeos: Cuanto más tiempo se vea el vídeo, más anuncios publicitarios podrá mostrar la plataforma, generando más ingresos para ti. Analiza constantemente el gráfico de retención de audiencia en tus vídeos y piensa en cómo puedes mantener a la audiencia tanto en el vídeo como en el canal por más tiempo. Por ejemplo, mejorando el contenido, transmitiendo en directo, o creando colecciones/listas de reproducción sobre un tema en particular.

El reciclaje de contenido tiene un alto potencial: El contenido relevante, como temas de entretenimiento, familia o música, puede reutilizarse a través de transmisiones en directo. Esto brinda una fuente adicional de monetización, aumenta la audiencia y mejora las métricas clave del canal. No es necesario adquirir hardware o software adicional si se utiliza un servicio especializado como Gyre, que transmite automáticamente el contenido elegido las 24 horas, los 7 días de la semana.

No es posible complacer a todos: Es fundamental ganarse la confianza de la audiencia y escucharla. No obstante, las opiniones de los espectadores que ven tus vídeos pueden ser muy diferentes, por lo que debes considerar sus deseos, pero también ser selectivo con la información.

Analítica y creatividad son igualmente importantes: Analiza los datos de tu canal, investiga a tus competidores para conocer sus fortalezas, mejora tu contenido y llega a tu público objetivo. Mantente al tanto de las tendencias en tu canal, experimenta con lo que es relevante para ti y publica el contenido adecuado en el momento oportuno.

Es siempre ventajoso aprovechar las nuevas funciones de YouTube: La plataforma está continuamente agregando nuevas funciones y animando a sus usuarios activos a usarlas. Mantente atento, experimenta y crea contenido innovador con las funciones nuevas que se ajusten a tu canal.

La mayoría de los vídeos tienen un tiempo limitado de relevancia: No te enfoques en hacer vídeos sobre tendencias con la idea de que siempre seguirán siendo relevantes. Algunas partes de tus vídeos deben tratar temas que siempre son importantes (atemporales). El contenido que mantiene su relevancia por mucho tiempo será una inversión a largo plazo, generará vistas y dinero durante mucho tiempo, lo que asegurará una rentabilidad estable para tu canal.

AdSense sigue siendo la principal fuente de ingresos de YouTube: Por lo tanto, asegúrate de configurar correcta y efectivamente la visualización de anuncios en tus vídeos. Coloca los anuncios al principio cuando la retención sea máxima, y también en el medio y al final de cada video. Para vídeos más largos de 8 minutos, se recomienda incluir cortes comerciales cada 2 minutos aproximadamente.Nunca hay demasiadas formas de generar ingresos: No te limites sólo a la monetización por publicidad, aprovecha al máximo todas las oportunidades que ofrece YouTube. Prueba Super Chat, Membresías, monetización de Shorts, etc. En muchos casos, no tendrás que crear contenido nuevo y los ingresos adicionales pueden ser considerables. Según AIR Media-Tech, algunos creadores han logrado aumentar un 50% los ingresos de sus canales al activar y manejar adecuadamente la función de los miembros del canal.

Llegar a una audiencia extranjera puede llevar tu contenido al siguiente nivel: Si sientes que has llegado a tu límite, intenta ingresar a nuevos mercados. Comienza por traducir metadatos y subtítulos. Esto ampliará significativamente la audiencia de tu canal,y permitirá aumentar el CPM y, en general, los ingresos de tu canal. Si te gusta el resultado, intenta "hablar" el idioma de tus espectadores, con la ayuda de la traducción y la localización del contenido. Según AIR Media-Tech, esta estrategia puede llevar a un posible aumento de los ingresos de hasta un 30%. Varios de nuestros socios han conseguido un gran éxito: por ejemplo, el vlog infantil más grande del mundo, Kids Diana Show, tiene más suscriptores en sus canales traducidos que en su canal principal de 100 millones de suscriptores, y la autora canadiense de contenido familiar Heidi y Zidane tiene más ingresos de sus canales traducidos que de su canal principal.

El éxito no siempre llega de inmediato: Si durante mucho tiempo tu canal no brinda los resultados deseados, considera la posibilidad de comenzar un nuevo canal desde cero.

Estas son las conclusiones que mi equipo y yo hemos obtenido al trabajar con creadores de YouTube de varios tamaños y categorías durante más de 12 años. Por supuesto, cada caso es único y los secretos del éxito pueden ser diferentes, pero estas recomendaciones se aplican a todos. También puedo afirmar con seguridad que si amas lo que haces y no te rindes ante los obstáculos, tendrás éxito.