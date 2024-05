El pódcast en español consolida su creatividad y crecimiento en la industria del audio

España mantiene un idilio con los pódcast en calidad y cantidad. La Jornada Académica de los Premios Ondas Globales del Podcast, organizada por PRISA Audio y la Universidad Nebrija, corroboró esta percepción en opiniones y debates en los que participaron una veintena de expertos de la esfera sonora.

El Observatorio Nebrija del Español (ONE), que presentará próximamente en la Casa de América su tradicional informe sobre los pódcast originales estrenados durante 2023 en las principales plataformas y productoras de audio, también confirma este gran momento. En España se estrenaron 209 pódcast con una duración media de 39 minutos. Los temas más escuchados fueron los relacionados con la cultura, a salud y al ocio.

Cerca de 24 millones de usuarios únicos acceden, cada mes, a plataformas de podcasts y música y casi 7 millones de personas escuchan estos contenidos a diario, según datos de un reciente estudio de GfK DAM, la medida oficial del consumo digital en España.

En este ecosistema, los Premios Ondas Globales del Podcast, que entrega sus caballos alados el 19 de junio en el Teatro Price de Madrid, “son la consolidación de la industria del audio”, según María Jesús Espinosa de los Monteros, directora general de PRISA Audio y presidenta del jurado de los Premios. En una conversación con Laura Martínez Otón, directora del Máster en Radio, Podcast y Audio Digital de la Universidad Nebrija, Espinosa de los Monteros mostró su satisfacción por alcanzar ya la tercera edición de unos galardones que promueven y recompensan la producción de pódcast en todos sus géneros y formatos. Este año se han presentado más de 1250 candidaturas desde 19 países de América, Europa y Asia, con un aumento del 40 % en la participación respecto a la primera edición de los Premios.

“Versátil, creativa y generosa”

Aunque sin develar detalles de la presentación y de la alfombra roja, la directora general de PRISA Audio confirmó que siempre los Premios, a los que acudirán como invitados los alumnos de la Universidad Nebrija, buscan un equilibrio en materia de género, ubicación o producción.

Con 16 categorías y 18 premiados, los Ondas Globales del Podcast han introducido este año el galardón al mejor videopódcast, “una tendencia que parecía un oxímoron, pero que ahora está muy relacionada con la generación Z”.

Después de la apertura oficial de las jornadas a cargo de Marta Perlado, decana de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija, María Jesús Espinosa de los Monteros verbalizó su confianza en el presente y el futuro de una industria “versátil, creativa, dinámica, creciente, generosa, a la que le queda mucho por hacer y donde los límites entre géneros no están tan constreñidos”.

RTVE Audio, Podimo y PRISA Audio

La primera mesa redonda de la jornada académica de los Ondas del Pódcast, sobre las tendencias de mercado, audiencias y proyectos innovadores, reunió a Isabel Salazar, country manager de Podimo; Alessia Di Giacomo, responsable de RTVE Audio; y Ana Ribera-García, editora jefa de PRISA Audio. Eduardo Castillo, director del Grado de Periodismo de la Universidad Nebrija, moderó el intercambio de pareceres.

De acuerdo con las propias opiniones de las contertulias, Podimo mantiene un catálogo “bastante amplio que acerca historias a los oyentes bajo una suscripción que permite una remuneración justa de sus creadores”. RTVE Audio es una plataforma “muy joven con identidad propia y un equilibrio entre la actualidad de los programas y una oferta desvinculada de las emisiones en línea”. Por último, PRISA Audio lidera la producción mundial de audio no lineal en español y desde mayo de 2021 unificó las marcas de audio del grupo.

Para Isabel Salazar, el pódcast “da voz a gente que no la tenía en los medios de comunicación con un trabajo creativo y un formato muy fluido”. El boca a boca, pero también las recomendaciones en las redes sociales y los algoritmos de la inteligencia artificial que da pistas sobre nuevos contenidos basándose en los ya escuchados, confirma, de acuerdo con las tres expertas, los cauces para divulgar un formato vivo y que cada vez suma un mayor número de oyentes.

Los posibles modelos de negocio del podcasting fueron uno de los ejes del coloquio. Mientras Isabel Salazar señaló que la industria está buscando caminos de financiación ante unos cauces “pequeños” de inversión publicitaria, Alessia Di Giacomo afirmó que el pódcast, al dirigirse a unos públicos muy concretos de nicho se sitúa en las “antípodas de unas campañas publicitarias mayoritarias”, pero resulta un formato con un valor “indudable que mantiene la atención y conecta con el oyente”. La responsable de RTVE Audio desveló que la plataforma pública está inmersa en la creación de un canal para niños.

La asociación del podcast al denominado contenido de marca es una de los compartimentos donde el podcast puede crecer aún más. Así lo cree Ana Ribera-García, que además recomendó a los futuros profesionales del audio tener en mente a la persona que te va escuchar porque “no se pueden elaborar pódcast para todo el mundo”.

El valor de las ficciones sonoras

El periodista Luis Miguel Pedrero, investigador principal del grupo Innomedia y uno de los mayores expertos en pódcast en el mercado español e iberoamericano dio paso a la segunda mesa redonda centrada en los creadores Manuel Bartual y Nacho Cantisano (pódcast Titania) y Jesús Matsuki y Víctor Clavijo (Recursos Humanos).

A juicio de Matsuki, la ficción sonora es “atemporal y te permite conectar de una manera emocional con el oyente”. El creador de piezas como Saetas o Recursos Humanos cree que el mensaje de este tipo de producciones “sigue resonando en la mente de los oyentes máxime si lo puedes hacer desde la denuncia”.

En el caso del contenido de marca, Manuel Bartual apuesta por un encaje entre el interés narrativo y la imagen de la empresa: “La marca debe entender que un pódcast no es como poner un anuncio en un periódico”. Nacho Cantisano, que ha trabajado con él en piezas como Titania: cuando descubres que la tecnología puede controlar tu vida, ideada para el Banco Santander, hizo hincapié en la relevancia de los ambientes sonoros y las voces para ayudar al oyente a crearse sus propias imágenes.

El actor Víctor Clavijo ha protagonizado ocho ficciones sonoras en RNE. Como intérprete tiene claro que “somos una pequeña parte del puzle de la idea que tiene en mente un creador”. En la “larga tradición de dramáticos” de ficción sonora, el protagonista de Recursos humanos opinó que la clave para llegar al escuchante es dejarle a él “la batuta del director”. En la búsqueda de esa implicación, Recursos humanos, en palabras de Jesús Matsuki, “intenta ahogar al oyente generándole esa emoción”. Jesus Matsuki, periodista que ha dado voz al tráfico en Madrid desde la Unidad de Pantallas del Ayuntamiento, certificó con humor que abordar un podcast es como “un salto al vacío donde no sé si me alguien me escuchará, si acaso mi mujer, si le caigo bien ese día….”.

Pensamiento creativo y pensamiento crítico

Interpeladas por Eugenio Viñas, editor creativo de PRISA, Mar Abad (El Extraordinario) y Nerea Pérez de las Heras (Saldremos mejores) participaron en el último conversacional de la jornada académica de los Premios Ondas Globales del Podcast. La primera habló sobre cómo los pódcast generan comunidades a través de una manera “distinta” de contar las cosas. La segunda resaltó los puntos de conexión intergeneracionales y las “diversas voces” que caracterizan los pódcast. Ambas aludieron al pensamiento creativo y al pensamiento crítico como los garantes de una buena escucha de este formato de audio.

Luis Alonso (Universidad Nebrija) y Ana Alonso (Cadena SER) representaron al jurado de los Premios del III Concurso de Podcasting Nebrija-SER con la ayuda de Nicolás Grijalba, director del Departamento de Comunicación de la Universidad Nebrija. Desarraigadas, un pódcast narrativo de no ficción creado por Elena Ortuño Vidal, Eva Criado Gómez, María Ibáñez Marchal y Sara Trabazos Sieiro, se alzó con el primer premio.

Luis Díaz, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad Nebrija, clausuró el encuentro con una alusión al Máster en Radio, Podcast y Audio Digital como una formación adecuada para acceder a esta industria “pujante”.