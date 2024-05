AliExpress presenta a David Beckham como embajador global con el lanzamiento de una campaña publicitaria para la UEFA EURO 2024

Tras anunciar en marzo que AliExpress se convertía en el primer socio global exclusivo de comercio electrónico de la UEFA EURO 2024™, hoy AliExpress, marketplace internacional de venta online, da oficialmente la bienvenida a David Beckham como su nuevo embajador de marca global. Con este acuerdo, Beckham ayudará a los aficionados a "Marcar más con AliExpress" durante la UEFA EURO 2024™.

El icono mundial del deporte y estilo de vida ayudará a los consumidores de AliExpress a estar más cerca del campeonato a través de una nueva campaña de la UEFA EURO 2024™ que se lanza hoy. Así, los usuarios de AliExpress tendrán la oportunidad de participar en una serie de juegos interactivos para ganar descuentos exclusivos y premios de duración limitada, incluyendo entradas para los partidos.

AliExpress está invirtiendo millones de euros en descuentos y ofertas durante los partidos como parte de su creciente inversión en la experiencia global del consumidor. Además, los usuarios nuevos de AliExpress participarán en sorteos exclusivos con premios para darles la bienvenida a la plataforma.

La campaña televisiva "Gasta menos, llévate más" que se lanza hoy.

Durante los partidos del 14 de junio al 14 de julio, AliExpress pondrá en marcha la innovadora promoción "Agita y gana", que ofrece premios de duración limitada tras cada gol marcado en todos los partidos. Los usuarios registrados solo tendrán que iniciar sesión en la aplicación de AliExpress y agitar su smartphone cuando el balón toque la red, para tener la oportunidad de conseguir fantásticos premios.

"AliExpress acerca a los aficionados aún más a la UEFA EURO 2024™ este verano, ofreciéndoles grandes premios mientras la acción tiene lugar en el terreno de juego", dijo David Beckham.

Por su parte, Gary Topp, Director Comercial para Europa de AliExpress, declara: "AliExpress está encantado de dar la bienvenida a David Beckham como nuestro embajador global antes del inicio de un verano lleno de deporte como el que está a punto de comenzar en Europa. Tanto si eres aficionado al fútbol como si no, no se me ocurre nadie mejor para demostrar lo fácil que es ganar con AliExpress durante la UEFA EURO 2024™".