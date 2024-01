La revolución que TikTok ha despertado en la comunicación empresarial

Ya han pasado siete años desde que se lanzara la que, por excelencia, es la red social de la GenZ. Pero lo que comenzó siendo una plataforma de entretenimiento, repleta de vídeos cortos, retos, bailes y canciones, hoy se ha convertido en un elemento clave en la comunicación de la empresa, especialmente en el B2C y, dentro de muy poco, va a serlo también para las ventas. Y es que Tiktok es una herramienta muy poderosa en cuanto a humanización de la marca, y este es un valor muy importante que en ocasiones es un decisor de compra.

La alta tasa de viralización de los contenidos y la posibilidad de impactar a un gran público a bajo coste han sido claves para despertar el interés de las empresas y de todos aquellos que buscan ganar popularidad y visibilidad.

Por ello no es de extrañar que en este 2023, TikTok haya alcanzado más de 4.000 millones de descargas con un meteórico crecimiento que parece que no va a cesar en los próximos años. Cada vez son más las personas y empresas que se unen a esta red social cuyo funcionamiento se basa en un consumo infinito de contenido que se adapta a los intereses del usuario y que puede llegar a resultar adictivo.

El debate que está comenzando a ganar fuerza entre los empresarios y los departamentos de marketing y publicidad se centra en el posible potencial que brinda esta red social como herramienta estratégica de comunicación, ya sea para generar notoriedad, recuerdo de marca, fidelizar clientes, lograr conversiones o incrementar ventas. Y es que son muchos quienes aún miran con recelo esta plataforma, quizá por la extendida idea de que prima un contenido ocioso y personal, y que sus usuarios son, principalmente, jóvenes de la Generación Z (nacidos entre 1994 y 2010).

Sin embargo, los estudios realizados últimamente revelan todo lo contrario, pues en esta red social no solo es cada vez más recurrente un contenido de carácter educativo o divulgativo, sino que, además, está empezando a ser invadida por un público adulto. De hecho, a pesar de que la mitad de los usuarios sean menores de 25 años, el resto se aglutina en el segmento de edad que va de los 35 en adelante. Pero más allá del tipo de contenido y usuarios, un aspecto del que no se puede dudar es del potencial que ofrece en cuanto a la humanización de marca. Un proceso fundamental para cualquier empresa a la hora de posicionarse en el mercado y conectar con sus clientes, pues, a día de hoy, los consumidores -más allá de las especificaciones técnicas del producto o servicio- buscan marcas humanas con las que interactuar y establecer una comunicación bidireccional.

Otra razón que explica el gran poder y alcance logrado por TikTok es que se ha convertido en un eficiente buscador. Cada vez son más quienes, ante una consulta o sugerencia, acuden a esta plataforma para informarse, encontrar ideas o buscar productos. TikTok no va a desbancar a Google u otros motores de búsqueda, pero se ha convertido en uno más y no parece que la tendencia vaya a cambiar. De hecho, en lo que a palabras clave y funcionamiento SEO se refiere, la estructura y dinámica que presenta esta red social es bastante similar a la de una web o un blog. Sin embargo, los resultados en TikTok duran, como mucho, unos 20 días arriba, pero te puede arrojar muchísimas visualizaciones, seguidores y ventas. Eso sí, no creo que TikTok vaya a sustituir a los blogs, pero sí es un canal nuevo que puede hacer esa función para otro tipo de público.

Pero no podemos explicar el impacto de TikTok en la comunicación de las empresas sin hacer mención a un aspecto fundamental: publicar contenido en formato vídeo. Los consumidores reciben demasiada información al cabo del día, están sobresaturados y todo lo que suponga una reducción de sus esfuerzos cognitivos es acogido de manera positiva. De ahí la preferencia por el consumo de vídeos que, a su vez, implican un mayor tiempo de visualización y una mayor retención del espectador. (Actualmente TikTok es la red social con mayor tiempo de uso: 107 minutos al día frente a los 45 de Instagram o los 20 de Facebook). Y a mayor retención, mayor interés, mayor reconocimiento de marca y mayores posibilidades de venta. La parte menos buena es que para funcionar bien se necesita mucho contenido de vídeo. Eso supone mucho esfuerzo, en especial para las empresas más tradicionales que están acostumbradas a tirar mucho de imágenes, pero es un salto hacia el vídeo que todos vamos a tener que hacer.

Sin duda, las empresas que ya han hecho de TikTok una poderosa herramienta de comunicación han encontrado en el mercado una excelente ventaja competitiva, pues van a llegar a su público de una forma más humana, interactiva y directa, y a un coste menor al que lo harán sus competidores cuando, en un futuro, decidan unirse a esta red.

Pero si algo podemos afirmar con total seguridad es que estamos inmersos en una espiral constante de cambios en la que quien se adapta sobrevive, pero quien lo hace primero, marca la diferencia. Las empresas están empezando a llegar a TikTok procedentes de otras plataformas y acostumbradas a otras formas de comunicación. Por el momento, este movimiento migratorio no es demasiado intensivo, pues no es sencillo generar contenido apto y atractivo para esta red social, pero si todo avanza en esta misma dirección, pronto lo será. Y entonces, quienes llegaron primero, migrarán a una nueva red social. Porque la historia, siempre se repite.