Inspirational’23 presenta al Jurado de los Premios y habilita la inscripción de piezas

Inspirational presenta al Gran Jurado y Jurado Online de esta edición 2023 que se celebrará en formato híbrido del 17 al 19 de octubre. Los miembros de ambos jurados son profesionales de reconocido prestigio en el ámbito del marketing, la publicidad y la comunicación digital española con amplia experiencia en cada una de las áreas a juzgar. Serán los encargados de valorar los proyectos inscritos a los premios y elegir las piezas ganadoras de esta edición.

El Gran Jurado está presidido por Alex Pallete, Fundador y Chief Strategy Officer de la consultora estratégica de marca PICNIC. Le acompañan los siguientes profesionales:

• Ana Torres: Directora de Marca - Grupo MásMóvil• Aurora Michavila: CEO - Espacio Fueras de Serie• Bruno Basanta: CEO - Fuego Camina Conmigo• Carlos Sánchez: Partner & CEO - BE A LION• Carmen Bustos: Co Fundadora - Soulsight & Wander• Cristina Villarroya: Digital & Media Strategist Director - BBVA Spain• Francisco Rionda: Director General Desarrollo y Nuevos Negocios Europa - Alsea Iberia• Gema Núñez: Head of Industry Relations Spain - Google• Jesús Lada: Chief Creative Officer - Havas Creative Spain• José Cabanas: CMO de Hijos de Rivera - Estrella Galicia• José Luis Moro: Director General Creativo y Socio Fundador - Pingüino Torreblanca• Lucía Angulo: Head of Creative Business España, Portugal e Israel - Accenture Song• Miguel Ángel Duo: Director Creativo Ejecutivo - &Rosàs• Miguel Pereira: Presidente Ejecutivo - Darwin & Verne• Mónica Gasca: Head of Insights, Digital & Media - Beam Suntory España• Óscar Martínez: CCO - Publicis, Digitas Wysiwyg y Nurun• Pedro Aires: Director Creativo - Sony Music España• Raquel Baena: Fundadora & Chief Content Strategist - 3 dots & co• Víctor Aguado: Gerente de Posicionamiento de Marca e Investigación - Telefónica

En palabras de Alex Pallete, Presidente del Gran Jurado de Inspirational’23: “La calidad de un festival no solo se mide por la excelencia del trabajo premiado, sino por la diversidad del jurado que lo reconoce. Y esto es precisamente lo que vamos a tener este año en el Gran Jurado. Grandísimos profesionales de agencias, productoras, anunciantes, medios, freelance…etc. Estoy convencido de que esta diversidad de miradas va a hacer que la experiencia sea mucho más enriquecedora y que el trabajo galardonado sea aún más merecedor del reconocimiento. Quiero agradecer personalmente a cada miembro del jurado, por el tiempo y la energía que le van a dedicar a evaluar cada pieza, tanto online, como presencialmente en el caso del Gran Jurado”.

El Jurado Online está formado por los siguientes profesionales: Alberto Martín (Adevinta Spain) Álvaro Rodríguez (TapTap Digital), Ana Illueca (Ana Illueca Ceramics), Ander Jáuregui (JAKALA Iberia), Ángel Fernández (LaLiga), Begoña García (Arena), Consuelo Bolea (Red Bull), Giancarlo Giansante (adjinn), Hernán Zamora (Lady Brava), Iñigo Blanco (DOT Coop), Ismael Ledesma (Agencia Rosebud), Jaime Pineda (Havas Play), Jesús Álamo (Grayskull.tv), Jon Juliá (Agencia Tango), Jorge del Río (Universidad de Navarra), José Ramón Mencías (ERIS - Publicis Groupe), María Martha Luchetti (Deoleo Global), Marta Prieto-Moreno (Reprise), Matías Dumont (Antiestático), Miguel Justribó (Hub of Brands), Olimpia Muñoz (Ogilvy), Óscar Peña (Wunderman Thompson), Pablo Salinas (Burns), Paula Ávila Ferreiro (Telefónica), Quique Infante (Cison Inversiones y Agencia’71), Rodrigo González (Spotify España), Rubén Vara (Clear Channel), Ruth Blanch (Alkemy), Salvatore Cospito (Reetmo Media), Sergio Barreda (Keeper Experience), Susana Martín de los Ríos (Publiespaña) y Virginia Vides (Atresmedia Radio).

Esta edición de los premios también contará con la colaboración de las asociaciones AEA, APCP, APG, BCMA y ComunitAd.

CATEGORÍAS Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Desde hoy, y hasta el 15 de septiembre a las 23:59h, permanecerá abierto en la web el plazo de inscripción en los Premios Inspirational que reconocen las campañas o proyectos que inspiren un pensamiento disruptivo digital. De manera común a todas las categorías, los miembros del jurado valorarán si la estrategia, idea, uso del medio, formato, experiencia o propósito digital de los proyectos presentados han conseguido generar un cambio impulsando su valor, convirtiéndose así en referencia para agencias, anunciantes y sector en general.

Las piezas que participen deben ser proyectos exhibidos entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023. Esta edición 2023 cuenta con 16 categorías a premiar, que recibirán, si el jurado lo considera, Premios Oro, Plata y Bronce. Tras publicarse la shortlist el 6 de octubre, será el Gran Jurado el que trabajará sobre la misma para decidir qué campañas son merecedoras de los premios.

CELEBRACIÓN EN FORMATO HÍBRIDO

Inspirational’23 se celebrará en formato híbrido. Los días 17 y 18 de octubre, el programa de conferencias tendrá lugar de forma presencial y con retransmisión vía streaming por la mañana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Por la tarde, las ponencias se realizarán en formato virtual.

La Gala de Entrega de Premios se celebrará el 19 de octubre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con retransmisión vía streaming a través del canal de YouTube de IAB Spain. Durante la misma, todos los premiados podrán recoger en el escenario su galardón. A continuación, se celebrará un cóctel y la fiesta de cierre de esta edición.

El Grupo de Trabajo de Ins pira ti o na l ’ 23 presidido por Cristina Villarroya, Digital & Media Strategist Director de BBVA Spain, y el equipo de IAB Spain, configurarán las diferentes salas temáticas y el programa de ponencias con el objetivo de compartir iniciativas, tendencias o proyectos inspiradores que abran nuevas ventanas al pensamiento y desarrollo de la industria digital en nuestro país.

Un año más, Inspirational cuenta con el apoyo de patrocinadores que hacen posible la celebración de una nueva edición: Adevinta Spain, adjinn, Be a Lion, Creast, GroupM, Google, IPG Mediabrands, PubMatic, ShowHeroes, Taboola y Twitch.

Para Reyes Justribó, Directora General de IAB Spain: “Con los Premios Inspirational buscamos reconocer aquellos proyectos o campañas que hayan marcado tendencia o roto esquemas de forma destacada en la industria digital. Hasta el momento, lo hemos logrado superando el nivel de los trabajos presentados edición tras edición. Este año, estoy convencida de que viviremos de nuevo unas deliberaciones apasionantes por parte del Jurado para la toma de decisión final”.