MMA Impact México: Líderes de la industria del marketing y los negocios comparten su visión sobre el futuro de la industria y la inclusión de IA

Pensar en el CMO del futuro, entender a la GenIA y utilizar a favor la Inteligencia Artificial, así como innovar en temas de sustentabilidad y desafiar los límites de la creatividad y la comunicación, son algunos de los temas que líderes de marketing, negocios, innovación y tech tratarán en MMA Impact México, evento que se realizará el 23 de agosto de 2023 en CDMX y que ya cuenta con los últimos boletos disponibles.

De acuerdo a Luisa Castañeda Becerra, Head of Top Brands Mercado Ads México, quien dará una charla en MMA Impact México 2023, “lo que buscamos desde nuestro liderazgo en la industria, es acercar a los asistentes innovadoras herramientas para potenciar sus negocios, como Retail Media, que es el mejor secreto de los marketers hoy en día”.

Los asistentes a este encuentro anual obtendrán herramientas e insights interesantes para considerarlas al momento de crear estrategias de marketing, teniendo en cuenta los nuevos hábitos de compra de las personas, las nuevas tecnologías y tendencias en publicidad digital, como las investigadas y analizadas por Vassilis Bakopoulos, SVP Head of Industry Research para MMA.

Para Bakopoulos, la implementación de la Inteligencia Artificial no es algo nuevo a pesar de la creciente ola de información generada al respecto. “Nuestra investigación muestra que las empresas han invertido alrededor de 3 años en promedio para identificar casos de uso, probar y aprender la IA y, en algunos casos, para comenzar a escalar sus esfuerzos. Hay una serie de casos de éxito emocionantes, pero el uso de IA para la personalización ha sido, por mucho, el que genera más entusiasmo entre los especialistas en marketing, que ven esto como el próximo paso de Dynamic Creative Optimization (DCO)”

En MMA Impact México, Bakopoulos compartirá datos recientes sobre la Inteligencia Artificial que ayudarán a los especialistas en marketing a:

Identificar los mitos clave en torno a genAI.

Proporcionar un marco para guiar a los especialistas en marketing a identificar los principales casos de uso de IA, pero también los principales riesgos de su aplicación.

Utilizar data para mostrar el ROAS real de la IA en la personalización ( spoiler alert : puede ser más del 200%).

Ayudar a los mercadólogos a impulsar el cambio en su organización.

Respecto a la relevancia de la Inteligencia Artificial aplicada en el campo creativo y del marketing, Daniel Granatta, Brand Director de Stori, y ponente de MMA Impact México 2023, expresa que “solemos sobreemocionarnos con cada nueva tecnología en el corto plazo y subestimamos su valor en el largo. Sin embargo, a diferencia de las últimas tecnologías de las que más se ha hablado en los últimos años como Web3 y metaverso, la Inteligencia Artificial sí nos ofrece un nuevo paradigma de transformación”.

En MMA Impact México se reflexionará no sólo sobre nuevas tecnologías que ayudan a realizar tareas más rápido, sino sobre cómo los nuevos procesos pueden hacer mejor y más eficiente el trabajo, así como reconocer la responsabilidad de su aplicación en la industria.

AGENDA MMA IMPACT MÉXICO 2023

Una conversación sobre el CMO del futuro: cómo innovar en marketing - Fernando Machado, CMO NotCo, y Fabiano Lobo, Director General de MMA Latam.

¿Es Retail Media el secreto mejor guardado de los marketers del futuro? - Luisa Castañeda, Head of Top Brands de Mercado Ads México y Luciana Etcheverry, Head of CX & Media México de Mondelez.

Human after all: creatividad e inteligencia artificial - Daniel Granatta, Brand Director de Stori.

El impacto ambiental oculto de las campañas publicitarias y cómo convertirnos en una industria Net Zero - Héctor Rodríguez Morejón, Sales Director de Logan; Adrián Rodríguez Calleja, Subdirector de Mercadotecnia Digital y Jean Carlo Clavel Artigas, de Bodega Aurrerá.

¿Cómo integrar el DOOH a la planificación digital? - Alberto Pardo, Fundador y CEO Adsmovil, y Andrés Gutiérrez, MD Digital Datos y Tecnología, IPG MediaBrands.

IA y las consecuencias en el papel del CMO - Miguel Caeiro, Head of LATAM de Vidmob, y Verónica Riojas, CMO Latam de Pepsico.

AI Gets Real: How Marketers will unlock its Potential in the next 12 months - Vassilis Bakopoulos, SVP – Head of Industry Research de MMA.

¿Cómo se puede sumar estratégicamente la AI en marketing y comunicación? - Julieta Loaiza, Head of Marketing, Digital and Communication.

Mercado Libre desbloquea un nuevo potencial en Latinoamérica con Pinterest. - Olga Algarra, Media Manager de Mercado Libre, y Laura Corral, Directora de Ventas para Hispanoamérica de Pinterest.

La tercera época dorada del marketing - Pablo Sánchez-Liste, CDMO y CCO de L’Oréal México.

La valentía significa negocio - Camila de Almeida Prado, Managing Director and Partner, y Samantha Hernández Díaz, Chief Strategy Officer de GUT México.