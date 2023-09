Últimos días para inscribir piezas  a Best!N Auto, los premios de marketing de los sectores Automoción, Transporte, Movilidad y sus servicios auxiliares

Best!N Auto son los premios de marketing de los sectores Automoción, Transporte, Movilidad y sus servicios auxiliares que nacen con el objetivo de reunir a los profesionales de marketing de la industria y sus agencias para reconocer las mejores estrategias y campañas de comunicación y marketing y a los equipos que los lideran.

El 5 de octubre se celebrará el Marketing Summit y la Entrega de Premios en el Hotel RIU.

Esta segunda edición de los premios Best!N Auto cerrará el periodo de inscripción de piezas el próximo 8 de septiembre.

Los Best!N Auto cuentan con nueve secciones, en las cuales las agencias y marcas pueden presentar sus trabajos creativos de los sectores Automoción, Transporte, Movilidad y servicios auxiliares. En concreto Best Branded Content, Best Digital, Best Brand Experience & Activation, Best Grafica, Best Branding, Best PR, Best Film, Best Integrated y Best Values

Aquí podrás consultar las Bases y Condiciones del evento para ampliar información sobre secciones, precios, etc.

BASES Y CONDICIONES

Conoce todas las campañas que obtuvieron premio en la primera edición del festival y las secciones en las que presentaron desde aquí.

La reunión de jurados tendrá lugar el 19 de septiembre en las Oficias de Havas. Entre nuestros los jurados confirmados contamos con grandes profesionales del sector como:

Alicia Gálvez, Directora comercial y de marketing en ALPHABET

Jorge Álvarez-Naveiro, Director Corporativo de Marca, Marketing, Comunicación y Alianzas en ANTOLIN

Edith Marzoa, Head of marketing en AUDI ESPAÑA

Cecilia Calvete Modrego, Gerente Comunicación Marca y Eventos en BMW IBÉRICA

Karina Sánchez, Brand&Communications Manager en CLICARS

Alberto Muñoz Fernández, Events & Digital Manager en CONTINENTAL TIRES SPAIN

Ignasi Casanovas, Head of Marketing & Product en CUPRA

Margarita Rodríguez García, Advertising Senior Manager en HYUNDAI

Sonia Navarro Bartolomé, Directora de Comunicación en IVECO ESPAÑA

Félix Olavarrieta Bernardino, Director de Marketing en JAGUAR LAND ROVER IBERIA

Rafael Alférez Aledo, Director de Marketing en KIA

Cristina Pérez Ruiz, Head of Customer Communications en PEUGEOT ESPAÑA

Paloma Ferrer Ruiz-Vernacci, Directora de Marketing en POLESTAR

Mercedes García, Directora de Comunicación en RENAULT

Javier Riaño, CMO en WALLBOX

Antonio Muñoz, Client Service Manager en 4 FOREVERYTHING

Óscar Dorda, Director General en ARENA ESPAÑA

Rubén Cordero López, Director de publicidad y soluciones de comunicación en HEARST

Borja Fernández, Country Manager de España en SEEDTAG

Juan Tarragona, Automotive Industry Lead Spain en Spotify en SPOTIFY

Joan Marc García, Sales Director and Board Member en TERRITORY INFLUENCE

Sara González Romeral, Senior Specialist Automóvil, Client Partnerships en VDX.TV

Alberto Llera, Agency Sales Lead en VIDOOMY

Eva Santos, Founder&CCO en DELIRIO & TWAIN

Covadonga Díaz Cigales, Directora Creativa Ejecutiva en DENTSU CREATIVE

Javier Martínez González, Creative Director en TBWA

Tras la reunión de jurados se publicará el palmarés con los ganadores de esta edición que recogerán sus galardones el 5 de octubre en la Entrega de Premios en el Hotel RIU.

Best!N Auto cuenta con el patrocinio Premium de Havas Media Network y Hearst, el patrocinio Summit de SunMedia, Teads, The Trade Desk y WAM. El patrocinio Partner de 4 Foreverything, Seedtag, Spotify, Vdx.tv y Vidoomy. Entre los colaboradores Blinko, Hands 4 events, Markom Gifts y Parafina. Y como media partners Autopos, D/A Retail, IPMARK, Puro Marketing y TodoStartups.