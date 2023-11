Los ganadores de la XIX edición del Festival El Chupete

El Festival Internacional de Comunicación Infantil El Chupete celebró el 23 de noviembre la ceremonia de entrega de premios de su 19ª edición, en el espacio Real Teatro Retiro, en Madrid. Un total de 19 galardones fueron entregados durante la gala, además de los premios especiales, de 39 piezas finalistas.

La ceremonia comenzó con la entrega de los premios especiales de la edición XIX del festival. El director del certamen Christian Haltermann entregó a Disney el premio especial a Mejor Trayectoria de una Marca, compañía que este año celebra su 100º aniversario, mientras que Barbie recibió el Chupete Especial del Jurado al Mejor Personaje Infantil. Por su parte, Pepe Rodríguez, cocinero español, chef del restaurante El Bohío y conocido por formar parte del jurado del programa televisivo MasterChef Junior, recogió el trofeo de Mejor Comunicador.

H&S, Fundación Mutua Madrileña, Fundación ColaCao y ACB, recibieron un premio especial por su lucha contra el bullying. Además, se concedió a los fabricantes de juguetes otro reconocimiento especial por ser generadores de ilusiones. Representantes de Mattel y Grupo Lego recogieron el trofeo.

La ceremonia estuvo conducida por Sara Escudero, actriz, cómica y colaboradora de televisión y radio española. La modelo Laura Ponte también salió al escenario a presentar el nuevo trofeo del festival, diseñado por ella. «Es una metáfora que nos acerca al proceso de desarrollo cognitivo de un niño. Generar un molde de las tres piezas con las que un niño puede interpretar una forma tan familiar y cotidiana como es el chupete”.

La ceremonia continuó con la entrega de los premios de esta edición del Festival., donde el Gran Premioa Mejor Idea fue para Crunch Cancellation de TBWA España para Doritos (PepsiCo), mientras que el Gran Premio a Mejor Campaña Integrada fue para #HuelgaDeJuguetes de MRM Spain para el Ministerio de Consumo. La Mención Especial de El Chupete Joven fue para la campaña Fresh, la propuesta ganadora de cerca de 20 participantes que trabajaron sobre briefing de Carrefour y Publicis.

Para finalizar la velada, el premio especial de Mejor Agencia recayó en las manos de TBWA España y el de Mejor Anunciante, para el Ministerio de Consumo.

Palmarés El Chupete 2023.

Activación y experiencia de marca

Barbie Síndrome de Down de Mattel

Crunch Cancellation de TBWA España para Doritos

Trátame bien el casting de Siberia para Turrones Picó

Branded content

Capitán Olson de TBWA España para la Fundación Infantil Ronald McDonald

Good Of War Ragnarök de CLV para Play Station

Campaña social

#HuelgaDeJuguetes de MRM Spain para el Ministerio de consume

Somos Únic@s de The Modern Kids & Family SL para Fundación ColaCao.

Generación XXX de GettingBetter para Dale Una Vuelta

Digital

Crunch Cancellation de TBWA España por Doritos

#AquíSufriendo de Publicis España para Teléfono de la Esperanza

#HuelgaDeJuguetes de MRM Spain para el Ministerio de Consumo

Film

Vuelven por los Niños de Fundación Aladina para Fundación Aladina

Solo – Bar – Pesadilla de Dentsu Creative Spain para Mutua Madrileña Automovilista

Mejor Juguete

Ramo de Flores Silvestres – Colección Botánica de Grupo Lego

Barbie Síndrome de Down de Mattel

Production (Craft)

Solo de Dentsu Creative Spain para Mutua Madrileña Automovilistica

Relaciones públicas

#HuelgaDeJuguetes de MRM Spian para el Ministerio de Consumo

24H Lee Mans LEGO Technic de Grupo Lego

Generación XXX de GettingBetter para Dale Una Vuelta

Los 17 miembros del jurado, presidido por Mónica Moro, fundadora y directora creativa de la agencia This is Libre, seleccionaron las 39 piezas de la lista corta, en una reunión celebrada el pasado 24 de octubre en las oficinas de Publicis en Madrid. Finalmente, eligieron los 19 premiados para esta XIX edición, más los premios especiales. Durante la ceremonia, Mónica Moro expuso que todas las inscripciones se han tratado con cariño y con criterio. “Hablamos a un target muy creativo, pero en la industria publicitaria no se les trata como creativos ni listos. Hemos elegido las campañas que ponen la idea al frente y a las marcas que miran más allá que vender un producto”.

El Director de El Chupete Christian Haltermann transmite su más sincero agradecimiento a todos los participantes, anunciantes y agencias que han formado parte de esta edición. También agradece el esfuerzo, ayuda y compromiso a todos los colaboradores que nos han apoyado día a día a lo largo de este año.

La edición XX del certamen El Chupete se celebrará el 21 de noviembre de 2024, en el mismo espacio Real Teatro Retiro, en Madrid.