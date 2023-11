Descubre las estrategias de éxito en marketing digital: We Are Family Iberia te invita a su Webinar 'From Gen A to Z: Mastering Kids Advertising in 2024'

Los jóvenes son un público muy diverso, con intereses y motivaciones muy diferentes. Por ello, es importante segmentar el target juvenil en función de factores como la edad, el género, los intereses o el nivel socioeconómico. A la hora de comunicar con el target juvenil, es importante utilizar un lenguaje y una estética que sean atractivos para ellos. Las redes sociales son un canal muy importante para llegar a los jóvenes, por lo que es importante estar presente en ellas y crear contenido que sea relevante para ellos. De igual forma, las familias son otro público muy diverso, con necesidades y preocupaciones diferentes. Por ello, es importante segmentar el target familiar en función de factores como el tamaño de la familia, la edad de los hijos, el nivel socioeconómico o el estilo de vida.

En este sentido, dentro del complejo universo del marketing y la comunicación dirigidos al público juvenil y familiar, We Are Family se destaca como la agencia pionera especializada en las generaciones Z y Alpha, así como en sus respectivas familias. Fundada con una visión innovadora, la agencia se ha consolidado como un referente gracias a más de 10 años de experiencia liderando equipos especializados en contenidos, creatividad y comunicación diseñados específicamente para jóvenes y familias.

Bajo la dirección de Borja López-Niclós, CEO y Co-fundador de We Are Family Iberia, la agencia ha dejado una huella significativa colaborando con marcas de renombre como Red Bull, Kumon, Famosa o Mediapro. Su visión innovadora, experiencia diversa y capacidad para crear contenidos relevantes lo han posicionado como una figura destacada en la comunicación para el público joven y las familias en toda Europa. Apasionado por su trabajo, Borja continúa liderando iniciativas creativas que impactan positivamente tanto en la audiencia como en el panorama empresarial.

Este reconocimiento se extiende a nivel internacional con la participación activa de Maurice Wheeler, CEO y Co-fundador de We Are Family UK, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de estrategias dirigidas a audiencias en las industrias del entretenimiento, deportes, bienes de consumo, ocio y viajes. Maurice lidera la oficina de We Are Family en Londres y, como miembro colegiado de la Market Research Society, supervisa el equipo de investigación y conocimientos especializados en brindar información crucial sobre los niños, la Generación Z y las familias.

FROM GEN A TO Z: MASTERING KIDS ADVERTISING IN 2024

Todos ellos, participarán en el evento insignia de We Are Family Iberia, el webinar "From Gen A to Z: Mastering Kids Advertising in 2024," (De la generación A a la Z: dominar la publicidad infantil en 2024), que ofrece una oportunidad única para sumergirse en las claves esenciales de la publicidad digital dirigida a la Generación Alpha y la Generación Z.

Este evento online de 45 minutos, dirigido especialmente a profesionales del sector del marketing, contará con la participación de expertos en marketing juvenil, como Morten Munk, Director de Desarrollo Comercial de MINT, y destacará las percepciones y tendencias de los adolescentes en cuanto al consumo de medios en plataformas como Instagram, Facebook, YouTube, Amazon y TikTok.

Los diferentes ponentes y oradores compartirán conocimientos valiosos sobre cómo adaptar mensajes a las preferencias de los jóvenes, producir contenido atractivo y apropiado para su edad, así como las mejores prácticas actuales en la producción de contenidos para audiencias jóvenes. Además, se proporcionará un documento informativo exclusivo, "Gen A to Z Advertiser's Toolbox: estrategias para el éxito en 2024", para ofrecer a los asistentes una guía práctica para el desarrollo de estrategias publicitarias efectivas.

We Are Family Iberia invita a profesionales del mundo del marketing a unirse a este evento transformador

Descubre cómo conectar de manera auténtica con la Generación Alpha y la Generación Z, y cómo maximizar el retorno de inversión en publicidad digital dirigida a K13 (nacidos entre 2003 y 2013, que abarcan a las generaciones Alfa y Z).No pierdas la oportunidad de participar en este webinar único y adquirir herramientas clave para el éxito en tus campañas del próximo año. ¡Te esperamos para descubrir juntos el futuro de la publicidad dirigida a las generaciones más jóvenes!