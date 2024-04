La Asociación de Marketing de España presenta la lista Larga de los XVI Premios Nacionales de Marketing

La Asociación de Marketing de España (AMKT) ha desvelado la tan esperada Lista Larga de los XVI Premios Nacionales de Marketing, marcando un hito en el reconocimiento de la excelencia en el ámbito del marketing en el país. El anuncio tuvo lugar en un evento destacado celebrado en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de la Plaza de Callao el 3 de abril, donde se revelaron las marcas e instituciones que compiten por los prestigiosos galardones.

Con un proceso de selección riguroso, los miembros del jurado se enfrentaron a la difícil tarea de elegir entre 219 candidaturas, una cifra que supera notablemente las 208 del año anterior. Este aumento en el número de nominaciones refleja la creciente relevancia y la alta participación en los Premios Nacionales de Marketing, destacando el dinamismo y la innovación presentes en el sector.

La XVI edición de los premios contempla diez categorías distintas, divididas entre premios para empresas y reconocimientos individuales. Entre las categorías empresariales se encuentran Marca, Innovación y Tecnología Aplicada al Marketing, Marketing de Impacto Social, Internacionalización, Start-ups y Pymes, y Patrocinio. Por otro lado, las categorías individuales incluyen Mejor Profesional Revelación de Marketing, Mejor Equipo de Marketing, Mejor Director/a de Marketing, y Líder Empresarial Impulsor del Marketing. Este año, la introducción de la categoría de Mejor Profesional Revelación de Marketing añade un nuevo elemento de reconocimiento a la excelencia emergente en el campo.

La presentación de la Lista Larga estuvo a cargo del director general de la Asociación, Víctor Conde, y la directora de Marketing y Comunicación, Montse de Luis, quienes anunciaron emocionadamente las marcas e instituciones que competirán por el título de finalistas en las diversas categorías. Este momento culminante no solo marca un paso importante en el proceso de selección, sino que también resalta el talento y la creatividad presentes en la industria del marketing en España.

El evento contó con la notable presencia de miembros del jurado, patrocinadores, colaboradores, socios y representantes de las marcas e instituciones participantes en la XVI edición de los Premios Nacionales de Marketing. La diversidad de actores presentes subraya la relevancia y el alcance de estos premios, que sirven como plataforma para el reconocimiento y la promoción de las mejores prácticas en el campo del marketing.

MARCAS SELECCIONADAS EN LA LISTA LARGA

Categoría Marca

CaixaBank | Refuerzo de uno de sus valores de marca: el compromiso social. Educación financiera para todos. «Mucho por hacer».Campofrío | Creación de notoriedad y conexión emocional con los españoles a través del uso de IA en su campaña de Navidad.Cervezas 1906 | Refuerzo de posicionamiento como marca que se aleja de la tribu. «La Mochila».Cervezas Victoria | Construcción de valores de marca. «La Cláusula 8.2».Durex | Posicionamiento de la marca como referente en educación sexual. «Hay Tema».Google | Mejora de percepción de marca. «Más seguridad con Google».iryo | Lanzamiento de marca. «Planea no planear nada».Nancy | Impulso de marca, refuerzo de valores y recuperación del liderazgo. «Una marca con 55 años de historia».Naturgy | Reputación de marca. «Ojo al vatio».Relevo | Lanzamiento de un nuevo medio deportivo. «Relevo».Renault Austral | Calidad de producto. Volver a hablar del motor. «La belleza del mecanismo».Ruavieja | Recuperación de su territorio. «La película de tu vida».Santander | Fortalecimiento de marca innovadora para los jóvenes. «Jugador 201».Suchard | Conexión con todas las generaciones. «La vida es».Telefónica | Relanzamiento de marca (innovación y rejuvenecimiento). «Marca Telefónica».Turismo de Andalucía | Diferenciación. «Andalusian Crush».Women’secret | Marca de referencia para todas. «Colección descombinadas».

Categoría Innovación y Tecnología Aplicada al Marketing

ACB | Refuerzo de conexión con el público. «Aquí nada es artificial».Acciona Energía y El Ganso | Colaboración entre marcas sostenibles e innovadoras. «Zapatillas eólicas».Asisa | Pieza audiovisual innovadora. «Teatro».Axa| Desarrollo social: contra la desigualdad de género. «Victoria 285».B travel | Microsite para consolidar su posicionamiento. «Déjate llevar. Out of Office».C.D. Leganés | NFT. «Inmobiliaria Butarque».Donettes | Lanzamiento de producto novedoso. «Donettes Popettes».Durex | Posicionamiento de la marca como referente en educación sexual. «Hay Tema».Iberdrola | Modelo de información sólido. «Smart Retail».IE University | Herramienta colaborativa de diseño. «IE Design System».Mahou Rosé | Lanzamiento de producto novedoso. «Mahou Rosé».McDonald’s | Creación de una estrategia de CRM innovadora. «Aquí nada es artificial».MediaMarkt | Tecnología ad-machina para publicidad digital. «MediaMarkt y la IA».Pulso Vital | Proyecto de salud rural. «Pulso Vital».Telefónica | Adaptación innovadora de mensajes para cada target. «Besos segmentados».

Categoría de Marketing de Impacto Social

Acciona Energía y El Ganso | Colaboración entre marcas sostenibles e innovadoras. «Zapatillas eólicas».Acciona.org | Docuserie sobre suministro eléctrico renovable a comunidades aisladas. «La luz que permanece».Adolfo Domínguez | Contenido sobre moda sostenible. «#UniformMonday».Barceló ReGen | Estrategia ESG. «Barceló ReGen».Clarel | Contra la pobreza menstrual. «28 íntimo, no tan íntimo».Correos | Compromiso diario en favor de la igualdad de géneros. «#8MTodoelaño».Dale una Vuelta | ONG contra el consumo precoz de contenido pornográfico. «Generación XXX».Debuencafé | Consumo inteligente del café. Lanzamiento de marca sostenible.Durex | Posicionamiento de la marca como referente en educación sexual. «Hay Tema».Ecoalf | Consumo responsable. «Add To [Cart] Earth».Estrella Galicia | Pack sin embalaje.Fundación MD Anderson | Cambio de percepción y actitud sobre el cáncer. «Sin miedo a vivir».Oxfam Intermón | Estrategia de captación de público joven. «Support the supports (gaming)».Pedro del Hierro | Contra los prejuicios a los que tiene que hacer frente la mujer. «#Movimiento ByBy».Veepe | Apoyo a la enferma de cáncer de mama. «Pink October».

Categoría Internacionalización:

100 Montaditos | La marca española de referencia de montaditos asequibles. «Typical Spanish».Allzone | E-commerce retail.Arcos | El referente de los cuchillos.Cocunat | Cosmética Toxic Free.El Chiringuito de Jugones | Proyección internacional del programa deportivo español. Un fenómeno que traspasa fronteras.Fama | Sofás españoles: de Yecla al mundo.G2A | E-commerce centrado en el mercado español.La Casa de las Carcasas | Venta global de accesorios para dispositivos móviles.Lolea | La sangría premium más internacional.Mango Home | El hogar español llega a otros países.Parfois | Omnicanalidad. Tiendas físicas digitales. Origen Portugal.PcComponentes | Servicio 5 estrellas.Scalpers | La marca de la calavera llega a nuevos territorios.Smileat | Comida infantil ecológica.Vueling | Blues de Rentreé.

Categoría Start-ups y Pymes

All in Biking | La mayor comunidad de ciclistas.Allzone | E-commerce retail B2C-B2B.Cüimo | Marketplace transaccional de motos de segunda mano.Flax & Kale | Eat better, be happier, live longer.Gloop | Cubiertos sostenibles e innovadores.GoodNews | Buen café y buen rollo.It’s Lava | Bolsos que educan en sostenibilidad.Mazinn | La comunidad GenZ habla con las marcas.Mundo Healthy | Productos de alta calidad y con beneficios nutricionales.No Mames Wey | Comida tradicional mexicana con toque canalla.Nude Project | Espacio revolucionario: colaboración entre marcas.Plazy | Servicio a domicilio de lavado integral sostenible de coches.Princesa Amandine | Asociación de tres operadores para dar valor a una marca de patata dentro de la categoría.Smartick | Plataforma online de educación infantil para desmontar mitos.Voltio by Mutua | Soluciones de productividad que integran las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada.

Categoría Patrocinio

Aldi | Deporte paraolímpico y nutrición.Carrefour | La Vuelta (ciclismo a España).Cervezas Victoria | Selección española de fútbol.Domino’s pizza | Gaming.ElPozo King Upp | La Velada (de Ibai Llanos).gtt | Sociedad de Conciertos de Alicante.Illy | Arte contemporáneo.Massimo Dutti | Art in progress.McDonald’s | Kings League.MediaMarkt | Pokémon Twitch Cup.Mercedes Fashion Week | Fashion Week.Openbank | Rock Circus (musical).Orange | Real Federación Española de Tenis (RFET).Santander | Santander SMusic.Vithas | Solheim Cup (golf).