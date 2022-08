El Ojo presenta los primeros Conferencistas del 2022

El festival internacional de creatividad con una mirada latina más importante del mundo vuelve a su versión presencial con muchas razones para celebrar. En el marco de sus 25 años, El Ojo de Iberoamérica se realizará los días 9, 10 y 11 de noviembre en el Centro de Convenciones de La Rural en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires y reunirá al mejor talento latino y mundial con sus inspiradoras conferencias, workshops y reconocimientos, brindando al público una oportunidad única de capacitarse e inspirarse con los mejores talentos de la región y del mundo. En esta oportunidad, El Ojo anuncia los cinco primeros Conferencistas confirmados para esta edición imperdible y anuncia la pre-venta de entradas para asistir a la gran celebración de los 25 años.

Serán días para celebrar todo lo hecho por nuestra región en este tiempo y la oportunidad del reencuentro, de volver a mirarse a los ojos -sin una pantalla de por medio-, de volver a celebrar lo mejor del talento latino y reconfirmar como afirma El Ojo que “cada vez que nos juntamos se arma algo interesante”. Para impulsar aún más la inspiración latina, El Ojo confirma la presencia de algunos de los más importantes referentes de la industria:

Ben Williams - Global Chief Creative Experience Officer en TBWA\Worldwide

En enero de 2022 Ben se unió a TBWA para establecer la visión del producto creativo global de TBWA, que abarca publicidad, experiencia, diseño e innovación: la experiencia de marca completa. A través de su trabajo, Ben perfecciona continuamente los procesos y las formas de trabajar que conducen a un resultado innovador que resuena en la cultura, redefine categorías y establece nuevos estándares. También dirige el núcleo creativo global de TBWA, una mesa redonda compuesta por los Chief Creative Officer de las principales agencias de la red, que da forma a la estrategia de experiencia de clase mundial, el desarrollo de conceptos y la ejecución creativa para algunas de las marcas más reconocidas del mundo. Ben se unió a TBWA después de una década en R/GA, donde fue responsable de liderar equipos de estrategas, diseñadores y escritores para ofrecer la mejor estrategia de experiencia, desarrollo de conceptos y ejecución creativa para algunas de las marcas más reconocidas del mundo, como Nike, Jordan Brand, Oprahs Book Club, American Express, Verizon, Equinox, Converse y Samsung. Antes de unirse a R/GA, Ben pasó varios años tanto en Publicis como en AKQA.

Fábio Baracho - VP de Marketing de AB InBev Grupo Modelo México.

A lo largo de su carrera, ha liderado y supervisado todas las estrategias de comunicación y actividades de marketing en AB InBev Brasil, AB InBev Argentina y, desde enero de 2020, en México, un mercado que ha ganado mucho protagonismo por su capacidad de expansión.

Bajo su liderazgo, durante la pandemia Grupo Modelo rompió fronteras con las campañas de responsabilidad social corporativa para hacer frente al COVID-19, a través de la plataforma "Por Nuestro México", que consistió en acciones contundentes en numerosos flancos, respaldadas por las diferentes marcas de la compañía cuyo objetivo era contribuir al progreso del país en una de las situaciones más difíciles.

En junio de 2020, dirigió la iniciativa de Corona "El Clásico de la Historia", cocreada con la agencia creativa We Believers, con la que Corona se convirtió en la primera marca mexicana en ganar un León de Titanio en la historia del Festival de Cannes y en conquistar también El Gran Ojo Contenido en El Ojo 2021 y consagrar a AB InBev como Mejor Anunciante de México. En esa misma edición del festival el equipo liderado por Fábio celebró el segundo GP por “Nuestra Tierra” creado junto a Ogilvy México y producido por Oriental Films que obtuvo El Gran Ojo Producción Audiovisual, contribuyendo a que AB InBev se ubicara entre los Mejores Anunciantes en El Ojo de Iberoamérica. En las dos ediciones previas del Festival -2019 y 2020- había conquistado el primer puesto como Mejor Anunciante de Iberoamérica.

Tras recibir 40 Leones en Cannes 2021 -entre ellos dos Grand Prix y dos Leones de Titanio- AB InBev a nivel global fue elegido el Anunciante del Año para la edición 2022 de Cannes Lions. Fue tapa de la edición LatinSpots 168, dedicada a México junto a Yune Aranguren, directora de Corona, de AB InBev Grupo Modelo México.

Fabio nació en Brasil, donde también completó su formación académica: es licenciado por la Universidad Metodista de São Paulo, tiene un postgrado en la Escola Superior de Propaganda e Marketing y un MBA en el Instituto de Ensino e Pesquisa.

En cuanto a su carrera, pasó por las filiales en su país de agencias como Havas, TBWA y Saatchi & Saatchi hasta que en enero de 2011 se incorporó al equipo de AB InBev.

Gustavo Lauría - Co-Fundador y CCO de We Believers.

Comenzó su carrera en 1998, cuando se incorporó a Agulla & Baccetti/Lowe como redactor creativo. Durante sus años en Argentina, también se desempeñó en Vegaolmosponce/Lowe y DDB Argentina, agencias en las que puso sus ideas al servicio de marcas como Renault, Audi, Direct TV, Telecom, Lever, Clorox y AOL, entre otras. En el 2002 se mudó a Estados Unidos para sumarse a la oficina central de Young & Rubicam Latinoamérica, donde se hizo cargo de numerosos proyectos regionales. Posteriormente, desde la comunidad, trabajó como director creativo ejecutivo durante ocho años para marcas como MTV, Kraft, Grupo Modelo, Citibank, Subway, Best Buy, Rolling Stone, Volkswagen y Disney. En agosto de 2014 cofundó We Believers junto con Marco Vega.

Como Co-fundador y Chief Creative Officer de una de las agencias independientes más destacadas del mundo, Gustavo Lauría ha cosechado importantes reconocimientos a lo largo de su carrera, entre ellos la consagración de We Believers como Mejor Agencia Independiente en El Ojo de Iberoamérica en cinco oportunidades (2021, 2019, 2017, 2016, 2015) y en este 2022 ser reconocida en el Festival Cannes Lions 2022 como Agencia Independiente del Año y segunda Agencia del Festival gracias a los premios obtenidos por sus campañas “Nonartificial Mexico”, “Plastic fishing tournament”, “Native sportscasters”, “Whopper heist” y “The match of ages”, con las que se alzó con un total de 7 Oros, 4 Platas y 4 Bronces. En 2016 su agencia conquistó tres grandes premios en El Ojo de ese año: en Design, en Sustentable y en Innovación por "Eco Six Pack Rings", emprendimiento surgido tras el enorme reconocimiento a la idea de Edible Six Pack que se sumaba al Gran Ojo Directo que había logrado en El Ojo 2015 con “Emboscada Volvo” para la automotriz sueca. En El Ojo 2021 conquista un nuevo GP en El Ojo de Iberoamérica correspondiente a El Gran Ojo Contenido por “El Clásico de la Historia” creado junto a AB InBev Grupo Modelo México. La agencia We Believers fue tapa de la edición 141 de LatinSpots en 2018 y lo vuelve a ser en la edición 169.

La innovación “Eco Six Pack Rings” ideada por Gustavo fue premiada por Fast Company como “World Changing Idea” y una de las 5 soluciones elegidas por National Geografic para la lucha mundial contra el plástico. Actualmente es miembro del Board de E6PR, empresa que produce y distribuye los rings que hoy ya están siendo utilizados por Corona, Guiness y Craft Breweries de todo el mundo.

Advertising Age lo nombró una de las 50 personas más creativas del mundo en el 2017. Y en la actualidad Gustavo es Co-Chairman del US Creative Circle.

Fernanda Romano - Chief Marketing and Innovation Officer, de Candy Crush en King

Conferencista de El Ojo en 2010 ("Creatividad, redes sociales y la era digital"), Fernanda también presidió El Ojo Interactivo en el mismo año. La brasileña, es actualmente Chief Marketing and Innovation Officer, de Candy Crush en King, empresa británica que lanzó Candy Crush en 2012 y que fue adquirida por Activision Blizzard en 2016. Formada en administración de negocios en la Fundação Getulio Vargas, Fernanda Romano orientó primero su carrera a las agencias de publicidad y, entre 2002 y 2015, trabajó en Carillo Pastore Euro RSCG en San Pablo, DM9 DDB en la misma ciudad, Lowe Nueva York, Lola Lowe Madrid, JWT Londres, Euro RSCG Londres y Naked Nueva York. En 2012 fundó Malagueta Group, una empresa de diseño e innovación; y finalmente se pasó del lado de las marcas cuando en febrero de 2019 ingresó a Alpargatas, empresa dueña de Havaianas. Primero fue Directora Ejecutiva de canales digitales y, desde octubre de ese mismo año, CMO de la empresa. En noviembre de 2021 Fernanda se incorporó a King como SVP, Chief Marketing and Innovation Officer, de Candy Crush.

Joakim Borgström - Former Global CCO at BBH

Conferencista en El Ojo en 2003 ("Campañas online. Formatos publicitarios en comunicación interactiva) y 2007 (“Me duele el dedo. Interactividad Post Clic”), Joakim es una de las figuras creativas más reconocidas del mundo. Comenzó su carrera en 1997 en Doubleyou Barcelona como Director Creativo + Partner en la que fue protagonista de los nueve años de oro de la agencia catalana, que luego lo llevaron a Wieden & Kennedy en Amsterdan durante 4 años. A fines de 2010 fue convocado por Goodby Silverstein & Partners San Francisco como Director de Innovación y en 2014 asumió como Director Creativo de Grupo en la mítica BBH Londres. Dos años después se convirtió en CCO de BBH Asia Pacífico. Bajo su liderazgo BBH Singapur produjo trabajos sobresalientes y de gran alcance que llevó a BBH Singapur a ser nombrada Agencia Internacional del Año de AdAge en 2018. En 2019, por todos los logros alcanzados fue nombrado Chief Creative Officer Global de BBH. A fines de 2021, volvió a BBH Londres y a mediados de 2022 decidió volver a Barcelona para iniciar nuevos proyectos que develará próximamente. Joakim cree firmemente en el poder de la innovación y de la tecnología para potenciar y liberar la creatividad y este año enfocará su conferencia en la Inteligencia Artificial y como va a afectar y ayudar en el trabajo del creativo publicitario.

En las próximas semanas el festival seguirá anunciando a los destacados Conferencistas de la edición 2022 y a los Presidentes de los jurados de cada uno de los Premios 2022.