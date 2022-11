Profesionales del marketing valenciano comparten estrategias de éxito empresarial en el ‘II Inspiration Day’ del Club de Marketing del Mediterráneo

El Mediterráneo inspira muchas sensaciones, pero sobre todo, es un ecosistema único que inspira conocimiento. El mar que baña las costas de la Comunitat Valenciana ha servido como leitmotiv de la segunda edición del ‘Inspiration Day’ que organiza el Club de Marketing del Mediterráneo (CMM), la principal entidad del marketing valenciano, bajo el lema “Respira Mediterráneo, inspira conocimiento” y que se celebró ayer en la sede de Zeus, en la Marina de València.

Organizado con el apoyo principal de Pinchaaquí.es y la colaboración de Zenithbr, el evento ha contado con un programa inspiracional repleto de casos de éxito contados por profesionales de marketing y comunicación de cinco marcas de la Comunitat Valenciana y una mesa redonda sobre marketing internacional, con el testimonio de cuatro grandes empresas valencianas referentes en exportaciones. Marta Iranzo, presidenta del Club de Marketing del Mediterráneo y directora de Nexia, se ha encargado de dar la bienvenida al acto a los más de 150 asistentes, destacando que desde la principal entidad del marketing valenciano se trabaja en dos ejes, “el primero, reconocer a las empresas y a los profesionales por su trabajo diario, y el segundo no es otro que la inspiración, que queremos que esté implícito en cada uno de los eventos que hacemos, y este es el evento de mayor inspiración”, ha explicado.

La jornada, conducida por Jose Manuel Selma, director de estrategia, marketing e innovación de IRCO y vicepresidente del CMM, comenzó con el caso de éxito de Timpers, explicado por su fundador y CCO Diego Soliveres, quien ha detallado cómo la popular marca de zapatillas inclusivas para todo el mundo consiguió ser un éxito: “La inspiración que nos movía era llegar a ser altavoz de las personas con discapacidad en los ámbitos social y laboral en su objetivo de normalización de este colectivo. Queríamos derribar estereotipos y que la sociedad elija nuestras zapatillas por su calidad, y no por caridad. Valen más las capacidades que las discapacidades”, ha detallado el fundador de Timpers.

A continuación, Carolina Maset, International Brand Manager de Suterra, ha explicado a los asistentes del ‘Inspiration Day’ varias campañas de ecobranding realizadas por esta marca de biocontrol de plagas a través de la confusión sexual, consiguiendo reducirlas con procesos sostenibles: “Nuestro eje de actuación es ser honestos con la naturaleza. Somos una empresa B2B pero nuestro marketing está enfocado al cliente final. Nuestra comunicación siempre está compartida con el cliente y pretende homenajear a los hombres y mujeres que se esfuerzan día a día por ser sostenibles”.

El tercer caso de éxito del ‘Inspiration Day’ lo ha explicado, precisamente, una de las empresas patrocinadoras del evento, Pinchaaquí.es. Su CEO, Víctor Rodríguez, ha explicado todas las oportunidades que ha introducido el marketing digital para posicionar con ventaja a las empresas que lo practican: “Antes, las estrategias de internacionalización solo estaban al alcance de las grandes empresas, y ahora con un presupuesto relativamente moderado, se pueden conseguir oportunidades que eran impensables hace unas décadas”, ha asegurado.

La importancia de la marca para el marketing internacional, clave en 2023

Uno de los momentos centrales de la segunda edición del ‘Inspiration Day’ llegó a continuación con la mesa 'Retos de las estrategias de marketing internacional en 2023: la importancia de la marca' moderada por Cristina Villó, jefa del área de Internacionalización de IVACE Internacional, y que ha contado con las visiones de Alberto García, Head of Communications and Advertising de Vicky Foods, Judith Calzada, International Marketing director en Germaine de Capuccini, Silvia Pérez, brand and communications Manager en Zumex, y Maoly Pérez, responsable de marketing de Porcelanosa Valencia. Los participantes han coincidido en destacar la importancia que ha tenido la innovación a lo largo de sus respectivas trayectorias empresariales para, en la actualidad, ser referentes en su sector y contar con grandes resultados en exportaciones.

Una vez concluida la mesa redonda, dos profesionales del marketing se encargaron de poner el broche final a una inolvidable jornada de inspiración junto al Mediterráneo. Primero, Fabricio Mancebo, Chief Brand y Creative Officer de Ecolife, ha puesto énfasis en el objetivo que han tenido desde su fundación por ser una marca ingrediente, “y lo hemos conseguido en tiempo récord hablando el mismo lenguaje que nuestros clientes, las marcas finales, y también cuidando mucho nuestra comunicación, trabajando mucho el diseño, participando en muchos foros y eventos, y ofreciendo a los usuarios un valor añadido como saber el origen de las prendas textiles en tiempo real”, ha afirmado. Finalmente, Mónica Duart, CEO de Dormitienda, ha detallado diversas estrategias que sigue la empresa fabricante de colchones para saber cómo llegar al alma del consumidor sin dejar de ser competitivos, como “cuidar la atención personalizada y el punto de venta, y comunicar que con nuestros productos se está invirtiendo en salud, ya que tener un descanso digno es muy importante para nuestro día a día”, ha dicho.

Después de escuchar todos los casos de éxito inspiradores de los nueve profesionales del marketing valenciano, los socios del CMM, ponentes y asistentes pudieron compartir un cóctel de despedida y un poco de networking a orillas del mar para despedir un evento inolvidable e inspirador, en el que ha quedado patente la importancia que tiene el marketing ante contextos de incertidumbre o de dificultad como el actual, que vuelve a poner a prueba al tejido empresarial valenciano.

Sobre el Club de Marketing del Mediterráneo

La entidad inició su recorrido, bajo el nombre de Club de Marketing de Valencia (CMM), y dio el paso para denominarse Club de Marketing del Mediterráneo, con el objetivo de impulsar la vertebración de toda la Comunidad Valenciana. Actualmente, ya forman parte de este proyecto socios Individuales, socios Empresa, socios Patrocinadores y socios Primeras Marcas, repartidos entre las tres provincias de la Comunidad Valenciana. El Club de Marketing del Mediterráneo se incorporó a la CEV en febrero de 2019.

A través de su oferta de actividades, eventos, reconocimientos, ponencias formativas, visitas a empresa, etc. ofrecen a sus asociados la posibilidad de inspirarse, relacionarse con profesionales del sector y fomentar la visibilidad del Marketing y de la marca personal y empresarial. El Club de Marketing del Mediterráneo es el perfecto punto de encuentro entre profesionales, marcas y proveedores de marketing de la Comunidad Valenciana.