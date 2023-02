Javier campopiano nuevo global chief creative officer de mccann worldgroup

McCann Worldgroup anunció hoy que Javier Campopiano ha sido nombrado Global Chief Creative Officer de McCann Worldgroup y McCann. Reportará directamente al CEO de McCann Worldgroup, Daryl Lee, quien también se desempeña como CEO de McCann, y se unirá a la compañía más adelante en 2023.

Campopiano, quien desempeñará sus funciones con base en Madrid, será responsable del liderazgo creativo en la red global de McCann Worldgroup, que abarca más de 100 países y 16.000 personas, trabajando estrechamente con líderes creativos, de estrategia y negocios para impulsar el mejor trabajo creativo del mundo en nombre de los clientes de la compañía.

Ampliamente reconocido como uno de los principales talentos creativos de la industria, Campopiano ganó fama mundial por su rol creando la campaña "It's a Tide Ad", que arrasó en las premiaciones de 2019, ganando un Black Pencil en D&AD, un León de Titanio en Cannes y el US Grand Effie, entre otros. Recientemente, sus innovadores esfuerzos para Pringles incluyeron al primer personaje que dejó un videojuego para interactuar con los jugadores en la vida real y una competencia que ofreció a una persona la oportunidad de recibir un pago por trabajar dentro de un videojuego como un personaje no jugable. En diciembre, encabezó la trilogía de cortometrajes de "Christmas Always Finds Its Way" para Coca-Cola en asociación con Amazon e Imagine Entertainment, empujando los límites de los formatos creativos a un nuevo mundo de brand storytelling.

Campopiano fue un pionero del branded content con sus primeros trabajos para Walmart, encargando cortometrajes centrados en la llegada de la delivery box de Walmart a tres directores, Nancy Meyers, Dee Rees y la comediante Melissa McCarthy. También ha creado cambios culturales y trabajo catalizador de negocios para las más grandes marcas mundiales, incluidas Volvo, Oreo, Crest, Ariel, Carlsberg, Nivea, Toyota, Sprite y Coca-Cola.

Lee dijo que “estoy muy emocionado de trabajar con Javi. Es un espíritu afín del hemisferio sur, dejando su huella en el escenario global a través de ideas que dan forma al mundo para mejor. Su creatividad no tiene límites, su trabajo desafía las categorías y tiene un reconocimiento que lo demuestra. Pero sobre todo, entiende que una cultura democrática de profunda inclusión definirá la próxima generación de creatividad en nuestra industria. Estoy encantado de que vaya a llegar a construir sobre esa cultura a una escala épica aquí, con nosotros, en McCann Worldgroup".

El rol combinado de CCO representa el más reciente movimiento de la compañía para alinear el amplio conjunto de soluciones de la red McCann Worldgroup con la poderosa central creativa de McCann. Con ese fin, Campopiano trabajará estrechamente con Suzanne Powers, quien recientemente fue ascendida a Chief Product Officer de McCann Worldgroup con la misión de impulsar la excelencia de los productos asegurando que toda la organización apunta a generar, nutrir y desarrollar su producto creativo colectivo.

Campopiano expresó que “los últimos cuatro años han estado entre los más satisfactorios de mi carrera, y desde que conocí a Daryl y al equipo, no he dejado de pensar en las infinitas posibilidades de unirme a uno de los ensambles más completos y emocionantes de marcas y talento en nuestra industria. En estos días todos tenemos dos trabajos en publicidad: crear excelencia para los encargos en que trabajamos; y hacer que nuestra industria vuelva a ser un imán de talento. Y McCann Worldgroup es un lugar emocionante para hacer que estas cosas sucedan”.

Campopiano se desempeñó recientemente como Worldwide Chief Creative Officer en Grey, donde supervisó el producto creativo de la compañía, ayudó a establecer e implementar la visión creativa y encabezó el reclutamiento del mejor talento. Anteriormente trabajó como Chief Creative Officer en Saatchi & Saatchi Norteamérica, donde transformó la reputación creativa de la oficina insignia de Nueva York. Comenzó su carrera en Ogilvy Argentina y se convirtió en Regional Creative Director en América Latina para Ogilvy, Saatchi & Saatchi y FCB antes de trasladarse a Estados Unidos para convertirse en Chief Creative Officer de FCB New York. Ejercerá como presidente del jurado de Outdoor Lions en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions 2023.