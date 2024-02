Mariana Pedemonte, nueva vicepresidenta de la Asociación de Agencias de Medios

Mariana Pedemonte es la nueva vicepresidenta de la Asociación de Agencias de Medios cuya junta de gobierno está formada por Óscar Dorda, presidente, Elisa Brustoloni y la propia Pedemonte como vicepresidentas.

Mariana Pedemonte ha desarrollado su carrera profesional tanto en agencia de medio como en anunciante. Antes de incorporarse a GroupM Spain como Managing Director de Mindshare, trabajó en El Corte Inglés ocupando la posición de Head of Media, Sponshorship and Content. No ha sido su única experiencia como anunciante puesto que trabajó en Coca-Cola, Johnson, Lilly, Mars y Reckitt Benckiser. Durante once años formó parte de Havas Media Group donde llegó a ocupar posiciones directivas en la oficina de Madrid.

Pedemonte señala que “todos estos años en los que he tenido la oportunidad de colaborar en diferentes experiencias tanto en anunciante como en agencia me han proporcionado una visión general de la contribución de la comunicación al valor de las marcas y su negocio. Por eso es un honor acceder a la Vicepresidencia de AM y desde este puesto contribuir a nuestra profesión. Para mí, la comunicación es una fuente de crecimiento para las empresas. El rol que desempeñamos las agencias de medios es fundamental para el desarrollo de las marcas y los negocios y, por tanto, para el crecimiento de la economía. La Asociación de Agencia de Medios debe ser un agente que contribuya activamente a la mejora del sector de la publicidad en su conjunto a través de buenas prácticas para el beneficio de todos los grupos de interés, incluida la propia sociedad”.

La Junta Directiva de AM, la componen un representante de cada una de las agencias asociadas y actualmente está formada por los siguientes miembros:

Óscar Dorda (Arena Media), Rafael Urbano (Carat), Elisa Brustoloni (dentsu X), Gerardo Mariñas (Mediaplus Equmedia), Miguel Mira (Havas Media), Vicente Ros (Initiative), Marta Pasamón (iProspect), Mariana Pedemonte (Mindshare), Cristina Barranco (OMD), Sandra Sotelo (PHD), Rita Gutiérrez (Starcom), Carlos Casado (Spark Foundry), Cristina Rey (UM) y Abelardo Ibáñez (Zenith).

La Asociación de Agencias de Medios agrupa a las principales empresas que gestionan la publicidad de las más importantes marcas del país. Su función es la de proveer a sus clientes de las recomendaciones y ejecución de los planes que faciliten que las marcas entren en contacto con sus consumidores y usuarios de la forma más eficaz y rentable posible.