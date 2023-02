Cuando se mitifica la creatividad en marketing y no es para tanto

Ser creativos es una magnifica forma para conseguir los objetivos en la empresa así como para llegar a los clientes. Es una herramienta determinante en nuestras propuestas al mercado y en marketing, sin duda es un componente que determina el éxito o fracaso de muchas campañas, pero podemos afirmar que la creatividad es una magnifica herramienta ma non tropo. En marketing, en ocasiones, se mitifica la creatividad como factor de éxito en marketing, nada más lejos de realidad.

Es la creatividad esa cualidad que hace podamos ver el mundo de forma diferente. Permite encontrar soluciones a problemas, consigue hacer más atractivo aquello que ofrecemos, establece relaciones entre cosas que nos creíamos que no la podían tener. Por lo que ser creativo es un atributo que genera valor en todo lo que hagamos.

Quizás por todo esto y en el ámbito del marketing casi siempre, sobre todo desde perspectivas poco versada en esta materia, casi se ha hecho sinónimo el término marketing y creatividad, es más, en muchas empresas se contrata personal para este departamento, el de marketing, en virtud de la creatividad que presenten los potenciales candidatos, síntoma evidente de que en dicha organización no se tiene muy claro que es eso del marketing y cómo ha de encajar en su funcionamiento como empresa.

Los creativos en las campañas son profesionales absolutamente estratégicos y vitales, de eso no tenemos duda, a lo que me refiero es al rol o la importancia que se le concede dentro del universo marketing. Ámbito que como comentamos y que a través de este blog hemos definido en multitud de ocasiones, es un espacio que requiere de muchas y diferentes herramientas para alcanzar su excelencia y por supuesto que la creatividad es una de ellas, pero no la confundan con la única o más importante.

El marketing es fundamentalmente dato, conocimiento, procesos de trabajo eficientes y control de resultados. Obviamente la creatividad se puede aplicar en cualquiera de estos recursos, pero pensar que el éxito de una campaña depende exclusivamente de lo creativo o de la forma creativa en que se exponga nuestro mensaje es absolutamente reduccionista e incluso inapropiado. De hecho, podríamos afirmar sin mucho miedo a equivocarnos, que el funcionamiento y buenos resultados del marketing eficiente es más consecuencia del rigor, del proceso, de la forma de entender la trascendencia y como queremos impactar, de la ardua y a veces aburrido sistema de recogida de datos (buenos datos), del análisis que hagamos de estos, de cómo traducimos todo esto a conocimiento que efectivamente nos permita tomar buenas decisiones, a todo eso, antes que la parte conocida de la creatividad a la hora de crear un storytelling, un anuncio o una campaña de mk digital.

No quisiera que esto que os planteo se interprete de manera radical, es decir, este señor defiende que la creatividad es absolutamente prescindible para el marketing, por favor, claro que no, insisto en que en cualquier función de marketing si no existe la creatividad es muy probable que difícilmente se alcancen los objetivos previstos, lo que intento argumentar es que no acepto como profesional ciertas formas de actuar y es que os puedo asegurar que no ha sido una vez, sino muchas las veces, que he tenido la oportunidad de trabajar con profesionales e incluso agencias de mk dónde se ha empezado a tomar decisiones comerciales, de formato, de contenido, eso sí muy creativas, sin un briefing completo, sin tener claro a quién se dirige el mensaje, sin datos producidos por ese mercado, sin más soporte que la creatividad esa que decían poseer. Obviamente estos casos han tenido como consecuencia campañas que en el mejor de los casos solo fueron eso creativas pero no productivas a nivel comercial, a nivel de reputación de branding o en ventas, que entiendo era lo que pretendía la empresa que la financió.

Por tanto sí a la creatividad en el marketing pero cuando tengamos toda la información necesaria para aplicarla, antes si no, es aplicar palos de ciegos, pero es más, paradójicamente cuanta más información y de mejor calidad se posee en mk, más se propicia o se puede propiciar la creatividad en todos los ámbitos, por lo que podemos concluir que la creatividad con más y mejor información suele ser más productiva que cuando posee “vendas” o limitaciones de lo que se pretende de ella, pues le impiden enfocarse. La creatividad en marketing sin duda es una gran herramienta ma non tropo si no está bien enlazada en el proceso del funcionamiento del marketing eficiente. Primero conocimiento después creatividad para proponer. La creatividad focalizada es mas eficaz que un torrente de creatividad sin destino ni buenas referencias.