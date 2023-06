El Inbound estrategia de éxito también para canales presenciales

El marketing digital copa mucho interés entre empresas. Dentro de esta disciplina, el Inbound marketing es de las estrategias más utilizadas para alcanzar objetivos comerciales, aunque solo se ubica su utilidad para empresas de ecommerce o con una presencia on line destacada. Nos planteamos, ¿puede ser de interés esta estrategia para empresas donde su negocio es únicamente presencial?

Empresas con presencia off line, es decir, podríamos estar pensado en un comercio retail tradicional, empresas que solo tienen una ubicación on line testimonial, empresas que no venden ni comercializan on line, para todas estas organizaciones ¿podría tener sentido utilizar el Inbound marketing?, pues sí, puede ser interesante, de hecho es recomendable.

Como sabeis, el Inbound marketing consiste fundamentalmente en una estrategia que persigue atraer clientes en vez de abordarlo comercialmente, es decir, se trata de a través de diferentes medios, generar un interés en el cliente de nuestro target por nuestra oferta, sin realizar acciones outbound (acciones de marketing tradicional) o dicho de una manera más coloquial, podríamos decir que el Inbound pretende que sea el cliente quien se acerque a la marca por el interés que le ha despertado determinados aspectos de la marca, mientras que las acciones outbound es la marca la que se muestra de manera indiscriminada ante los clientes. El Inbound atrae clientes generando interés de este por la marca, el outbound invade el espacio del cliente mediante acciones que en ocasiones pueden estorbarle.

Hace un tiempo, abordé el tema del Inbound marketing, cuando comenzaba a generar un fuerte impacto en los ámbitos comerciales y estratégicos del branding. En la actualidad, esta estrategia está ampliamente difundida, utilizada y, por supuesto, ha sido refinada desde aquellos años. Sin embargo, aún persiste la idea errónea de que solo es aplicable a empresas online. Personalmente, considero que esta estrategia también puede resultar útil para marcas tradicionales con presencia fuera de internet.

El Inbound centra su actividad en tres tipos de actividades que interrelacionadas, consiguen objetivos muy interesantes para la marca en diferentes ámbitos, estas son como sabeis:

Actividad de relevancia en redes comerciales

SEO SEM que provoque un buen posicionamiento en buscadores

Marketing de contenidos de calidad

Estas tres vertientes, como digo siempre que estes bien interrelacionadas y coordinadas, se aportan valor unas a otras, permitiendo que en el cliente se cree un interés por la marca o por la oferta, que tras superar el filtro de funnel de ventas, se pueden convertir en ventas, fidelización y aumento de valor de la marca. Es por ello por lo que en marketing digital, las KPIS de control que normalmente se utilizan en el cuadro de mando que se diseña son: leads conseguidos, calidad de los leads, número de conversiones y ventas on line, número de visitas en web, valoración de los contenidos realizados, ROI, etc. Estas kpis parecen estar exclusivamente relacionadas con marcas que poseen una presencia y actividad on line muy destacada, es por ello por lo que puede parecer poco viable utilizar esta estrategia en beneficio de la empresa tradicional, de la marca que desempeña su labor de venta de manera presencial y/o personal. Estoy convencido de que esto no es así, dicho de otra manera ale Inbound es o puede ser una estrategia a utilizar para este tipo de empresa con buenos resultados, pienso que la marca tradicional sin comercialización on line con sistema de ventas off line puede beneficiarse de esta estrategia, eso sí, siempre que el Inbound lo adaptemos a los objetivos y características de estas empresas.

Será necesario, en ese proceso de adaptación de la estrategia del Inbound, que las empresas tradicionales tengan una presencia en redes, una página informativa web, así como que se realicen contenidos sobre la empresa u oferta, pero será importante que en todos estos ámbitos, se destaque la característica de ser una organización presencial, así como dejar claro al cliente la imposibilidad de comercialización o ventas on line, dicho de otra manera, habrá que vender la condición de negocio presencial y convertir o reconducir toda la actividad que generen esos tres caminos on line en beneficio y objetivo de que al cliente se le genere el interés suficiente como para que se acerque a la empresa con ubicación física.

Además, estas empresas habrán de dirigirse, para que el Inbound marketing tenga eficiencia, a ese tipo de cliente que comentamos hace algún tiempo que utiliza el mundo on line para leer reseñas, para saber o conocer la presencia física que posee una empresa, para ver comentarios sobre la marca de otros cliente en redes, etc., es decir, será válida la estrategia para un cliente que utiliza lo on line como información, para después realizar una compra presencial o un acercamiento a la empresa pero llevando ciertas referencias, pero que no acostumbra a comprar o contratar on line. Este tipo de cliente sería el usuario digital, no un cliente digital.

Este tipo de estrategia, la del Inbound me refiero, utilizarla y adaptarla para empresas o comercios presenciales puede ser una buena manera de iniciación de la empresa o un buen paso previo para entrar definitivamente en el canal on line, para comercializar de forma on line, pues supone un proceso que obliga a tratar con ámbitos de importancia en internet como redes sociales, mk de contenidos y posicionamiento y que si la empresa posteriormente tiene interés en ampliar sus canales de comercialización, abordando la venta on line, este manejo previo le servirá hacerlo de forma más efectiva y eficiente.

El Inbound marketing estrategia creada para el marketing digital y para comercializaciones en el entorno de la red, con la adaptación y convergencia adecuada, es una estrategia que puede ser de mucho interés para marcas presenciales que no comercializan en internet. Puede conseguir un gran nivel de atracción y de acercamiento de clientes a esa ubicación física para una posterior venta. Sí, puede ser una estrategia de interés para estas marcas también.